Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

El proceso contra Blessd por secuestro y otras acusaciones ya cursa su debido trámite en la Fiscalía, aseguró el mánager de Pirlo - crédito Colprensa y @blessd/IG

Un reciente conflicto entre figuras de la música urbana en Colombia adquirió notoriedad tras la denuncia interpuesta por Iván Andrés Galindo, representante de Pirlo, contra el reguetonero Blessd por un supuesto secuestro ocurrido en Medellín.

El caso, actualmente bajo investigación judicial, involucra declaraciones, señalamientos de violencia y una serie de incidentes que mantienen la atención de la opinión pública y la industria musical.

Entre esas acusaciones están el hurto de algunas joyas del lugar donde se encontraban grabando y relojes de alta gama.

La Fiscalía de Medellín supervisa la investigación, que incluye declaraciones, análisis técnicos y valoraciones médico-legales - crédito Fiscalía General de la Nación

En una entrevista concedida a La W, Galindo relató que recurrir al recurso legal fue una decisión tomada después de identificar que, durante el tiempo en que estuvo retenido, se estaba planeando una acción legal en su contra.

Según su versión, todo comenzó cuando el equipo de Pirlo fue invitado a la casa de Blessd en Altos de Palmas, un sector exclusivo al oriente de la ciudad.

El objetivo era participar en la grabación de un video musical junto al reguetonero.

Según contó el representante del artista, hasta ese momento habían tenido una relación de amistad y laboral en la que habían compartido en otras ocasiones.

“Se nos realizó un secuestro a mí y a mi equipo de trabajo, son personas de bien y no tienen ninguna práctica de la calle… Ellos nos invitan a grabar un video en esa casa de Altos de Palma en Medellín, por eso nosotros fuimos como amigos. No fuimos con esquema de seguridad porque se supone que íbamos a grabar un video con un colega, con un amigo, pero todo era una trampa”, aseguró el mánager de Pirlo en diálogo con La W.

Blessd, investigado en Medellín por presunto secuestro y amenazas tras denuncia de robo de joyas - crédito Colprensa

Asimismo, aseguró que Blessd conocido como “El Bendito” estuvo en todo momento involucrado en la polémica, así como su mánager y su jefe de seguridad. Los hechos dieron un vuelco inesperado al llegar a la vivienda, según el testimonio de Galindo y la reconstrucción realizada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, el ambiente cambió abruptamente.

Tres hombres encapuchados, presuntamente acompañados por Néstor, jefe de seguridad de Blessd, exhibieron armas de fuego. “El más grande le pega un cachazo en la cabeza a Juan Pablo Amézquita (asistente de Pirlo) y le apunta diciéndole que si se va a hacer matar”, describe la secuencia recogida por El Tiempo.

A lo largo de la noche, Galindo y su equipo presuntamente fueron despojados de sus celulares, golpeados, desnudados a la fuerza y obligados a practicarse una prueba de sangre. El fin de este procedimiento, siempre según la denuncia, era descartar su implicación en el supuesto robo de joyas atribuido por los anfitriones.

El mánager de Pirlo interpuso la denuncia en la Fiscalía por los daños ocasionados en el secuestro - crédito Colprensa

“Lo que buscaban era involucrarnos falsamente en la desaparición de objetos valiosos y sostener el caso con pruebas médicas”, señaló el mánager de Pirlo en sus declaraciones públicas.

De acuerdo con la versión del mánager en ambos relatos, han documentado que Galindo sostiene la teoría de una trampa: “Nos querían involucrar en un robo y armar todo un montaje para perjudicarme legalmente”, afirmó el representante. La denuncia ya cursa en la Fiscalía y ha abierto una investigación para dilucidar responsabilidades y determinar si existió privación ilegal de la libertad, amenazas y lesiones personales vinculadas a este episodio.

El artista Pirlo también se pronunció desde sus redes sociales respecto a la situación. A través de varias historias en Instagram, rechazó cualquier vínculo con el presunto hurto y sostuvo que la acción legal impulsada por los críticos pretendía fabricarle cargos falsos.

“Yo no fui a poner quejas, el que me conoce sabe de mi criterio a la hora de resolver... Querían fabricarme un caso LEGAL con mi sangre de incriminarme con investigadores y toda la pantomima para llevarme ante la Fiscalía, meterme a la cárcel, enredar a Pirlo y apagar la industria en Cali pues tocó adelantarme!”, publicó el cantante en un mensaje en redes sociales.