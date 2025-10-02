Presidente de Analdex relató cómo fue su expulsión del stand de Procolombia, en España: “Terminé en el stand de Ecuador”

Javier Díaz Molina es el presidente de Analdex - crédito Analdex

El episodio que vivió por Javier Díaz, presidente de Analdex, durante la Fruit Attraction 2025 en Madrid, ubicó en el centro del debate la tensa relación entre los gremios empresariales y el sector público en Colombia, justo cuando las exportaciones de frutas alcanzaron un crecimiento de 13,4% entre enero y julio de 2025, según los datos compartidos por Analdex.

De acuerdo con el relato de Díaz recogido por Semana, el incidente se produjo en el stand colombiano de la feria internacional, donde el dirigente gremial fue expulsado por funcionarios de Procolombia mientras acompañaba a una persona interesada en conocer la oferta exportadora nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de Analdex detalló lo ocurrido: “Me echaron del stand de ProColombia, porque no era comprador. Estaba con una persona que quería información de Colombia y me pareció natural sentarme en una mesa, pues todas estaban vacías. Me pidieron que me saliera, le pedí a la funcionaria que me permitiera terminar la reunión y ¡me dijo que no! Terminé en el stand de Ecuador”, lamentó Díaz.

Javier Díaz confirmó que el problema no fue de la funcionaria que le pidió retirarse del stand - crédito @javierDiazMo/X

A través de sus redes sociales, el líder empresarial aclaró, de manera sugerente, que no se trataría de un “acto político”, sino de un malentendido con los funcionarios que operaron el stand de Colombia en la feria de frutas.

Además, de acuerdo a declaraciones obtenidas por Semana, Díaz confirmó que no asistiría a la jornada de la exposición correspondiente al 2 de octubre de 2025.

“El problema no es de la funcionaria que está a cargo de que no se ocupen las mesas, el lío es nuestro que no hemos sido capaces de enviar el mensaje de lo que queremos como entidad de promoción….!!! (sic)“, escribió el mismo Díaz en su perfil de X, como respuesta a una internauta que escribió el siguiente mensaje:

“Menos sus cargos para saber que está persona sin presentarse, ocupó la mesa al lado donde yo me encontraba. Esto es abuso de poder. Pretender que corran cabezas solo porque aquí nadie lo conoce ni le corre. Ante todo somos humanos y debe entender...(sic)”.

Este mensaje, a su vez, fue una réplica a las declaraciones emitidas por la cabeza de Procolombia Carmen Caballero, que, ante la denuncia de la expulsión de Javier Díaz, afirmó que iniciaría una investigación y una auditoría para esclarecer los hechos.

Pronunciamiento de Carmen Caballero tras incidente con Javier Díaz - crédito @CarCaballeroV/X

“En relación con la situación ocurrida en el evento Fruit Attraction en Madrid, dada a conocer por el doctor Javier Díaz (@javierDiazMo), presidente de Analdex (@AnaldexColombia) , y el periodista Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) , desde la Presidencia de ProColombia lamentamos profundamente este incidente. En consecuencia, he ordenado una investigación y una auditoría a fondo para esclarecer los hechos. Tan pronto tenga los resultados, presentaré una respuesta oficial tanto a la opinión pública como al doctor Javier Díaz, miembro de nuestra Junta Directiva”, dijo Caballero.

Qué fue lo que pasó

De acuerdo con el relato de Díaz que conoció el medio mencionado, el hecho se produjo cuando el dirigente gremial fue expulsado por funcionarios de Procolombia mientras acompañaba a una persona interesada en conocer la oferta exportadora nacional.

El presidente de Analdex volvió a relatar los hechos con un nuevo pronunciamiento: “Me echaron del stand de Procolombia, porque no era comprador. Estaba con una persona que quería información de Colombia y me pareció natural sentarme en una mesa, pues todas estaban vacías. Me pidieron que me saliera, le pedí a la funcionaria que me permitiera terminar la reunión y ¡me dijo que no! Terminé en el stand de Ecuador”, lamentó Díaz.

Javier Díaz es miembro de la junta directiva de Procolombia, entidad dueña del puesto en el que ocurrieron los hechos - crédito @javierDiazMo/X

Este suceso resultó especialmente relevante debido a la dualidad de funciones de Díaz, que además de liderar Analdex ocupa un asiento en la junta directiva de Procolombia, lo cual le conferiría el derecho de utilizar las instalaciones del pabellón nacional.

Díaz expresó su desconcierto frente al trato recibido y aclaró que procuró establecer las motivaciones detrás de su expulsión conversando directamente con Carmen Caballero.

Dijo, además, que “quisiera creer que no fue por un tema político”, declaró el dirigente, mientras que Caballero negó categóricamente que existiera algún motivo de esa índole, informó Semana.