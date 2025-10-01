Quién es Edwin Andrés Ramírez, el empresario asesinado por un grupo de sicarios en Cali

La Policía de Cali capturó a uno de los presuntos responsables del ataque armado registrado en un almacén del centro de la ciudad. - captura de video

Edwin Andrés Ramírez, joven empresario de 27 años y propietario del almacén Electro Zone en Cali, fue asesinado por dos sicarios dentro de su local el pasado viernes en el sector conocido como San Andresito de Cali. El hecho, que dejó también dos personas heridas, motivó una persecución policial registrada en video y difundida en redes sociales.

El caso es investigado como un posible ataque relacionado con disputas entre organizaciones criminales que operan en la zona. Los primeros detalles fueron reportados por El Tiempo, que identificó a la víctima y reconstruyó la secuencia del crimen.

Ramírez había abierto formalmente su empresa en marzo, en actividades comerciales relacionadas con la venta de electrodomésticos, gasodomésticos, mobiliario y equipos de iluminación en un establecimiento especializado. Electro Zone funcionaba en la calle 15 con carrera 5 y llevaba cerca de seis meses de operaciones con un capital inicial de cinco millones de pesos colombianos. Al momento del ataque estaban presentes el empresario, su hermano y un empleado.

Dos sicarios irrumpieron en el local alrededor de las cinco de la tarde y abrieron fuego contra las personas presentes. El propietario recibió varios disparos y falleció en el sitio. Su hermano resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, mientras que el trabajador también sufrió lesiones. El sector de San Andresito, es reconocido por albergar la presencia de estructuras criminales dedicadas al cobro mediante sicariato.

La Policía Metropolitana de Cali respondió en minutos e inició una persecución que quedó registrada en un video de 16 segundos difundido en redes sociales. En esas imágenes se pueden observar uniformados accionando sus armas en al menos cinco ocasiones para reducir a los responsables. La persecución concluyó con la captura de uno de los agresores, Santiago Londoño Sánchez, de 19 años, quien recibió un impacto de bala en el hombro y fue puesto bajo custodia. Las autoridades incautaron un revólver calibre 38, arma que habría sido utilizada en el ataque.

El Tiempo reportó que, según información proporcionada por la Policía, Londoño Sánchez confesó haber recibido un pago anticipado para ejecutar el crimen. Las investigaciones contienen como una de sus hipótesis principales la posibilidad de una retaliación dirigida a la familia. De acuerdo con testimonios recogidos por el diario, la madre de los Ramírez Ramírez solía frecuentar el negocio, aunque las víctimas no registraban antecedentes judiciales.

El procedimiento de necropsia realizado por Medicina Legal confirmó el deceso de Edwin Andrés Ramírez y su cuerpo fue entregado a la familia al día siguiente. Personas allegadas al caso subrayaron que el ataque también estaba dirigido hacia el hermano del propietario, quien permanece hospitalizado. “El hecho no solo involucró al empresario, sino también a su hermano y uno de sus trabajadores que se encontraba en el establecimiento cuando ingresaron los agresores”, explicó una fuente cercana consultada por el diario.

El área de San Andresito de Cali, en donde operan grupos conocidos como “La 10 bis”, se caracteriza por ser escenario de disputas entre bandas armadas; los residentes han señalado la presencia constante de individuos armados que patrullan el sector por la noche y mantienen conflictos con otras oficinas de cobro establecidas en barrios aledaños.

Las autoridades de Cali mantienen las investigaciones para determinar si la motivación exacta del homicidio corresponde a una vendetta familiar, a una disputa por cobros ilegales o a conflictos entre organizaciones delictivas locales. Desde la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Cali se han hecho anuncios sobre operativos focalizados y el refuerzo de la presencia policial en corredores comerciales estratégicos de la ciudad.

La Fiscalía General de la Nación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en la judicialización de los responsables. El caso de Edwin Andrés Ramírez ha sido incluido en los registros formales de homicidios relacionados con actividades comerciales y es objeto de seguimiento por parte de las autoridades judiciales y administrativas del Valle del Cauca.