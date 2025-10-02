Colombia

Enrique Peñalosa había prometido que en octubre de 2025 se podría nadar en el río Bogotá y se lo recordaron en redes: “Hicimos lo que faltaba”

El exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial aseguró que durante su administración logró dejar varios contratos firmados y obras andando para el saneamiento del río

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El exmandatario distrital aseguró que
El exmandatario distrital aseguró que el plan para limpiar el río Bogotá sigue en pie - crédito CAR

Durante la mañana del jueves 2 de octubre, el exalcalde de Bogotá y actual precandidato presidencial Enrique Peñalosa se volvió tendencia en redes sociales por un polémico mensaje de hace ocho años.

En la plataforma X, la página de noticias falsas Actualidad Panamericana recordó el mensaje del exalcalde publicado el 2 de octubre de 2017 en el que no dudó en comentar que en un plazo exacto de ocho años el río Bogotá sería recuperado en su totalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En 8 años se podrá nadar en el río Bogotá!”, fue el escueto pero contundente mensaje del entonces mandatario distrital.

Sin embargo, casi una década después, el cuerpo hídrico todavía mantiene con elevados índices de contaminación, pese a los esfuerzos del Distrito para continuar con las obras de saneamiento.

Esta fue la respuesta de
Esta fue la respuesta de Enrique Peñalosa sobre el saneamiento del río Bogotá - crédito X

¡Hoy es el gran día! La ciudad a la espera de comentarios de Enrique Peñalosa”, fue el mensaje de la página de sátiras.

Asimismo, los internautas no dudaron en bromear con la declaración de Peñalosa, además de hacer reclamos por la falta de avances en el proyecto de recuperación.

Será que el excelentísimo burgomaestre Enrique Peñalosa ya alistó el chingue, las chanclas, la toalla, la olla, el pato de gota y el balón para inaugurar la primer nadadita en el río Bogotá? Que nervios”; “oh, increíble, insólito, nunca pensé que seria realidad. GRACIAS Enrique Peñalosa, que gran trabajo”, y “Siempre se ha podido nadar en el río Bogotá, que no se deba es otra cosa, pero de poder se puede, incluso hay sitios donde a lo mejor se puede hasta caminar”, fueron algunos de los comentarios.

El exalcalde aseguró que se
El exalcalde aseguró que se podría andar en canoa por el río - crédito @EnriquePenalosa/X

Frente a las burlas, el excandidato no tardó en responder a los bogotanos por las promesas incumplidas, aunque resaltó el trabajo que adelantó durante su administración en la capital del país.

Incluso, el mandatario aseguró que la actual alcaldía de Luis Carlos Galán sigue con los trabajos de recuperación del río Bogotá.

Hicimos lo que faltaba de los interceptores del Fucha y el Tunjuelo, extrajimos las tuneladoras de Tunjelo Canoas, dejamos en construcción la estación elevadora de Canoas, dejamos diseños fase 3 de la Planta de Tratamiento de Canoas, con licencia ambiental y cierre financiero, aportamos el doble de lo que le correspondía a Bogotá para esa planta y hoy la alcaldía Galán tiene abierta la licitación para hacerla. Vamos bien hacia la limpieza del río Bogotá”, comentó Enrique Peñalosa.

Lo que dijo Enrique Peñalosa sobre el saneamiento del río Bogotá

Durante el evento Ideas al barrio, celebrado el 23 de septiembre de 2018 en el Gimnasio Moderno, Enrique Peñalosa, entonces alcalde de Bogotá, aseguró que para 2024 el río estaría tan limpio que sería posible nadar en él.

En esa ocasión, el exalcalde afirmó: “En seis años el río Bogotá estará totalmente descontaminado, inclusive se podrá nadar en él. Nada de lo que yo hablo es carreta a diferencia de otros que son muy buenos para hablar carreta, yo soy muy malo para hablar, pero muy bueno para hacer”.

Enrique Peñalosa aseguró que los
Enrique Peñalosa aseguró que los veleros estarían en el embalse de Muña - crédito @EnriquePenalosa/X

La promesa de Peñalosa no se limitó a ese evento. A través de varias publicaciones en su cuenta de X, reiteró su compromiso con la descontaminación del río y la transformación del entorno. Entre sus mensajes, destacó la obtención de recursos y la colaboración con la Corporación Autónoma Regional (CAR), asegurando que dejaría la obra muy avanzada.

Entre las afirmaciones que compartió en redes sociales se encuentran: “En 8 años se podrá nadar en el río Bogotá!”, “Noticia histórica para Bogotá y Colombia: conseguimos los recursos, acordamos con la CAR, y limpiaremos totalmente el río Bogotá!”, “Con la descontaminación, se podrá pasear en canoa por el río Bogotá”, “No es hablando, si no trabajando: dejaremos contratada y muy avanzada la obra para descontaminar TOTALMENTE el rio Bogotá” y “Con limpieza total del río Bogotá, volverán los veleros y las canoas al embalse del Muña: parque espectacular para Soacha y Sibaté”.

El estado actual del río Bogotá fue documentado en un estudio publicado por el Concejo de Bogotá en mayo de 2024. El informe reveló que la cuenca alta del río, en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, presenta niveles alarmantes de E. Coli en todas las estaciones de muestreo, lo que indica una contaminación fecal significativa en el agua utilizada para riego.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaRío BogotáLimpieza río BogotáEstación elevadora CanoasColombia-noticias

Más Noticias

Colombia vs. Noruega, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

El cuadro dirigido por César Torres buscará asegurar su cupo entre los 16 mejores de la competencia, al igual que su rival de turno en el grupo F

Colombia vs. Noruega, fecha 2

Juez le dice no a los hombres llamados Brayan: tutela contra Petro por sus polémicos comentarios fue negada

Las palabras del presidente sobre los hombres llamados Brayan siguen generando controversia, con varias acciones judiciales en curso y un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión

Juez le dice no a

Le hacen conteo a Petro sobre publicaciones en X: denuncian 22 mensajes seguidos sobre Palestina y ninguno sobre la crisis de seguridad en Colombia

La preferencia del presidente colombiano por abordar el conflicto en Medio Oriente en redes sociales contrasta con el silencio frente a la situación nacional, según sus críticos

Le hacen conteo a Petro

Junior FC vs. América de Cali - EN VIVO: Siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Los primeros noventa minutos se jugarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los dirigidos por Alfredo Arias esperan hacer respetar su localía frente al equipo caleño

Junior FC vs. América de

Resultados Chontico Día 2 de octubre de 2025

Con esta popular lotería puedes ganar hasta 4.500 veces lo apostado

Resultados Chontico Día 2 de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caracas, cabecilla del

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

ENTRETENIMIENTO

“El Negro” Salas explica por

“El Negro” Salas explica por qué no invitó a Melissa Gate a su boda y aclara su vínculo tras el ‘reality’: “No es tan cercana”

Mánager de ‘Pirlo’ dio nueva información del secuestro del que acusa a Blessd: “Se estaba planeando una acción legal en mi contra”

Yina Calderón reveló quiénes estarían a cargo del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′: “Ni Yina, ni Melissa”

Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Karol G y Feid habrían terminado: esta la razón de los rumores

Deportes

Colombia vs. Noruega, fecha 2

Colombia vs. Noruega, fecha 2 del Mundial Sub-20 FIFA, probables alineaciones y novedades de la “Tricolor”

Álvaro Montero tendría un viaje corto en Argentina: este es el poderoso equipo de la Liga BetPlay que quiere al exportero de Millonarios

Egan Bernal y Nairo Quintana se reencuentran en carrera italiana: hora y dónde ver el Giro de Emilia

Esta sería la nómina de Colombia para enfrentar a Noruega en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025: un cambio y Óscar Perea como eje del equipo

Se conoció el parte médico del colombiano Juan David Cabal, futbolista de Juventus: se perderá la fecha FIFA ante México y Canadá