En redes sociales piden quitarle la visa a Beto Coral por hacer activismo de izquierda en los Estados Unidos: “¿Qué tal una expulsión?”

Internautas opositores denuncian actividades públicas de Beto Coral propalestina en la Florida (EE. UU.) y piden que Christopher Landau lo ubique en “su radar”

Juan Sánchez Romero

Usuarios y críticos del contenido de Beto Coral alegaron que este está haciendo lo mismo que hizo Petro en Nueva York - crédito @DeputySecState/X y pantallazo de @Rincon001A/X

Crecen las tensiones en el mundo y en Colombia por el conflicto en Medio Oriente, pero puntualmente por el enredo político que han causado no solo la postura de Gustavo Petro en favor de Palestina, y el consecuente respaldo del grupo terrorista Hamás, sino las condenas y acciones del mandatario colombiano en contra de Israel y sus delegados diplomáticos en Colombia.

Todo esto ha sucedido en el lapso de una semana, con más fuerza, desde que Gustavo Petro —en el contexto de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas— pronunciara un encendido discurso en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, y desde que salió a las calles de Nueva York con un discurso catalogado como incendiario.

Esto causó que le revocaran su visa para ingresar a los Estados Unidos a él, y a varios de sus funcionarios.

No obstante, en redes, los opositores del Gobierno también alegan que activistas y creadores de contenido en favor del petrismo podrían ser sometidos a las mismas medidas.

Beto Coral dando un discurso a favor de Palestina, en Estados Unidos - crédito @Rincon001A/X

Es el caso de Beto Coral, reconocido líder de opinión petrista, que ha sido filmado haciendo discursos en congregaciones propalestinas al aire libre, en suelo estadounidense.

A raíz de esto, en redes los opositores piden una intervención de “El Quitavisas”, la figura digital que usa el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, para anunciar la intervención del gobierno en el retiro de visas.

Señor Christopher Landau @DeputySecState debería poner en su radar al señor Beto Coral activista que hace esto en territorio de los Estados Unidos ¿Qué tal una expulsión de los Estados Unidos?“, denunció el reconocido internauta Luis Aníbal Rincón Arguello, a la vez que publicó un video de Beto Coral pronunciando un discurso en una movilización propalestina, usando la bandera de Colombia.

Denuncian que Beto Coral está haciendo activismo en Estados Unidos - crédito @Rincon001A/X

Los comentarios en contra de Beto Coral

En respuesta a lo denunciado, opositores apoyaron la solicitud de que intervenga el subsecretario de Estado norteamericano, y se leyeron numerosos comentarios en contra de Beto Coral.

“Señor Christopher Laudau este señor @Betocoralg es un izquierdista que desde EEUU apoya a los terroristas Hamas y es servidor de Gustavo Petro al igual que @Margaritarosadf. Estas células no las pueden tener en suelo americano en contra de nuestro país y nuestras leyes americanas. Muchas gracias”, se leyó en la sección de comentarios.

También: “Como es que EEUU, no lo expulsa. Ya la Corte de Justicia de Florida, le ordeno retractarse de sus falsas acusaciones contra Uribe - no una vez, si no dos veces. Este estafador de mujeres de Ibagué, me bloqueó. En Ibagué, se hacia pasar de abogado, sin serlo”; “El problema con que deporten a Beto Coral es que al llegar Petro ya le tiene listo un ministerio”; “Él no tiene Visa, se acogió a un estatus de asilado, se le enredo la cosa por estulto”.

Mensajes en contra de Beto Coral por discurso a favor de Palestina - crédito X

Juan José Lafaurie también le pidió a Laudau que les quite la visa a Gustavo Bolívar y Margarita Rosa de Francisco

En este contexto, Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, utilizó su cuenta de X para dirigirse a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y recordarle que Margarita Rosa de Francisco reside en Miami.

Lafaurie calificó a De Francisco como “comunista confesa y defensora acérrima de la tiranía de Petro” y mencionó los intereses económicos de Gustavo Bolívar en ese país, intensificando el debate en redes sociales. La reacción de Landau no se limitó a este episodio.

Juan José Lafaurie aprovechó mensaje de Christopher Landau para arremeter contra Margarita Rosa de Francisco - crédito @LafaurieCabal

En fechas recientes, el funcionario estadounidense respondió a una sugerencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien propuso que los miembros del gabinete entregaran sus visas en solidaridad con el presidente. Landau cuestionó la propuesta con la frase: “¿Cómo se «renuncia» algo que no se tiene?”, acompañando su mensaje con una imagen alusiva al Departamento de Estado y el texto “el quitavisas”.

En otro intercambio, Daniel Quintero expresó en un video su disposición a devolver su visa si a Petro le era retirada, afirmando: “Que se quede también con la mía. Petro fue al corazón de los Estados Unidos con un megáfono a pedirles que no usaran más sus armas para matar a los niños en Gaza. Trump, en respuesta, le quitó la visa. Puede quedarse también con la mía. Hoy, más que nunca, estoy orgulloso de nuestro presidente”. Landau respondió de manera concisa: “A la orden”.

