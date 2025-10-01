Qué significa para Colombia la pérdida de la Línea de Crédito Flexible del FMI: efectos y riesgos económicos

La Línea de Crédito Flexible del FMI ofrecía respaldo inmediato a Colombia frente a crisis financieras externas. - crédito REUTERS/Johannes P. Christo

La decisión del Gobierno de cancelar la Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) marca un cambio notorio en la política financiera del país. La desvinculación de este respaldo internacional por 8.100 millones de dólares podría traducirse en un mayor costo de financiamiento y primas de riesgo más altas para la nación, además de una mayor exposición frente a choques externos.

La LCF actuaba como una garantía de estabilidad durante circunstancias adversas, incluyendo situaciones de volatilidad económica, choques externos e incertidumbre en los mercados globales. Colombia había utilizado este instrumento durante la pandemia, cuando el desembolso de 5.400 millones ofreció recursos líquidos inmediatos.

Mayor costo de financiamiento y primas de riesgo

Expertos y exfuncionarios han alertado sobre el principal efecto inmediato y es que Colombia enfrenta la probabilidad de tener que pagar tasas de interés más elevadas en sus futuras emisiones de deuda pública. El respaldo de la LCF funcionaba como una señal de prudencia fiscal y garantía ante mercados internacionales.

Según precisó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, en declaraciones recogidas por El Tiempo: “Se trata de un muy mal mensaje para los inversionistas y las calificadoras de riesgo porque esta línea siempre había sido una garantía del buen manejo prudente macroeconómico del país”. También advirtió que se pierde la protección ante choques imprevistos y tensiones cambiarias.

Desde el sector financiero, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que la situación puede derivar en condiciones de crédito menos favorables para la nación. “Operaba como un cupo de crédito en un banco y ahora, al no tenerlo, si el país llega a tener necesidades de financiamiento, sería más caro conseguir recursos”, sostuvo al citado diario. Esto se traduce en el paso a tasas menos competitivas para la deuda soberana.

Vulnerabilidad ante choques y volatilidad externa

La ausencia del respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) eleva la vulnerabilidad del país en escenarios de incertidumbre internacional. Según el medio de comunicación, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, puntualizó que ahora “la ausencia de la línea de crédito aumenta la vulnerabilidad ante episodios de volatilidad o salidas de capital”. En su análisis, la pérdida de este “seguro” podría causar rebajas en la calificación crediticia y mayores dificultades para acceder a recursos extranjeros.

El contexto internacional, según el FMI, permanece sujeto a riesgos considerables: endurecimiento de las condiciones financieras globales, tensiones geopolíticas y barreras comerciales pueden afectar las exportaciones, la inversión y la entrada de capital. La economía colombiana ya muestra signos de fragilidad fiscal y un margen reducido en cuentas externas.

Impacto en la confianza y la percepción país

Diversos actores del sector público y privado coinciden en que el retiro de la LCF deteriora la percepción sobre el manejo económico y fiscal de Colombia. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez lamentó la menor estabilidad que enfrenta el país tras esta decisión, y la economista Adriana Oviedo subrayó que la medida intensifica los problemas de credibilidad fiscal. Mientras, la excónsul Claudia Bustamante afirmó que el país enfrenta “más riesgo, más costo y más incertidumbre económica” sin el respaldo del FMI.

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, matizó ante El Tiempo que la cancelación no tendrá efecto inmediato porque el mercado había anticipado el movimiento, aunque sí lo consideró un “campanazo de alerta” sobre la solidez de las finanzas públicas. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, instó a asegurar un ajuste fiscal y restaurar disciplina macroeconómica para mantener la confianza de inversionistas.

Escenario fiscal incierto y necesidad de ajuste

En su último análisis sobre Colombia, el FMI reconoció que la economía muestra cierta estabilización, pero alertó sobre riesgos internos, especialmente el déficit fiscal ampliado y el crecimiento de la deuda pública. Estas advertencias sustentaron la decisión del organismo de mantener suspendido el acceso a la LCF.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Viilla, defendió la fortaleza de las reservas internacionales, que ascienden a 65.500 millones de dólares, como soporte suficiente para prescindir de la línea con el FMI. “No tendrá implicaciones financieras relevantes”, sostuvo el funcionario.

Riesgos para el futuro económico

Al cierre del acuerdo, el panorama es de atención ante posibles impactos en la financiación, la credibilidad y la exposición a la volatilidad global. Las agencias de calificación, inversionistas y empresarios estarán vigilantes a las acciones del Gobierno colombiano para reestablecer la confianza externa y fortalecer la disciplina fiscal en un escenario donde desaparece una importante barrera de contención ante crisis financieras internacionales.