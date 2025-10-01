Valentino Lázaro cargó contra Altafulla tras conocerse su ruptura con Karina García: “Deja de hacerte la víctima”

Valentino Lazaro, tras la ruptura de Altafulla y Karina García, cargó contra el cantante y ganador de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @valentinolazaroh y Canal RCN

Aunque durante las últimas semanas circulaban especulaciones sobre una ruptura entre Karina García y Altafulla —una de las parejas más sonadas surgidas en La casa de los famosos Colombia—, solo hasta la noche del lunes 29 de septiembre se confirmó la noticia, luego de una publicación hecha por la modelo y futura participante de Stream Fighters 4.

“La relación se terminó hace 15 días aproximadamente. Desde ese momento estoy en proceso de sanar mi corazón y créanme, no han sido días fáciles, porque me entregué de verdad. Sin embargo, he seguido mi vida entrenando, focus y motivada, porque recuerden que yo soy una mujer”, afirmó en un comunicado publicado en sus historias de Instagram.

En la mañana del martes 30 de septiembre, durante una entrevista en Mañana Express, del Canal RCN, el cantante explicó que no volvió a hablar con Karina desde la ruptura, y aseguró que la publicación del comunicado también lo tomó por sorpresa.

La modelo comunicó a través de sus redes sociales la decisión de terminar la relación y compartió reflexiones sobre su proceso de sanación y su futuro profesional - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

“Yo a Karina la amo. No he hecho más que demostrarlo estos tres meses desde que estamos afuera de la casa (...) Hubiese preferido tener una conversación en persona, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari. El mensaje es el mismo: a Karina la amo, a ella y a sus hijos”, expresó el cantante.

Las reacciones a la noticia fueron divididas desde un primer momento. Algunos seguidores expresaron su desazón por el final del “Karifulla”; otros se pusieron del lado del cantante, afirmando que Karina debió comunicarle la ruptura directamente antes de hacerlo público en el programa matutino; y varios más apoyaron a la paisa, cuestionando la manera en que Altafulla habría manejado la relación, más como un vehículo para impulsar su carrera musical que como un vínculo sincero.

Entre estos últimos se encontró Valentino Lázaro, quien lanzó fuertes señalamientos contra el cantante y ganador de la pasada temporada de La casa de los famosos Colombia. En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, el santandereano acusó directamente a Altafulla de victimizarse durante su participación en el programa matutino de televisión.

“Altafulla, deja de hacerte la víctima. Yo te tengo leído desde hace rato. Karina jamás va a exponer nada porque la conozco desde el reality: siempre se ha guardado su dolor. Pero yo no me voy a quedar callado viendo cómo te aprovechas”, escribió.

Valentino Lázaro hizo señalamientos a Altafulla, acusándolo de hacerse la víctima tras la ruptura con Karina García - crédito @valentinolazaroh/Instagram

Luego, Lázaro sugirió que existe un patrón de comportamiento por parte del cantante, diseñado para quedar bien ante la opinión pública en redes sociales.

“Durante la relación fuiste un beneficiado constante, y ahora, en la ruptura, intentas repetir el patrón para quedarte con el papel de ‘pobre hombre sorprendido’. No engañes: llevas 15 días sin hablarle, sin un mensaje, sin un gesto. ¿De qué sorpresa hablas?”, afirmó, aclarando que esa información no proviene de Karina —quien, según él, no quiso hablar al respecto— sino de otras fuentes.

“Si uno quiere una relación, la cuida y la nutre. No se limita a usarla como vitrina para realities, entrevistas o música. Y mucho menos después de terminar”, agregó Lázaro, haciendo un llamado a Altafulla para que respete a Karina. “Respeta. Piensa en lo que dices y mide el daño que puedes causar con tu juego de víctima. Porque todos sabemos la verdad: hace rato que la trataste como invisible”, concluyó.

Para concluir con su descargo, Lázaro expresó que, sí había sorpresa en algo alrededor de la ruptura, era por otro motivo. “Aquí no hay sorpresa, aquí hubo abandono. Y lo único que debería sorprenderte es que todavía tengas el descaro de lucrarte con tu nombre”, sentenció.