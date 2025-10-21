Fecode anuncia paro nacional con concentraciones en plazas públicas y vías principales de Bogotá, Medellín y otras ciudades

Los docentes exigen una mejor prestación en salud y otros requerimientos directos al - crédito @fecode/X

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó para el miércoles 30 de octubre un paro nacional que contempla movilizaciones en diferentes regiones del país.

La decisión responde a la insatisfacción de los educadores frente a las condiciones del sistema de salud destinado al magisterio y la asignación de recursos públicos para el sector educativo.

En un comunicado, Fecode detalló que el paro nacional tiene como principal objetivo reclamar un servicio de salud oportuno y con cobertura adecuada para los maestros y sus beneficiarios.

La organización solicitó a las autoridades la “declaratoria de sesión permanente” del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) para coordinar acciones entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y la Fiduprevisora, entidad encargada de la administración del fondo.

Fecode menciona que el actual modelo de atención presenta una cantidad acumulada de quejas administrativas, demoras en la asignación de citas, carencia de medicamentos y falta de acceso a exámenes o tratamientos especializados.

Los directivos sindicales “exige que se investigue a las entidades médicas, que anuncian la cesación de la totalidad de los servicios a los maestros y maestras, a pesar de que se les está pagando; como también, a las que insisten en no acoger el manual tarifario, el cual busca con tarifas justas, garantizar la sostenibilidad del Fomag".

Fecode recalcó la importancia de peticiones como:

Defensa de la Ley 91 de 1989. Fortalecimiento del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Fomag. Por el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2024. Por una Lay Orgánica de Competencia justa, que reglamente el Acto Legislativo 03 de 2024. Por la estabilización y sostenibilidad del modelo integral de salud y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SSST. Exigir a las IPS la aplicación del manual tarifario dinámico en defensa de los recursos del Fomag.

El sindicato de docentes exigen mejores garantías en salud y otros requerimientos - crédito @fecode / X

Aunque los organizadores han mencionado en varios comunicados que no es una protesta en contra del Gobierno Petro, si solicitan al Ejecutivo revisar las peticiones y ampliar el plazo para implementar la reglamentación de la ley que modificó el Sistema General de Participaciones, con el objetivo de garantizar mayores recursos para el sector educativo.

El paro de 24 horas incluye movilizaciones simultáneas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla, así como en otros municipios del país.

Fecode anuncia nuevo paro nacional de 24 horas - crédito @fecode/X

Fecode especificó que se desarrollarán marchas y concentraciones en plazas públicas y vías principales, acompañadas de actividades culturales como comparsas y presentaciones artísticas de integrantes del magisterio. El gremio remarcó que la jornada tendrá un carácter pacífico y cívico.

El paro podría afectar la prestación del servicio educativo en más de doce mil instituciones oficiales, con la participación de aproximadamente 350.000 docentes afiliados en todo el territorio nacional.

La convocatoria se incorpora a las manifestaciones recientes de maestros en varias regiones del país, donde ya se habían expuesto denuncias relacionadas con la situación de la salud del magisterio y los desafíos financieros que enfrenta la educación pública.

La USO amenaza con paro nacional

La Unión Sindical Obrera (USO), sindicato predominante en el sector petrolero colombiano, advirtió al Gobierno de Gustavo Petro sobre posibles protestas nacionales si se concreta la venta de la participación de Ecopetrol en la Cuenca del Pérmico, en Estados Unidos.

El gremio indicó que, de confirmarse la decisión, convocará movilizaciones y un eventual paro en rechazo a lo que considera una afectación directa contra Ecopetrol. La advertencia surge ante versiones sobre una posible desinversión de activos internacionales de la empresa como parte de la estrategia de transición energética del Gobierno.

USO advierte sobre protestas en Colombia por decisión del Gobierno nacional con Ecopetrol- Crédito Colombia, 11 de julio, 2023. REUTERS/Luisa González

En un comunicado, la USO alertó sobre consecuencias económicas negativas para el país en caso de que se materialice la venta de estos activos.