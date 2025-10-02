Colombia

Seguridad, transferencia tecnológica e inteligencia: estas serían las consecuencias para Colombia de la decisión de Petro de expulsar a todos los diplomáticos israelíes

La posible expulsión del cuerpo diplomático israelí afectaría la cooperación en defensa, inteligencia y tecnología militar, debilitando la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y complicando la gestión de equipos y relaciones bilaterales

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y autoridades colombianas han mantenido históricamente una relación estratégica centrada en defensa, inteligencia y cooperación tecnológica - crédito EFE - REUTERS

El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible salida del cuerpo diplomático de Israel en Colombia ha generado preocupación en sectores estratégicos del país, al poner en riesgo décadas de cooperación bilateral en defensa, inteligencia y comercio.

La medida surge tras la detención de dos ciudadanas colombianas que participaron en la Flotilla Global Sumud, interceptada en aguas cercanas a Gaza, lo que intensificó la tensión diplomática entre ambos países.

Históricamente, la relación entre Colombia e Israel se ha caracterizado por un estrecho vínculo en materia militar y tecnológica. Expertos advierten que un eventual retiro de los diplomáticos israelíes tendría implicaciones directas sobre la seguridad nacional y la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.

César Niño, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, explicó que la cooperación bilateral no se limita al suministro de armamento, sino que incluye transferencia tecnológica, asesoría en tácticas militares y acompañamiento en sistemas de inteligencia. “Son los israelíes o el Estado de Israel quienes han fortalecido de alguna u otra forma las capacidades operativas estratégicas de las fuerzas militares colombianas en asuntos no solamente de armamento, sino también de inteligencia estratégica”, señaló Niño al medio El Tiempo.

**Pie de foto:** El presidente Gustavo Petro anunció la posible expulsión del cuerpo diplomático israelí en Colombia, decisión que abrió un nuevo capítulo de tensión en las relaciones bilaterales - crédito Colprensa

El impacto más inmediato de la expulsión sería la interrupción de flujos de información críticos y la cooperación tecnológica, debilitando la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas colombianas. Niño afirmó que “con el rompimiento y con la expulsión del cuerpo diplomático de Israel en Colombia, significaría que hay un corto en las comunicaciones, un corte en la cooperación y un corte en la triangulación de información”.

La crisis también afectaría la gestión de trámites consulares, comerciales y militares. Carlos Charry, politólogo, destacó que la falta de canales diplomáticos complicaría el mantenimiento de equipos militares con componentes israelíes, como helicópteros y aeronaves, y retrasaría negociaciones bilaterales.

“El retiro del cuerpo diplomático implica de alguna manera romper vasos comunicantes y obligar a hacer las conversaciones por trayectos mucho más largos, complejos y complicados”, indicó Charry al medio citado.

Gustavo Petro anunció la ruptura de relaciones con Israel, respaldando la decisión de cierre de embajada por la crisis humanitaria en Gaza - crédito Infobae

Desde la perspectiva de la política exterior, Luis Eduardo Saavedra, experto en seguridad y asuntos estratégicos, subrayó que la medida no es un arrebato, sino el cierre de un proceso iniciado en 2022, cuando el Gobierno colombiano comenzó a enfriar gradualmente los canales militares y de inteligencia con Israel.

Según Saavedra, la decisión forma parte de una estrategia planificada que busca reposicionar a Colombia en el escenario internacional, priorizando el derecho internacional humanitario y enviando mensajes a Israel, Estados Unidos y al sur global sobre los principios que guían la política exterior del país.

En caso de concretarse, la expulsión de diplomáticos israelíes podría generar un debilitamiento significativo en la seguridad y defensa nacional, afectar la operación de sistemas militares clave y complicar los mecanismos de cooperación estratégica que Colombia ha mantenido durante décadas con uno de sus aliados más importantes en materia de defensa e inteligencia.

El historial de las relaciones entre Colombia e Israel

La ruptura formal de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel se remonta al 2 de mayo de 2024, cuando Petro anunció desde la Plaza de Bolívar, durante las marchas del Día del Trabajo, que su gobierno cortaría vínculos con el Estado israelí.

El presidente justificó la decisión por lo que calificó como un genocidio contra el pueblo palestino, y en su discurso señaló: “Hoy el mundo obrero grita vida y libertad y Colombia, en todos sus plazas, en la multiculturalidad, se viste como obrero y obrera. Hoy el mundo podría resumirse en una palabra, se llama Gaza, se llama Palestina, los niños y los bebés que han muerto descuartizados por las bombas”.

**Pie de foto:** El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, dejó el país tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, en medio de la creciente tensión diplomática entre ambos gobiernos - crédito Europa Press

En ese mismo acto, Petro enfatizó: “No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”.

Tras el anuncio, el embajador israelí Gali Dagan abandonó el país, mientras que la entonces embajadora colombiana en Israel, Margarita Manjarrez, ya había regresado a Colombia. Todo el personal de la embajada colombiana en Tel Aviv, salvo la cónsul Ana María Rivero, dejó sus funciones, mientras que la representación israelí en Bogotá quedó reducida a una comitiva encabezada por el encargado de negocios Kobi Valer y dos funcionarios más.

