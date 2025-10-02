Colombia

Sacaron al presidente de Analdex del stand de Colombia en una feria de Madrid, y las redes no perdonan: “¿Quién dio la orden?”

Javier Díaz es miembro de la junta directiva de Procolombia, entidad dueña del puesto en el que ocurrieron los hechos

Luciano Niño

Javier Díaz Molina, presidente de
Javier Díaz Molina, presidente de Analdex fue víctima de una polémica en España - crédito Analdex

El episodio más comentado de la participación de Colombia en la Feria de las Frutas de Madrid (Fruit Attraction 2025) no estuvo relacionado con la promoción de productos, sino con un desacuerdo institucional que trascendió el ámbito comercial.

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y miembro de la junta directiva de Procolombia, denunció públicamente que fue obligado a abandonar el stand colombiano durante el evento, lo que generó una controversia inesperada en el sector exportador.

El objetivo de la delegación colombiana en Madrid era claro: ampliar el alcance internacional de las frutas nacionales y fortalecer los lazos comerciales. Según datos presentados en el marco de la feria, Colombia exporta anualmente unos USD1.800 millones en frutas frescas, una cifra que las autoridades y empresarios buscan incrementar mediante la apertura de nuevos mercados.

La situación se tornó tensa cuando, de acuerdo con el relato de Javier Díaz, mientras atendía a visitantes en el stand de Colombia, una funcionaria de Procolombia le solicitó que se retirara del espacio. Díaz explicó que, pese a argumentar su doble condición de presidente de Analdex y miembro de la junta directiva de Procolombia, la funcionaria mantuvo la exigencia y él debió abandonar el lugar.

Javier Díaz es miembro de
Javier Díaz es miembro de la junta directiva de Procolombia, entidad dueña del puesto en el que ocurrieron los hechos - crédito @javierDiazMo/X

“Hoy en el segundo día de Fruit Attraction, impresionante feria de frutas y vegetales en Madrid. Infortunadamente, el trato de las personas de Procolombia a quien se acerca al Stand de Colombia es lamentable. Hay que preparar a los funcionarios que atienden y reciben a los visitantes”, explicó.

La reacción institucional no se hizo esperar. Carmen Caballero, presidenta de Procolombia, utilizó su cuenta de X para referirse al episodio. En su mensaje, lamentó lo ocurrido y anunció la apertura de una auditoría exhaustiva para esclarecer los hechos. La controversia evidenció las tensiones existentes entre los representantes del sector público y privado en el contexto de la promoción internacional de productos colombianos, en un momento en que el país busca consolidar su presencia en los mercados europeos.

Procolombia está realizando una investigación
Procolombia está realizando una investigación sobre los hechos - crédito @javierDiazMo/X

“He ordenado una investigación y una auditoría a fondo para esclarecer los hechos. Tan pronto tenga los resultados, presentaré una respuesta oficial tanto a la opinión pública como al doctor Javier Díaz, miembro de nuestra Junta Directiva”.

Luego del mensaje de la líder de la organización, Díaz Molina señaló que la funcionaria que lo expulsó del lugar solo estaba siguiendo órdenes, por lo que pidió revisar los protocolos dentro de la entidad, con el fin de evitar que eventos de este calibre no se repitan.

“El problema no es originado por la funcionaria de Procolombia que está cumpliendo órdenes, el lío es que no hemos podido enviar el mensaje adecuado. Yo no estoy pidiendo que sancionen a la funcionaria, el tema es nuestro…!!!”.

Y agregó: “El problema es nuestro, no hemos sido capaces de enviar el mensaje sobre lo que queremos…!!!”.

Los mensajes de apoyo a presidente de Analdex

Javier Díaz Molina recibió mensajes
Javier Díaz Molina recibió mensajes de apoyo en redes sociales - crédito Movant Connection

Una vez que se conoció la denuncia de Javier Díaz, director de Analdex, miles de internautas utilizaron sus redes sociales para solidarizarse con él. El periodista Julio Sánchez Cristo cuestionó los hechos y, en particular, a la organización encargada.

“Hoy en la feria de las frutas en Madrid fue expulsado del stand de Colombia Javier Díaz, presidente de Analdex. El Sr. es miembro de la junta directiva de Procolombia dueña del stand. Ministra, Carmen, Liliana, ¿quién dio la orden?”, preguntó Sánchez.

De igual manera, usuarios expresaron su apoyo al líder gremial, además de solicitar que Procolombia explique el accionar de la funcionaria y ofrezca disculpas.

“Solidaridad con Javier Díaz desde mis inicios en la universidad, he visto el trabajo de este caballero por el comercio exterior colombiano, yo espero que Procolombia nos dé una explicación y ofrezca una disculpa... Definitivamente”, señaló un internauta.

Mientras que otros, incluso, señalaron que la expulsión de Díaz es una representación del trato que le da el Gobierno nacional a las personas que no están alineadas a sus propuestas.

“Necesitan más pruebas del talante dictatorial de este gobierno? Cuando a tu vecino le recortan las barbas, pon las tuyas en remojo…”.

Medellín golea y elimina a

Wilmar Roldán entró en otra

Esta es la isla del

Tomás Uribe se despachó contra

Desmantelan red que falsificaba certificados
Enfrentamiento armado entre el Ejército

El cantante Llane reveló sus

Medellín golea y elimina a

