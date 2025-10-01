Colombia

Colpensiones advierte a quienes están a 5 años de pensionarse: esto debe hacer para no perder el derecho

Tomar una medida preventiva hoy puede ahorrarle largas filas, trámites desgastantes y tropiezos cuando llegue la hora de reclamar su pensión

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Colpensiones recomienda revisar la historia
Colpensiones recomienda revisar la historia laboral antes de la jubilación para evitar errores en la pensión - crédito Colprensa

Planear la jubilación no es un asunto que deba dejarse para última hora. A cinco años, o incluso a dos, de llegar al momento del retiro, los expertos insisten en que la mejor decisión que puede tomar un trabajador es revisar con lupa su historial laboral. Ese ejercicio, aunque parezca rutinario, puede marcar la diferencia entre una pensión tranquila y un proceso lleno de tropiezos administrativos.

Colpensiones recalcó que la anticipación es la clave. Si la información registrada sobre semanas cotizadas o empleadores tiene errores, omisiones o inconsistencias, el cálculo final de la pensión podría verse afectado. “Cumplir con este requisito a tiempo puede resultar determinante para garantizar que su retiro se lleve a cabo sin contratiempos ni inconvenientes posteriores”, advirtió la entidad.

La verificación anticipada de semanas
La verificación anticipada de semanas cotizadas y empleadores es clave para un retiro sin contratiempos - crédito Colprensa

El paso inicial es sencillo, se trata de ingresar al portal oficial de Colpensiones (www.colpensiones.gov.co). Allí, el usuario debe crear una cuenta con su cédula y correo electrónico, en caso de no tenerla, y dirigirse a la opción “Historia Laboral”. Este apartado concentra toda la información relacionada con semanas cotizadas y los empleadores que las reportaron. Una vez dentro, la tarea consiste en verificar que cada dato coincida con la realidad laboral del solicitante.

No obstante, no todos los trabajadores se sienten cómodos con los trámites digitales. Para ellos, Colpensiones mantiene la posibilidad de pedir el historial en físico, directamente en una de sus oficinas. Acudir personalmente permite obtener un respaldo impreso y, en muchos casos, resolver dudas directamente con un asesor.

En caso de detectar fallas, el proceso de corrección no es inmediato, pero sí posible. El afiliado puede iniciar la solicitud en línea o llevar la documentación directamente a Colpensiones. Aquí entra en juego un aspecto fundamental: las pruebas. Certificados de pago, contratos de trabajo, actas de liquidación o cualquier documento que respalde las semanas laboradas con un empleador son la base para solicitar el ajuste.

Corregir inconsistencias en el historial
Corregir inconsistencias en el historial laboral puede evitar retrasos y problemas al momento de pensionarse - crédito Colpensiones/Colprensa

Ese material probatorio debe ser entregado con claridad y en orden. Una vez radicado, la recomendación es hacer seguimiento constante hasta verificar que la información faltante haya sido incorporada en la historia laboral. Dejar ese proceso para el último momento, en cambio, puede generar retrasos difíciles de resolver cuando ya se está en la antesala del retiro.

El escenario más común de inconsistencias se da cuando un empleador no reporta correctamente las semanas de cotización. No es un problema menor, cada día de aporte cuenta en el cálculo de la pensión, y si no aparece en los registros oficiales, se traduce en una reducción del monto o, incluso, en la imposibilidad de acceder a la jubilación en la fecha esperada.

Por eso, Colpensiones insiste en que quienes estén a pocos años de pensionarse dediquen tiempo a revisar, organizar documentos y subsanar vacíos. El objetivo es que al iniciar el trámite formal todo esté en regla. Una planeación meticulosa evita “sorpresas desagradables o retrasos cuando llegue el momento de iniciar el trámite de jubilación”.

Las fallas en el reporte
Las fallas en el reporte de semanas cotizadas por parte de empleadores afectan el cálculo de la pensión - crédito Freepik

Más allá del aspecto legal y administrativo, este ejercicio también cumple una función de tranquilidad personal. Saber que el esfuerzo de toda una vida laboral está respaldado en registros correctos permite mirar el futuro con mayor confianza. El retiro, después de todo, no solo es una meta financiera, sino un cambio vital que define el estilo de vida de los años venideros.

El llamado de Colpensiones es claro, revisar a tiempo, corregir lo necesario y no esperar a que la jubilación toque la puerta para resolver problemas que pudieron solucionarse con anticipación. Actuar con orden, incluso si faltan 2 o 5 años para pensionarse, garantiza que el beneficio llegue cuando corresponde y que se calcule de manera justa.

Temas Relacionados

Pensiones en ColombiaPensionesColpensionesSemanas de cotizaciónColombia-EconomíaColombia-Noticias

