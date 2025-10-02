Altafulla confesó estar viviendo una “doble tusa” en medio de su ruptura con Karina García: “Construí un vínculo cercano”

Durante una transmisión, el cantante compartió momentos espontáneos y divertidos con la familia de la influenciadora - crédito Canal RCN - @karinagarciaoficiallx/TikTok

La ruptura sentimental entre Altafulla y Karina García sigue generando respuestas en el entorno digital y en la propia vida del cantante, quien reconoció públicamente que el quiebre no solo representó el final de una relación amorosa, sino la pérdida de un lazo familiar construido durante el tiempo compartido juntos.

El artista admitió que atraviesa lo que llamó una “doble tusa”: por un lado, la separación de Karina García, y por otro, el distanciamiento de los hijos de la modelo, con quienes desarrolló un vínculo estrecho.

En recientes declaraciones, Altafulla lamentó que la noticia de la ruptura lo tomó por sorpresa, ya que no tuvo la oportunidad de tener una conversación previa con su expareja antes de que el anuncio se hiciera público. El cantante manifestó que habría preferido abordar el tema en privado para evitar especulaciones y el alcance inmediato en redes sociales.

Altafulla lamentó que ya no compartirá con los hijos de Karina tras su ruptura - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Este detalle llevó a que algunos seguidores especularan sobre las circunstancias de la decisión y la inmediatez del comunicado difundido por Karina García. Uno de los aspectos que más ha afectado a Altafulla es el distanciamiento de Valentina e Isabella, hijas de la modelo, quienes llegaron a formar parte de su vida cotidiana.

El músico recordó con nostalgia los momentos compartidos, reconociendo que desarrolló un lazo parental hacia ellas, a pesar de no ser su padre biológico. “Lo más difícil ha sido dejar de compartir con Valentino e Isabella; aunque no eran mis hijos biológicos, construí con ellas un vínculo cercano al punto de verlas como propias”, confesó en una entrevista para la radio Mix.

Durante su relato, Altafulla expresó que la ausencia de Valentino, con quien tuvo una conexión especial, acentúa su tristeza y hace más compleja la superación de la ruptura.

El cantante barranquillero expresó su dolor ante la separación no solo de Karina, sino de sus hijos - crédito @superchismesclipscol/ TikTok

El intérprete afirmó que, pese a la situación personal, dirige sus energías hacia la música como prioridad profesional.

Subrayó que cada presentación es un espacio para centrarse en sus proyectos, aunque reconoció que los interrogantes sobre su vida personal persisten ante el público. “Me preguntan mucho por mi vida privada, pero trato de separar ese plano de mi carrera. Entiendo que el romance siempre será tema de conversación, pero mi enfoque real está en la música”, declaró.

La relación con Karina García llegó a su fin, pero el recuerdo de los hijos de la modelo sigue marcando la vida emocional de Altafulla, quien identificó en ellos un lazo inesperado y profundo que ahora debe aprender a gestionar a la distancia.

Valentino arremete contra Altafulla por la ruptura con Karina García y le pide que deje de hacerse la víctima

El final de la relación entre Karina García y Altafulla continúa generando reacciones en redes sociales, esta vez por los comentarios directos de Valentino, creador de contenido que decidió intervenir públicamente sobre la ruptura.

A través de sus redes sociales, Valentino se refirió a las actitudes de Altafulla luego de la ruptura y lanzó críticas al artista por, según sus palabras, querer tomar el papel de víctima. “Altafulla, deja de hacerte la víctima. Yo te tengo leído desde hace rato. Karina jamás va a exponer nada porque la conozco desde el reality: siempre se ha guardado su dolor. Pero yo no me voy a quedar callado viendo cómo te aprovechas. Durante la relación fuiste un beneficiado constante, y ahora en la ruptura intentas repetir el patrón para quedarte con el papel de pobre hombre sorprendido”, declaró el creador de contenido.

Valentino Lázaro hizo señalamientos a Altafulla, acusándolo de hacerse la víctima tras la ruptura con Karina García - crédito @valentinolazaroh/Instagram

Valentino también cuestionó el uso de la relación y la imagen de Karina García en la música de Altafulla y en entrevistas, sugiriendo que su expareja no debería convertirse en un recurso recurrente para la proyección pública del cantante. “Si uno quiere una relación, la cuida y la nutre. No se limita a usarla como vitrina para realities, entrevistas o música. Y mucho menos después de terminar. Respeta. Piensa lo que dices y mide el daño que puedes causar con tu juego de víctima. Porque todos sabemos la verdad: hace rato que la trataste como invisible”, afirmó Valentino.

Durante la emisión del programa Dímelo King, Valentino reiteró su apoyo a Karina García, señalando que la decisión de alejarse de Altafulla fue acertada. “Él no te está dando tu lugar; amiga, estás ahí comiendo migajas. Estás en un lugar en el que no te respetan y en el que no te cuidan”, expresó en la transmisión, donde presentó una serie de pruebas para reforzar su argumento.