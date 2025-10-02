Colombia

Concierto en vilo: Tras los tropiezos en el Vive Claro con Kendrick Lamary Guns n Roses, representante de Linkin Park se pronuncia sobre la futura presentación de esa banda en el recinto

El regreso de la banda estadounidense a la capital colombiana depende de la evolución de los trámites administrativos y de la respuesta de los organizadores ante las exigencias de la Alcaldía

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

El grupo se pronunció tras la cancelación del show de Kendrick Lamar, asegurando que monitorean la situación del recinto y buscan tranquilizar a sus seguidores ante la falta de permisos para próximos eventos - crédito linkinpark / Instagram

La reciente cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro Distrito Cultural ha generado preocupación entre los fanáticos de la música en Bogotá.

La incertidumbre sobre la aprobación de permisos de eventos para los próximos espectáculos en este recinto, donde se esperan presentaciones de artistas internacionales como Guns N’ Roses, Imagine Dragons y Linkin Park, ha dado lugar a un clima expectativa.

En este contexto, la reacción de Linkin Park y el mensaje dirigido a sus seguidores colombianos han cobrado especial relevancia, mientras crece la expectativa por su regreso a la capital en octubre.

Adam Ruehmer, responsable de marketing de Linkin Park, utilizó su cuenta oficial en X para dirigirse a los seguidores colombianos de la banda.

“Para quienes preguntan, definitivamente estamos al tanto de la situación del recinto en Bogotá”, afirmó Ruehmer, en su ceunta oficial de X.

La reciente cancelación de eventos en el Vive Claro Distrito Cultural plantea interrogantes sobre la capacidad de la ciudad para sostener una agenda cultural de alto impacto y su proyección como destino musical global - crédito cortesía Ocesa

El portavoz añadió que no dispone de actualizaciones ni información adicional, pero aseguró que “quienes deben estar al tanto lo saben”.

Este mensaje buscó calmar la ansiedad de los fanáticos, quienes agradecieron la transparencia y manifestaron sentirse más tranquilos al saber que la agrupación sigue de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Ruehmer también aclaró que no tiene participación en la toma de decisiones sobre la realización de los conciertos, pero subrayó que el equipo encargado está informado sobre cualquier novedad relevante.

El regreso de Linkin Park a Colombia representa un momento importante tanto para la banda como para sus seguidores. Tras su única presentación el año pasado, que marcó el retorno del grupo después de la muerte de Chester Bennington, la agrupación se prepara para reencontrarse con el público bogotano el 25 de octubre.

En esta ocasión, Linkin Park presentará su gira ‘From Zero’, respaldada por su más reciente álbum y una renovada propuesta artística.

La formación actual incluye a Emily Armstrong como vocalista principal, acompañada por los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Dave “Phoenix” Farrell y Joe Hahn. El repertorio de la gira combina nuevas canciones como ‘Up From The Bottom’ y ‘Unshatter’ con los clásicos que han definido la trayectoria del grupo, en un esfuerzo por mantener su esencia mientras exploran nuevos caminos musicales.

El ambiente de inquietud se intensificó tras la suspensión del evento de Kendrick Lamar, lo que llevó a muchos a preguntarse por el futuro de los conciertos programados en el Vive Claro Distrito Cultural.

La atención se centra, además, en el espectáculo de Guns N’ Roses, previsto para el 7 de octubre, cuya realización aún depende de la confirmación de los permisos correspondientes. Esta situación ha puesto en vilo a miles de asistentes y ha motivado a los equipos de los artistas a pronunciarse sobre el tema, como lo hizo recientemente Linkin Park.

El Vive Claro Distrito Cultural tiene en agenda una serie de conciertos de alto perfil para los próximos meses, lo que mantiene la atención sobre la situación de los permisos y la organización de eventos masivos en la ciudad.

El calendario incluye la presentación de Guns N’ Roses el 7 de octubre, seguida por Imagine Dragons el 17 de octubre, Linkin Park el 25 de octubre, Shakira el 1 de noviembre, Blessd el 22 de noviembre y My Chemical Romance el 22 de enero. La realización de estos espectáculos dependerá de la evolución de los trámites administrativos y de la capacidad de los organizadores para responder a las exigencias de las autoridades locales.

En medio de la expectativa y la incertidumbre, la banda ha destacado la respuesta positiva de sus seguidores y la importancia de la conexión que mantienen con ellos. Para Linkin Park, el apoyo recibido en esta nueva etapa ha fortalecido el vínculo con su público, como subrayó Noticias Caracol en su cobertura.

