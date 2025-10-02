Director del Centro Democrático le cantó la tabla a Petro por expulsión de delegación israelí: “Irresponsable. Israel no es un país común y corriente”

El director del Centro Democrático alegó que la decisión que tomó Petro es una "irresponsabilidad" - crédito @GabrielJVallejo/X y Presidencia de la República

La decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar a la delegación diplomática de Israel en Colombia generó una fuerte reacción en la oposición política, especialmente entre los líderes del Centro Democrático.

Gabriel Vallejo, director del partido, no fue la excepción a los cuestionamientos que ahora rodean al presidente, cuya postura ha sido plenamente abierta en favor de los palestinos, y de acusar a Benjamín Netanyahu, primer ministro Israel, como “genocida”.

En conversación con Caracol Radio, el líder de la corporación política confirmó la inminente presentación de una acción popular por parte del partido ante la justicia colombiana, con el objetivo de suspender los efectos de la medida presidencial por considerar que pone en entredicho “los derechos colectivos de los colombianos”, principalmente en materia de seguridad y salud.

Vallejo criticó duramente a Petro por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, principalmente bajo el argumento de que “más de setenta dispositivos, equipos y artículos militares que utiliza hoy el Ejército y la Policía de Colombia son de origen israelí. Al romper relaciones, se pone en riesgo la seguridad de los colombianos”, comentó el líder opositor.

Entre los elementos mencionados figuran los aviones Kfir, fusiles Galil y más de ochenta sistemas de defensa y tecnología empleados por la Fuerza Pública nacional, cuya operatividad —según Vallejo— dependería de la cooperación, repuestos y soporte israelí.