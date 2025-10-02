Daniel Quintero le contestó a Abelardo de la Espriella por proponer que “se acabe Fecode” en campaña: “A leer, vago ignorante”

Quintero contestó de manera agresiva a la propuesta de Abelardo de la Espriella - crédito @QuinteroCalle/X @ABDELAESPRIELLA/X

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle emitió una dura respuesta a la iniciativa de Abelardo de la Espriella de reformar el sistema educativo en una eventual presidencia, propuesta que incluyó “sacar a Fecode” (Federación Colombiana de Educadores).

Según De la Espriella, “la educación de Colombia necesita una transformación. Tenemos que sacar a Fecode de los salones y meter a Dios de donde nunca debió salir. Recuperaré el Icetex y construiré un modelo educativo vocacional que forme jóvenes con propósito, listos para la inserción laboral, y que a través de su trabajo transformen la Patria", según escribió en sus redes sociales.

Pero la idea no le sonó mucho a Quintero Calle, que en sus redes sociales le contestó con la publicación de un video con el que le advirtió que se tomaba la disputa de manera personal.

“Abelardo, lo que es con los profes es conmigo”, escribió el exalcalde de Medellín, y a través de un video añadió: “Si te metés con los profes, te metés conmigo. Fecode es la lucha de miles de maestros que han defendido la educación pública y gratuita, el plan de alimentación de los niños y la salud y el salario digno de los maestros en todo el país. Los profes te mandan este mensaje: El uribismo se cura leyendo. A leer, vago ignorante".