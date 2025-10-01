Cayeron ‘los del BMW’ en Bogotá: la banda de ladrones es señalada de cometer cuatro hurtos de vehículos: quedaron en video

Este robo quedó captado por una de las cámaras de seguridad en una de las calles del barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Un video publicado en redes sociales de la cuenta de Instagram del portal Pasa en Bogotá (@pasa_enbogota) entre el 27 y 28 de septiembre de 2025, en el que se observa el robo de una camioneta de alta gama, tuvo un buen final: se logró la detención de dos de los integrantes de esta empresa criminal.

Luego, en declaraciones a medios de comunicación, la vocera de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) brindó detalles la mañana del miércoles 1 de octubre de 2025 sobre el operativo que permitió dar con dos de los integrantes de la organización criminal conocida como los del ‘BMW’.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Su caída se dio en medio de otro operativo porque esta organización criminal es señalada de cometer al menos cuatro hurtos bajo el mismo modus operandi: siguen a sus víctimas por varios días y cuando se disponen a guardar los autos,salen en gavilla sobre el conductor y sus acompañantes.

Así quedó registrado en uno de los casos (el que se compartió el fin de semana), gracias al video de una cámara de seguridad que captó la noche del 24 de septiembre el momento en el que tres de los cuatro integrantes de la camioneta BMW e ingresan al lugar para despojar de las llaves al propietario, mientras que uno de ellos se dirige hacia el puesto del copiloto para obligar a la mujer que descendiera.

Uno de los robos ocurrió en el sector de Mandalay (Kennedy), pero el operativo que dio con los detenidos se dio en Fontibón, tras un reporte de un hurto a un vehículo en Engativá - crédito @PoliciaBogota/X

En esa ocasión, que se presentó en una de las calles del barrio Mandalay (localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá) uno de los vecinos reaccionó y accionó su arma en contra de los criminales, pero uno de ellos respondió de la misma forma.

La balacera provocó momentos de pánico en el lugar, pero gracias a la denuncia de los hechos, esto permitió que se identificara el modelo y color del vehículo de alta gama al cual le venían siguiendo la ficha las autoridades, y en medio de otro hecho delictivo fue que se dio con estos dos bandidos: un adulto y un menor de edad.

“En las últimas horas, unidades adscritas a la estación de Policía Fontibón reciben un motivo de policía mediante la central de radio, donde informan de varios sujetos que se movilizan en un vehículo tipo camioneta de alta gama, quienes habían cometido un hurto de otro vehículo en el barrio La Estrada de la localidad de Engativá”, explicó la mayor Claudia Becerra, subcomandante Estación de Policía Fontibón.

La oficial señaló que “este vehículo (la camioneta BMW) había sido hurtado un mes antes y lo estaban usando para cometer varios hurtos en diferentes localidades de Bogotá”.

Uno de los hurtos se presentó en la localidad de Kennedy, pero el que los llevó a su detención se reportó en Engativá - crédito Mebog

No obstante, y “mediante Plan Candado y gracias a la llamada oportuna de la víctima, quien iba siguiendo el vehículo, se logra interceptar a la camioneta sobre la avenida La Esperanza con avenida Ciudad de Cali”.

En medio de la recuperación de la camioneta hurtada se registró otra balacera en Bogotá

En este punto ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá, se presentó un asegunda balacera por cuenta de la reacción oportuna de los efectivos de la Mebog.

“En un cruce de disparos se logra la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de edad, quienes tenían en su poder un arma de fuego modificada tipo revólver y la incautación del vehículo que era utilizado para cometer estos hechos delictivos”, añadió en su reporte oficial la oficial.

Declaraciones de la mayor Claudia Becerra, subcomandante Estación de Policía Fontibón - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

De igual manera, se logró “la recuperación del otro vehículo”, en medio de este resultado que se suma a los demás operativos que se han desarrollado en lo corrido del 2025 a la fecha en Fontibón, dejando “ocho capturas por el delito de hurto a vehículos, de las cuales cinco han sido en el sector del CAI (Comando de Atención Inmediata) del barrio Modelia y se han recuperado 22 vehículos.

“Invitamos a toda la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho irregular que pueda afectar la tranquilidad de nuestra ciudadanía a través de la línea 123″, cerró la mayor Becerra.