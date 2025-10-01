Colombia

Qué significa para Colombia la pérdida de la Línea de Crédito Flexible del FMI: efectos y riesgos económicos

Esta decisión puede encarecer el acceso a recursos internacionales, aumentar la vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado y poner presión sobre la confianza de inversionistas y agencias calificadoras

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
La Línea de Crédito Flexible
La Línea de Crédito Flexible del FMI ofrecía respaldo inmediato a Colombia frente a crisis financieras externas. - crédito REUTERS/Johannes P. Christo

La decisión del Gobierno de cancelar la Línea de Crédito Flexible (LCF) otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) marca un cambio notorio en la política financiera del país. La desvinculación de este respaldo internacional por 8.100 millones de dólares podría traducirse en un mayor costo de financiamiento y primas de riesgo más altas para la nación, además de una mayor exposición frente a choques externos.

La LCF actuaba como una garantía de estabilidad durante circunstancias adversas, incluyendo situaciones de volatilidad económica, choques externos e incertidumbre en los mercados globales. Colombia había utilizado este instrumento durante la pandemia, cuando el desembolso de 5.400 millones ofreció recursos líquidos inmediatos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mayor costo de financiamiento y primas de riesgo

Expertos y exfuncionarios han alertado sobre el principal efecto inmediato y es que Colombia enfrenta la probabilidad de tener que pagar tasas de interés más elevadas en sus futuras emisiones de deuda pública. El respaldo de la LCF funcionaba como una señal de prudencia fiscal y garantía ante mercados internacionales.

Según precisó José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, en declaraciones recogidas por El Tiempo: “Se trata de un muy mal mensaje para los inversionistas y las calificadoras de riesgo porque esta línea siempre había sido una garantía del buen manejo prudente macroeconómico del país”. También advirtió que se pierde la protección ante choques imprevistos y tensiones cambiarias.

La suspensión de la Línea
La suspensión de la Línea de Crédito Flexible incrementa el costo potencial del financiamiento para el país. - crédito REUTERS/Benoit Tessier/

Desde el sector financiero, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que la situación puede derivar en condiciones de crédito menos favorables para la nación. “Operaba como un cupo de crédito en un banco y ahora, al no tenerlo, si el país llega a tener necesidades de financiamiento, sería más caro conseguir recursos”, sostuvo al citado diario. Esto se traduce en el paso a tasas menos competitivas para la deuda soberana.

Vulnerabilidad ante choques y volatilidad externa

La ausencia del respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) eleva la vulnerabilidad del país en escenarios de incertidumbre internacional. Según el medio de comunicación, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, puntualizó que ahora “la ausencia de la línea de crédito aumenta la vulnerabilidad ante episodios de volatilidad o salidas de capital”. En su análisis, la pérdida de este “seguro” podría causar rebajas en la calificación crediticia y mayores dificultades para acceder a recursos extranjeros.

El contexto internacional, según el FMI, permanece sujeto a riesgos considerables: endurecimiento de las condiciones financieras globales, tensiones geopolíticas y barreras comerciales pueden afectar las exportaciones, la inversión y la entrada de capital. La economía colombiana ya muestra signos de fragilidad fiscal y un margen reducido en cuentas externas.

Impacto en la confianza y la percepción país

Diversos actores del sector público y privado coinciden en que el retiro de la LCF deteriora la percepción sobre el manejo económico y fiscal de Colombia. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez lamentó la menor estabilidad que enfrenta el país tras esta decisión, y la economista Adriana Oviedo subrayó que la medida intensifica los problemas de credibilidad fiscal. Mientras, la excónsul Claudia Bustamante afirmó que el país enfrenta “más riesgo, más costo y más incertidumbre económica” sin el respaldo del FMI.

La decisión del gobierno podría
La decisión del gobierno podría encarecer el acceso a nuevos recursos y generar mayor incertidumbre económica. - crédito REUTERS/Luisa González

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, matizó ante El Tiempo que la cancelación no tendrá efecto inmediato porque el mercado había anticipado el movimiento, aunque sí lo consideró un “campanazo de alerta” sobre la solidez de las finanzas públicas. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, instó a asegurar un ajuste fiscal y restaurar disciplina macroeconómica para mantener la confianza de inversionistas.

Escenario fiscal incierto y necesidad de ajuste

En su último análisis sobre Colombia, el FMI reconoció que la economía muestra cierta estabilización, pero alertó sobre riesgos internos, especialmente el déficit fiscal ampliado y el crecimiento de la deuda pública. Estas advertencias sustentaron la decisión del organismo de mantener suspendido el acceso a la LCF.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Viilla, defendió la fortaleza de las reservas internacionales, que ascienden a 65.500 millones de dólares, como soporte suficiente para prescindir de la línea con el FMI. “No tendrá implicaciones financieras relevantes”, sostuvo el funcionario.

Analistas advierten que sin la
Analistas advierten que sin la Línea de Crédito Flexible la confianza de inversionistas y calificadoras se pone a prueba. - crédito REUTERS / Yuri Gripas / File Photo

Riesgos para el futuro económico

Al cierre del acuerdo, el panorama es de atención ante posibles impactos en la financiación, la credibilidad y la exposición a la volatilidad global. Las agencias de calificación, inversionistas y empresarios estarán vigilantes a las acciones del Gobierno colombiano para reestablecer la confianza externa y fortalecer la disciplina fiscal en un escenario donde desaparece una importante barrera de contención ante crisis financieras internacionales.

Temas Relacionados

Banco de la RepúblicaLínea de Crédito FlexibleFondo Monetario InternacionalFMIGustavo PetroCréditosriesgos económicosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

La cantante británica comunicó que priorizará su salud y detendrá todas sus actividades musicales, luego de desmayarse durante un show en Nueva York

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre

Las dádivas jurídicas que condenaron a Diego Cadena a siete años de prisión domiciliaria

Ofreció servicios legales gratuitos y promesas de acompañamiento procesal a un testigo a cambio de que modificara su testimonio en un proceso clave sobre presuntos vínculos con el paramilitarismo

Las dádivas jurídicas que condenaron

Pico y Placa en Bogotá: qué vehículos no circulan este miércoles 1 de octubre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Averígualo y evita una multa

Pico y Placa en Bogotá:

Resultados Lotería de la Cruz Roja 30 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $7.000 millones

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los martes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de la Cruz

Quién es Edwin Andrés Ramírez, el empresario asesinado por un grupo de sicarios en Cali

Su caso está bajo investigación de las autoridades por posibles vínculos con disputas entre organizaciones criminales del sector

Quién es Edwin Andrés Ramírez,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre

Festival Estéreo Picnic 2026 sufre su primera baja: Lola Young canceló todos sus conciertos

Top 10: estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Willy García será el primer solista colombiano en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico

Martín Elias Jr. ya no estará en ‘La casa de los famosos’: su mánager confirmó las condiciones que no se pudieron cumplir

Nach presenta ‘Destino’, su apuesta por las nuevas formas del rap en español: “Estoy en esto por vivir emociones”

Deportes

Millonarios perdería a un referente

Millonarios perdería a un referente por lo que queda de 2025: sería culpa de la crisis de resultados

Brayan León fue sancionado tras su expulsión ante Santa Fe, pero podrá jugar en el partido de vuelta: esta es la razón

La selección Colombia presenta su camiseta para el Mundial 2026: esta es la fecha del estreno

Controversia en Atlético Nacional: Marino Hinestroza enfrenta posible sanción por esta vulgar acción contra Edwin Mosquera

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava