Superintendencia investigará a Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live por presuntas fallas en conciertos de Silvio Rodríguez y Kendrick Lamar en Colombia

- crédito Colprensa / Daniel González / EFE / Matt Slocum / AP

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live, por presuntas fallas en la venta de entradas a los conciertos del cantante Silvio Rodríguez en Colombia, que se realizarán el 31 de octubre en el Centro de Espectáculos La Macarena, en Medellín, y el 2 de noviembre en la Arena Cañaveralejo, de Cali.

Según informó la entidad, las empresas responsables de las entradas podrían enfrentar multas de hasta $2.000 millones, el cierre temporal de sus establecimientos por un periodo de hasta 180 días o la prohibición, ya sea temporal o definitiva, de comercializar espectáculos de este tipo, si se comprueban las infracciones señaladas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el caso de Páramo Presenta, la autoridad identificó la falta de información clara y completa sobre el horario del concierto en Medellín, así como la ausencia de una dirección web donde los consumidores pudieran consultar las condiciones y precios del evento.

Por su parte, la investigación sobre Ticketmaster apunta a su participación en la modificación del horario de venta de boletería para el evento en Cali, sin que se haya comunicado este cambio a los consumidores.

En cuanto a Taquilla Live, la autoridad aseguró que la empresa no proporcionó información clara sobre la nueva fecha del evento en Medellín, las condiciones para la compra de entradas ni la validez de las boletas adquiridas antes del cambio de locación y operador.

Investigación por concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

De otro lado, la SIC inició una averiguación preliminar contra Páramo Presenta y Ticketmaster, relacionada con la cancelación de último momento del concierto de Kendrick Lamar, que debía realizarse el sábado 27 de septiembre de 2025 y fue suspendido el mismo día.

La entidad solicitó a estas empresas presentar información detallada sobre los motivos de la cancelación o reprogramación, la forma en que comunicaron esta situación a los compradores, las soluciones ofrecidas, las condiciones informadas antes de la venta de entradas y el procedimiento para la devolución del dinero, incluyendo posibles descuentos, así como el momento en que se notificó esta información.