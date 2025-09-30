Qué es Polymarket, la plataforma que promueve apuestas sobre las elecciones en Colombia: Coljuegos solicitó su bloqueo

Polymarket - crédito captura de pantalla

Polymarket ha surgido como una plataforma digital que permite apostar con criptomonedas sobre el desenlace de eventos específicos, desde elecciones hasta premios culturales y deportivos.

Según Colombia Check, el sitio web adquirió notoriedad en Colombia luego de que los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella difundieran capturas en las que puntean en las proyecciones de la plataforma para las elecciones de 2026.

Fundada en Nueva York por el programador Shayne Coplan en 2019, Polymarket ganó visibilidad internacional durante los comicios presidenciales de Estados Unidos de 2024, donde predijo la victoria de Donald Trump, mientras las encuestas tradicionales favorecían a su oponente.

Sin embargo, su historial no es infalible: en las presidenciales de Ecuador de 2025, la plataforma equivocó su pronóstico, proyectando un triunfo de la izquierda que finalmente no sucedió.

El funcionamiento de Polymarket se basa en la compra y venta de acciones sobre un resultado posible, utilizando criptomonedas con valores que cambian según la popularidad de la apuesta, como explica Observatorio Blockchain.

De acuerdo con La Silla Vacía, en el escenario electoral colombiano solo 82 cuentas han intervenido en el mercado presidencial, una de ellas comprometió el 40% de todo el valor apostado y fue responsable de impulsar la inclusión de De la Espriella en el listado de candidatos.

Diversos medios internacionales han reportado cuestionamientos hacia la transparencia de la plataforma. The New York Times documentó la inversión de 28 millones de dólares realizada por un usuario francés a favor de Trump, usando varias cuentas.

The Wall Street Journal contactó al apostador, quien reportó beneficios de hasta 50 millones de dólares. El sitio también ha sido señalado por operaciones sospechosas de lavado o “wash trading”.

En Colombia, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) pidió a Coljuegos bloquear el acceso al portal, argumentando que opera sin licencia ni controles efectivos.

Fecoljuegos quiere que Coljuegos bloquee de inmediato el acceso a Polymarket en Colombia por considerar que sus apuestas políticas son ilegales - crédito Fecoljuegos/Poly Market

El presidente de la federación, Evert Montero, alertó que se trata de “una operación ilegal” que representa riesgo para la democracia y para la integridad del voto, cita recogida tanto por Colombia Check como por medios del sector.

La diferencia entre Polymarket y las encuestas regulatorias es marcada. El sitio no revela la identidad ni la procedencia de quienes participan, ni informa sobre el método de recolección de apuestas. Conforme a la Ley 2494 de 2025, solo pueden publicarse encuestas de intención de voto en periodos determinados, y los estudios deben cumplir requisitos técnicos y de verificación que Polymarket no acredita.

Autoridades como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y expertos de la Misión de Observación Electoral citados por Colombia Check coinciden en que las predicciones del sitio no equivalen a estudios de opinión avalados oficialmente.

La Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del CNE será la encargada de definir si la publicación de los resultados de Polymarket contraviene la normatividad vigente, de acuerdo con la versión de Colombia Check.

Coljuegos solicita el bloqueo de Polymarket

Coljuegos ha solicitado a los proveedores de servicios de internet en Colombia el bloqueo del sitio web Polymarket, argumentando que las apuestas sobre eventos electorales carecen de regulación y, por tanto, constituyen una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar.

Según la entidad estatal, la plataforma realiza predicciones, recauda dinero y procesa apuestas en criptomonedas sin contar con autorización oficial.

Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, afirmó: “Queremos comunicarle a los colombianos que este sitio web es ilegal y que no cuenta con los permisos requeridos para operar juegos por internet en Colombia. Por ello, hemos solicitado que el sitio sea bloqueado y hemos abierto una indagación a los responsables de incurrir en esta actividad ilícita”.

Gráfica de candidatos colombianos en Polymarket, con Abelardo de la Espriella liderando las probabilidades de cara a los comicios de 2026 - crédito Poly Market

La entidad sostiene que, aunque la plataforma se presenta como un sitio de predicción, incorpora elementos legales que definen a los juegos de suerte y azar, como el riesgo patrimonial, la expectativa de premio y el resultado dependiente de un acontecimiento incierto.

“Le recordamos a la ciudadanía que la explotación de los juegos de suerte y azar es un monopolio rentístico del Estado, y que para operar cualquier tipo de apuestas se requiere una autorización por parte de Coljuegos”, agregó Hincapié.

A la fecha, Coljuegos ha solicitado el bloqueo de 28.100 sitios web de juegos ilegales y prevé emitir cerca de 3.000 nuevas solicitudes durante los próximos meses.