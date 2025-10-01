Colombia

Así puede ganar $120 millones con el metro de Bogotá: Distrito lanzó curiosa convocatoria digital

El concurso de innovación abierta ofrece financiamiento y visibilidad a quienes diseñen un prototipo digital que mejore la experiencia de los usuarios y fomente la adopción de nuevas tecnologías en la movilidad urbana

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La Alcaldía Mayor de Bogotá
La Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó la Convocatoria de Innovación Abierta GovTech para impulsar soluciones digitales en el transporte público - crédito Alcaldía Bogotá

La llegada del metro de Bogotá representa una transformación profunda para la movilidad de la capital y plantea nuevos retos sobre la experiencia de los usuarios en cada uno de los aspectos que componen un viaje.

En este contexto, la Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó la Convocatoria de Innovación Abierta GovTech, una estrategia que apuesta por el talento local y el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para construir soluciones digitales que mejoren la vida de la ciudadanía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el centro de la convocatoria se encuentra el reto de crear una herramienta digital que simule la experiencia de pago en el metro, facilite la gestión de gastos y bolsillos digitales, y ofrezca servicios e incentivos orientados a fomentar el uso responsable del sistema de transporte público. Este desafío busca desarrollar una plataforma que trascienda el simple proceso de adquisición de tiquetes y que, en cambio, habilite a los usuarios para planificar sus desplazamientos, controlar sus recursos, acceder a información de valor y adaptarse al nuevo entorno tecnológico que acompañará la operación ferroviaria en Bogotá.

El reto principal es crear
El reto principal es crear una herramienta digital que simule el pago en el Metro y facilite la gestión de gastos e incentivos - Alcaldía de Bogotá

Según la hoja de vida del reto publicada por los organizadores, la experiencia del metro se concibe como una secuencia integral de momentos interconectados: desde la planeación previa y la primera milla, hasta el uso del sistema principal, los transbordos, los medios de pago y la última milla. Esta visión enfatiza que la calidad del servicio es el resultado de la suma de cada etapa vivida por el usuario y su apropiación del sistema.

“El desafío es que este momento, lejos de ser una barrera, se transforme en un habilitador de viajes ágiles y eficientes, capaz de facilitar la planeación de gastos, la gestión del uso del sistema y la articulación con otros modos de transporte. Al mismo tiempo, el pago debe convertirse en un punto pedagógico que ayude a explicar la integración tarifaria, la importancia del aporte ciudadano y su relación con la equidad urbana”, señala el documento de la convocatoria.

Para participar en la creación de esta solución, los candidatos deben acreditar experiencia en diseño y gestión de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación—en particular aquellos enfocados en innovación digital y tecnologías emergentes—, condición indispensable para responder a la complejidad de la propuesta.

La experiencia del usuario en
La experiencia del usuario en el Metro se concibe como una secuencia integral desde la planeación hasta la última milla - crédito Metro de Bogotá

El equipo ganador será premiado con 120 millones de pesos colombianos, monto destinado a financiar el desarrollo del prototipo digital y su integración con entes distritales. Además, el proyecto recibirá visibilidad y posicionamiento dentro del ecosistema de innovación de Bogotá, lo que facilita su escalabilidad y adopción institucional.

El reto del metro de Bogotá es solo uno de los cuatro incluidos en la Convocatoria de Innovación Abierta GovTech. Los demás desafíos incluyen la creación de una solución para dispositivos móviles que brinde a los bogotanos información útil sobre la gestión de residuos voluminosos mediante inteligencia artificial; la optimización de los canales de denuncia y el análisis de información para una detección eficiente de posibles actos de corrupción en entidades del distrito; y el perfeccionamiento del ciclo de vida de los expedientes contractuales, desde la obtención de documentos en el Secop hasta su conformación final, con el objetivo de reducir tiempos y garantizar trazabilidad documental.

El equipo ganador recibirá 120
El equipo ganador recibirá 120 millones de pesos para desarrollar el prototipo digital e integrarlo con entes distritales - crédito Metro de Bogotá

Las inscripciones para participar en esta convocatoria estarán abiertas hasta el 16 de octubre de 2025, período en el que equipos de innovación y startups podrán presentar sus propuestas y acceder a los beneficios de la iniciativa.

En paralelo a este concurso, el avance hacia la interoperabilidad y la integración tarifaria en el transporte público es ya una realidad en la planificación del Metro de Bogotá. La operación proyecta que los usuarios mantendrán una tarifa unificada para todos los componentes del Sistema Integrado de Transporte (troncal, zonal, cable y metro).

Finalmente, la administración avanza en un proyecto de medios de pago abiertos que garantizarán recargas más ágiles y la entrada dinámica a todas las modalidades de transporte, incluyendo el metro. Además, se plantea habilitar una ventana de tiempo durante la cual los usuarios, pagando una sola tarifa, puedan trasladarse libremente entre diferentes modos de transporte masivo en la ciudad.

Temas Relacionados

Metro de Bogotá Movilidad Alcaldía Mayor de Bogotá GovTech Innovación Transporte público Ciencia TecnologíaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en Techo

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

El libro ¿Cómo enriquecer a Colombia? de Camilo Guzmán Sáenz desafía mitos y despierta debate

El libro de Camilo Guzmán Sáenz explora cómo la transformación cultural puede abrir nuevas oportunidades para el país, alejando a la sociedad de la dependencia y el estancamiento.

El libro ¿Cómo enriquecer a

Refuerzan controles contra tráfico de fauna silvestre en Bogotá y Cundinamarca: impondrán multas millonarias

El tráfico ilegal de fauna sigue siendo una amenaza pese a la reducción de casos, con aves y tortugas entre las especies más afectadas, según el Comité Conjunto de Fauna Silvestre

Refuerzan controles contra tráfico de

Andi respondió a críticas de colectivos pro-palestinos y negó ser plataforma comercial de Israel: “Estigmatizan”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce Mac Master, enfatizó en que sus actividades impactan directamente a trabajadores, emprendedores y familias involucradas en la actividad productiva

Andi respondió a críticas de

Colombia destruyó 4.813 laboratorios en 2025, pero los cultivos ilícitos no ceden: así están las cifras del Ministerio de Defensa

Aunque en el presente año aumentaron las incautaciones de cocaína y el desmantelamiento de laboratorios, los cultivos ilícitos se mantienen en expansión, vinculados a economías ilegales, violencia regional y la creciente demanda internacional

Colombia destruyó 4.813 laboratorios en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Familia de Juan David Buitrón,

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

ENTRETENIMIENTO

El cantante Llane reveló sus

El cantante Llane reveló sus adicciones y los conflictos que marcaron su salida de Piso 21: “Sentía que nunca encajaba”

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en Techo

Selección Colombia tendría una nueva baja para los amistosos ante México y Canadá: venía de recuperarse de una larga lesión

Liverpool extraña las épocas de Luis Díaz: “No está jugando al fútbol, sino al baloncesto”

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones