Bogotá ofrece becas para estudios universitarios virtuales en Italia, España y México

Bogotá lanza una nueva convocatoria para quienes buscan fortalecer su perfil profesional en áreas de alta demanda y mejorar sus oportunidades de empleo.

Por Camila Castillo

En Bogotá entregarán más becas
En Bogotá entregarán más becas para estudios de pregrado, maestrías y doctorados - crédito Educa Edtech Group

Educa Edtech Group, en alianza con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ofrecerá nuevas becas a residentes de la ciudad interesados en carreras y posgrados en áreas como ingenierías, marketing digital, recursos humanos y otros campos.

Todos los programas disponibles se imparten de manera virtual.

La entrega de los primeros beneficios educativos se realizará durante el Congreso Bogotaneidad, en una jornada destinada a analizar los retos sociales y de comportamiento que enfrenta Bogotá, así como a explorar alternativas para facilitar el acceso a estudios universitarios y de posgrado.

El evento está previsto para el 28 y 29 de octubre en el Cefe Chapinero y contará con la participación de expertos, académicos, líderes sociales y miembros de la comunidad, quienes intervendrán en paneles y talleres enfocados en acoso en espacios públicos, discriminación, sostenibilidad ambiental y convivencia en el transporte masivo.

Además, tendrá lugar una Feria de Innovación en la que Educa Edtech Group presentará su modelo de formación.

Tatiana Fuentes, directora de Relaciones Institucionales de Educa Edtech en Colombia, informó que ya se han concedido 150 becas y que aún quedan 50 disponibles para maestrías con doble titulación europea, pregrados y doctorados. “Queremos que más bogotanos puedan acceder a alternativas de calidad, sin barreras de tiempo ni lugar”, señaló Fuentes.

Bogotá ofrece becas en pregrados
Bogotá ofrece becas en pregrados y maestrías virtuales - crédito Freepik

Las personas interesadas pueden postularse a los siguientes programas:

  • Licenciatura en Marketing Digital
  • Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales
  • Máster Oficial Universitario en Enfermería Escolar
  • Máster Oficial Universitario en Fisioterapia Cardiorrespiratoria
  • Máster Oficial Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria
  • Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas
  • Licenciatura en Enseñanza del Inglés
  • Licenciatura en Ingeniería en Internet de las Cosas
  • Licenciatura en Ingeniería en Logística
  • Licenciatura en Ingeniería en Seguridad Informática
  • Maestría en Criminología
  • Maestría en Derecho Fiscal
  • Maestría en Derechos Humanos
  • Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
  • Licenciatura en Administración
  • Maestría en Arquitectura
  • Maestría en Administración Pública
  • Maestría en Ciencia Política
  • Máster Oficial Universitario en Ciudades Inteligentes y Sostenibles (Smart Cities)
  • Máster Oficial Universitario en Tecnología y Gestión del Agua
  • Máster Oficial Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente
  • Doctorado en Administración
  • Doctorado en Sistemas Computacionales
  • Doctorado en Tecnología Educativa
  • Máster Oficial Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible
  • Máster Oficial Universitario en Energías Renovables, Eficiencia Energética y Sostenibilidad
  • Máster Oficial Universitario en Gestión de Estaciones de Depuración y Tratamiento de Aguas ETAP, EDAR, Suelos y Residuos
  • Máster Oficial Universitario en Tecnología y Gestión del Agua

La entidad responsable de este proceso informó que, una vez se habilite el beneficio, cada persona inicia el proceso en la plataforma digital, a su propio ritmo.

En Bogotá ofrecen becas en
En Bogotá ofrecen becas en pregrados y maestrías virtuales - crédito Educa Edtech Group

Los pregrados tienen una duración de 15 meses, mientras que los posgrados pueden completarse en 12 meses. Los matriculados podrán comenzar su formación a partir de noviembre y, al culminar, reciben un título avalado por el Ministerio de Educación en Colombia.

Esta estrategia busca acercar la formación universitaria a los colombianos y ya ha sido puesta en marcha en alianza con otros gobiernos locales, como las de Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico. Así, se amplían las opciones de acceso a alternativas de formación que respondan a las dinámicas laborales actuales en diferentes regiones del país.

Los programas están diseñados para adaptarse al ritmo de vida de cada participante, y los programas incluyen acompañamiento constante desde el primer día.

Quienes deseen postularse en esta nueva convocatoria tienen plazo hasta el 30 de octubre. El proceso es sencillo:

  1. Ingresar a www.becascolombia.es
  2. Buscar el botón “Participa y obtén tu beca”
  3. Completar el formulario con área, programa, nombre, correo electrónico, país y número de contacto
  4. Aceptar las políticas de privacidad
  5. Enviar la solicitud

También hay atención por chat en línea o al WhatsApp +57 323 6850851. El inicio del proceso y detalles de los programas serán informados directamente por la entidad encargada a cada persona seleccionada.

Becas para estudiar pregrados y
Becas para estudiar pregrados y maestrías virtuales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que en la página web oficial, las personas interesadas encontrarán facilidades de financiación, con descuentos de hasta el 80% incluidos en el valor total. Entre las entidades que permiten estos acuerdos figura Colfuturo.

