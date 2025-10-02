Cancillería se pronunció por colombianas que viajaban en la Flotilla Global Sumud y que fueron detenidas por Israel: “Secuestro”

Colombianas que iban en la Flotilla Global Sumud fueron detenidas por Israel - crédito Cancillería/redes sociales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó sobre la detención de Luna Barreto y Manuela Bedoya, dos ciudadanas colombianas que participaban en actividades humanitarias con la Flotilla Global Sumud.

El hecho ocurrió cuando la embarcación Hio navegaba en aguas internacionales y fue interceptada por fuerzas armadas de Israel.

El Gobierno colombiano califica este episodio como “secuestro” y señala que se produjo en violación del derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra.

La Cancillería colombiana solicitó la liberación inmediata tanto de Barreto y Bedoya como de los demás integrantes de la flotilla, quienes representan a diferentes países.

Entre las naciones implicadas se encuentran España, Bangladesh, Brasil, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar, Tailandia, Turquía y Sudáfrica.

La Cancillería de Colombia pidió a estos gobiernos coordinar acciones para proteger la vida y la integridad de sus connacionales. Reuters reportó que la tripulación de la flotilla se encontraba en ruta hacia la Franja de Gaza.

De acuerdo con el comunicado oficial, la flota tenía como propósito entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generar conciencia sobre las necesidades urgentes del pueblo palestino y advertir sobre la situación de conflicto en la región.

El Gobierno de Colombia reiteró que ninguna política estatal puede justificar la “masacre” y la “detención ilegal” de personas que buscan apoyar causas humanitarias y combatir la hambruna, situación descrita en el documento.

La Cancillería reafirmó su respaldo al pueblo palestino y su adhesión a los principios de la multilateralidad, el respeto por el derecho internacional y la justicia global. El País y El Tiempo siguieron la evolución del caso, que continúa generando repercusión diplomática en escenarios internacionales.

El último pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel es que todos los detenidos de la Flotilla Global Sumud serán deportados a Europa.

“Los pasajeros de Hamás-Sumud a bordo de sus yates se dirigen de forma segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los trámites para su deportación hacia Europa. Los pasajeros se encuentran sanos y salvos”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.

Detalles de lo sucedido

La flotilla internacional Sumud pretendía acceder a Gaza para entregar ayuda y llevar visibilidad a la crisis humanitaria en la zona. La nave donde viajaban Bedoya y Barreto fue interceptada en alta mar, lo que provocó que ambas activistas grabaran y enviaran mensajes en tiempo real.

Uno de esos videos, realizado por Barreto, reportó la situación: “Global Flotilla en este momento está siendo interceptada, estamos rodeadas por barcos militares. Estamos en aguas internacionales. El barco mío está en estado de alerta. Los barcos alrededor están siendo interceptados, estamos rodeados de barcos”.

En la operación participaron delegaciones de varias nacionalidades, líderes sociales y reconocidos ambientalistas. Tras la detención en aguas internacionales, el gobierno colombiano solicitó la inmediata liberación de Bedoya y Barreto e inició gestiones diplomáticas en respuesta a los hechos.

La situación de las dos colombianas sigue registrada por organizaciones humanitarias internacionales, que vigilan el resultado de la acción diplomática y el destino de quienes integraban la misión humanitaria.

Frente a estos hechos, el Gobierno de Colombia subrayó su preocupación por el respeto a los principios del derecho internacional, destacando que cualquier ataque contra la misión humanitaria violaría normativas fundamentales en la materia. La declaración emitida por la Presidencia, con carácter oficial, detalló las posturas del país y sus expectativas ante la situación.

“Colombia rechaza con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior”, expresó el primer punto del documento.

Además, el comunicado incluyó un llamado específico dirigido al Gobierno israelí: “Exigimos a Israel su inmediata liberación, en cumplimiento del derecho internacional y de los protocolos consulares aplicables”.