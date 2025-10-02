Colombia

Petro apoya marchas pro Palestina en Bogotá e invitó a que se hagan a nivel internacional: “Todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial”

Global Sumud Flotilla en Colombia convocó a estas protestas en ese punto de la ciudad por la relación comercial que supuestamente tiene la Andi con Israel

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Movilización en apoyo a Palestina
Movilización en apoyo a Palestina y rechazo a la detención de dos colombianas en embarcaciones que viajaban a Gaza para entregar ayuda humanitaria - crédito @PstColombia/X

En horas de la noche del 1 de octubre, el norte de Bogotá fue punto de concentración de un grupo de simpatizantes de Palestina en frente de la sede de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), luego de que a menos de noventa millas náuticas de la costa de Gaza, fuera interceptada Hio, embarcación que hace parte de la Flotilla Global Sumud, que transportaba ayuda humanitaria destinada a la población palestina, y en la que viajaban dos colombianas.

Con respecto a estos hechos, el presidente Gustavo Petro expresó su respaldo por medio de su cuenta de la red social X.

“Bogotá sale a las calles por nuestras colombianas secuestradas y que se atrevieron a la solidaridad humana. Jóvenes de todo el mundo deberían citarnos a la huelga general mundial”, incitando a que las movilizaciones se conviertan en una muestra de rechazo a la situación del Medio Oriente a nivel internacional.

El presidente Gustavo Petro expresó
El presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a este tipo de actividades por medio de su cuenta de la red social X - crédito @petrogustavo/X

En horas de la tarde de esa jornada, por medio de un comunicado oficial, la delegación colombiana en la Flotilla Global Sumud confirmó la interceptación de la embarcación y que dos colombianas hacen parte de las personas que allí se encontraban.

“Luego de estar a 150 MN en la zona de alto riesgo donde flotillas previas han sido atacadas o interceptadas, empieza el posicionamiento marítimo de barcos de Israel a las 23:59 UTC del 30 de septiembre de 2025, nuestras miembros de la delegación colombiana, Manuela Bedoya y Luna Barreto, tripulantes en el barco HIO, han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Gaza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”.

Por lo anterior, hicieron el llamado a los colombianos que apoyan la causa pro Palestina a que salgan a las calles y expresen ese sentimiento, siendo la sede de la ANDI el lugar perfecto para la acogida de estos grupos a causa de su relación económica con Israel.

La delegación colombiana en la
La delegación colombiana en la Flotilla Global Sumud confirmó la interceptación de la embarcación y que dos colombianas hacen parte de las personas que allí se encontraban - crédito Global Sumud Flotilla Colombia

“Mostrémosle una vez más al mundo que Palestina no está sola. Reiteramos el llamado urgente a colectivos, movimientos estudiantiles, organizaciones y personas comprometidas con la causa palestina a movilizarnos masivamente hacia las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), entidad que sostiene vínculos con la misión económica de Israel en Colombia y el sector minero que legitima las relaciones comerciales con el estado sionista”.

Y agregaron en el comunicado: “Mientras Gaza muere de hambre bajo bloqueo, estas entidades continúan haciendo negocios con quienes se benefician del genocidio. El mensaje es claro: Si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico. Todos los ojos en Gaza. Nos vemos en las calles. Global Movement to Gaza”.

Finalmente, exigieron la liberación de las dos mujeres que están entregando su trabajo para que Palestina pueda mantenerse en pie en medio del conflicto que atraviesa: “Nuestro gobierno ha reiterado: Si Palestina muere, la humanidad muere con ella. Hacemos eco a esta voz que acompaña no solo a nuestras compañeras, sino al pueblo palestino. Desde la delegación colombiana del Movimiento Global a Gaza, demandamos la liberación inmediata de nuestras compañeras Manuela y Luna, su protección y retorno seguro”.

Cancillería de Colombia insiste en que la marina israelí secuestró a colombianas de flotilla humanitaria

Estos son los tres Colombianos
Estos son los tres Colombianos que viajan en la Global Sumud Flotilla - crédito red social X

En la mañana del jueves 2 de octubre, Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia, expuso que “pese a los esfuerzos de comunicación con funcionarios en Tel Aviv, Argelia y Egipto, no ha sido posible visitar a las colombianas ni obtener información precisa sobre su estado”, según declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Esta falta de avances se da tras intentos sostenidos por parte de la delegación diplomática para establecer contacto con autoridades extranjeras concernidas y obtener detalles verificables sobre el paradero y las condiciones de las ciudadanas. “Luna Barreto y Manuela Bedoya están bajo secuestro por parte del régimen israelí que, como todos sabemos, está desafortunadamente cometiendo un genocidio”, sostuvo Jaramillo Jassir, destacando la preocupación y condena oficial de la Cancillería colombiana sobre el tratamiento recibido por las dos nacionales.

