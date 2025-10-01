Ocesa aseguró que concierto de Guns N’ Roses sigue en pie, pero reconoció que faltan permisos

El concierto de Kendrick Lamar estaba fijado para desarrollarse el sábado 27 de septiembre en el Vive Claro, y el de los Guns N' Roses es el martes 7 de octubre de 2025 - crédito Ocesa Colombia | @kendricklamar/IG | @gunsnroses/IG

La directora de Ocesa Colombia Luz Ángela Castro afirmó en entrevista con la emisora W Radio este miércoles 1 de octubre de 2025 que el concierto de la banda estadounidense Guns N’ Roses en el centro Vive Claro de Bogotá se realizará el sábado 7 de octubre según lo establecido.

Las declaraciones llegaron después de que se encendieran las alarmas por la reciente cancelación del show de Kendrick Lamar en el mismo recinto el 27 de septiembre.

Durante la entrevista Castro reconoció que aún faltan permisos pendientes, pero aseguró a los seguidores de Guns N’ Roses que las gestiones siguen en curso.

“Tenemos una reunión programada con las autoridades para resolver los trámites que faltan, y el evento sigue confirmado en nuestra agenda”, señaló la directiva.

El 25 de septiembre, Idiger dio un concepto negativo sobre la realización del concierto de Kendrick Lamar, señalando riesgos estructurales en las graderías - crédito @radionacionalco/Instagram

La emisora radial citó sus palabras para ofrecer claridad a quienes adquirieron entradas para el espectáculo, dado el clima de incertidumbre, y que se terminó de tornar más desolador luego del anuncio por parte del Distrito (a través de la ) negó permisos para el concierto de Guns N’ Roses, como se indicó ese mismo miércoles.

En el documento que resolvió esta decisión, la Secretaría de Gobierno le concedió un día de plazo a los empresarios para resolver las observaciones que dejó el Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Tras lo ocurrido con Kendrick Lamar, OCESA espera que no se repita lo mismo con los Guns N’ Roses

La incertidumbre surgió cuando el recital de Kendrick Lamar, previsto para el sábado 27 de septiembre en el centro Vive Claro, se suspendió poco antes de la apertura de puertas, y esto generó reclamos entre asistentes y dudas sobre la situación de otros conciertos masivos agendados en esa sede, incluido el de Guns N’ Roses.

Las inquietudes crecieron porque el motivo principal aducido para el cambio del concierto de Lamar fue la falta de permisos definitivos de operación para el lugar.

La banda de rock llevará su espectáculo a Bogotá y Medellín en octubre. La preventa de entradas inicia el 10 de julio y la venta general el 12 de julio - crédito Paramo Presenta

La empresa organizadora, OCESA Colombia, notificó que la mayoría de permisos municipales y de seguridad para el show de Guns N’ Roses se encuentran en trámite, y que la expectativa es completar todos los requisitos previos al sábado 7 de octubre.

“Todos los promotores y colaboradores hemos estado trabajando en coordinación con las autoridades”, explicó Castro en la entrevista, agregando que el diálogo con la ciudad es permanente.

Según la versión recogida por parte de la emisora y que se confrontó con la directiva, las entradas para el evento no han sido suspendidas ni retiradas de la venta, y Castro destacó que no existe instrucción oficial para cancelar ni reprogramar el recital de los intérpretes de Welcome to the Jungle, Paradise City y November Rain, entre otros éxitos.

Más de 15.000 entradas se encuentran confirmadas para la fecha, una cifra que muestra la expectativa que rodea la visita de la banda.

“Hoy tenemos una reunión clave para subsanar cualquier trámite pendiente. Nuestra intención es cumplirles tanto a la banda como a quienes compraron entradas”, expuso la representante de la productora.

Además, la directiva añadió la importancia de cumplir con los requisitos legales: “No buscamos saltarnos ninguna norma. Nuestro objetivo es cumplir con todo lo exigido por las autoridades para garantizar la seguridad y el bienestar de los asistentes, los artistas y el personal involucrado”.