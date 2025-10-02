Enrique Peñalosa había prometido que en octubre de 2025 se podría nadar en el río Bogotá y se lo recordaron en redes: “Hicimos lo que faltaba”

El exmandatario distrital aseguró que el plan para limpiar el río Bogotá sigue en pie - crédito CAR

Durante la mañana del jueves 2 de octubre, el exalcalde de Bogotá y actual precandidato presidencial Enrique Peñalosa se volvió tendencia en redes sociales por un polémico mensaje de hace ocho años.

En la plataforma X, la página de noticias falsas Actualidad Panamericana recordó el mensaje del exalcalde publicado el 2 de octubre de 2017 en el que no dudó en comentar que en un plazo exacto de ocho años el río Bogotá sería recuperado en su totalidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En 8 años se podrá nadar en el río Bogotá!”, fue el escueto pero contundente mensaje del entonces mandatario distrital.

Sin embargo, casi una década después, el cuerpo hídrico todavía mantiene con elevados índices de contaminación, pese a los esfuerzos del Distrito para continuar con las obras de saneamiento.

Esta fue la respuesta de Enrique Peñalosa sobre el saneamiento del río Bogotá - crédito X

“¡Hoy es el gran día! La ciudad a la espera de comentarios de Enrique Peñalosa”, fue el mensaje de la página de sátiras.

Asimismo, los internautas no dudaron en bromear con la declaración de Peñalosa, además de hacer reclamos por la falta de avances en el proyecto de recuperación.

“Será que el excelentísimo burgomaestre Enrique Peñalosa ya alistó el chingue, las chanclas, la toalla, la olla, el pato de gota y el balón para inaugurar la primer nadadita en el río Bogotá? Que nervios”; “oh, increíble, insólito, nunca pensé que seria realidad. GRACIAS Enrique Peñalosa, que gran trabajo”, y “Siempre se ha podido nadar en el río Bogotá, que no se deba es otra cosa, pero de poder se puede, incluso hay sitios donde a lo mejor se puede hasta caminar”, fueron algunos de los comentarios.

El exalcalde aseguró que se podría andar en canoa por el río - crédito @EnriquePenalosa/X

Frente a las burlas, el excandidato no tardó en responder a los bogotanos por las promesas incumplidas, aunque resaltó el trabajo que adelantó durante su administración en la capital del país.

Incluso, el mandatario aseguró que la actual alcaldía de Luis Carlos Galán sigue con los trabajos de recuperación del río Bogotá.

“Hicimos lo que faltaba de los interceptores del Fucha y el Tunjuelo, extrajimos las tuneladoras de Tunjelo Canoas, dejamos en construcción la estación elevadora de Canoas, dejamos diseños fase 3 de la Planta de Tratamiento de Canoas, con licencia ambiental y cierre financiero, aportamos el doble de lo que le correspondía a Bogotá para esa planta y hoy la alcaldía Galán tiene abierta la licitación para hacerla. Vamos bien hacia la limpieza del río Bogotá”, comentó Enrique Peñalosa.

Lo que dijo Enrique Peñalosa sobre el saneamiento del río Bogotá

Durante el evento Ideas al barrio, celebrado el 23 de septiembre de 2018 en el Gimnasio Moderno, Enrique Peñalosa, entonces alcalde de Bogotá, aseguró que para 2024 el río estaría tan limpio que sería posible nadar en él.

En esa ocasión, el exalcalde afirmó: “En seis años el río Bogotá estará totalmente descontaminado, inclusive se podrá nadar en él. Nada de lo que yo hablo es carreta a diferencia de otros que son muy buenos para hablar carreta, yo soy muy malo para hablar, pero muy bueno para hacer”.

Enrique Peñalosa aseguró que los veleros estarían en el embalse de Muña - crédito @EnriquePenalosa/X

La promesa de Peñalosa no se limitó a ese evento. A través de varias publicaciones en su cuenta de X, reiteró su compromiso con la descontaminación del río y la transformación del entorno. Entre sus mensajes, destacó la obtención de recursos y la colaboración con la Corporación Autónoma Regional (CAR), asegurando que dejaría la obra muy avanzada.

Entre las afirmaciones que compartió en redes sociales se encuentran: “En 8 años se podrá nadar en el río Bogotá!”, “Noticia histórica para Bogotá y Colombia: conseguimos los recursos, acordamos con la CAR, y limpiaremos totalmente el río Bogotá!”, “Con la descontaminación, se podrá pasear en canoa por el río Bogotá”, “No es hablando, si no trabajando: dejaremos contratada y muy avanzada la obra para descontaminar TOTALMENTE el rio Bogotá” y “Con limpieza total del río Bogotá, volverán los veleros y las canoas al embalse del Muña: parque espectacular para Soacha y Sibaté”.

El estado actual del río Bogotá fue documentado en un estudio publicado por el Concejo de Bogotá en mayo de 2024. El informe reveló que la cuenca alta del río, en el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, presenta niveles alarmantes de E. Coli en todas las estaciones de muestreo, lo que indica una contaminación fecal significativa en el agua utilizada para riego.