Colombia

Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

La modelo compartió que identificó rasgos del espectro autista en sí misma, luego de realizar un cuestionario en una plataforma de inteligencia artificial, sin confirmación médica profesional

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La modelo y DJ colombiana
La modelo y DJ colombiana compartió que, tras realizar un test extenso en una plataforma de inteligencia artificial, identificó rasgos de autismo en su comportamiento, aunque aclaró que no tiene diagnóstico médico formal - crédito montaje @nataliaparisartist/Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

El reciente testimonio de Natalia París sobre su autopercepción dentro del espectro autista ha generado un debate mediático.

La modelo y DJ colombiana, reconocida por su trayectoria en el modelaje y su incursión en la música electrónica, compartió en una entrevista con Eva Rey para el canal Desnúdate con Eva que, tras realizar un extenso test en la plataforma de inteligencia artificial Chatgpt, identificó comportamientos que asocia con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT y haces un test largo y, sobre todo, en el autismo tenemos algo que muy bueno, termina siendo muy bueno, que es el hiperfoco, en un tema que tú te obsesionas con el tema tanto que te vuelve muy bueno”, expresó París durante la conversación.

La revelación de París no se basa en un diagnóstico médico formal, sino en la interpretación personal de los resultados obtenidos a través de la inteligencia artificial.

La artista enfatizó que no ha recibido confirmación profesional sobre su condición, sino que su autodiagnóstico surgió tras consultar a ChatGPT y realizar un cuestionario extenso. En sus palabras, el rasgo del hiperfoco, característico del TEA, le ha permitido desarrollar habilidades excepcionales en áreas de su interés, especialmente en su carrera musical.

Durante la entrevista, París también abordó su experiencia con el déficit de atención, una dificultad que ha enfrentado a lo largo de su vida y que, según relató, la llevó a buscar alternativas para mejorar su concentración. En este contexto, la modelo confesó que recurre al consumo regular de microdosis de hongos, práctica que, según ella, le ha resultado beneficiosa para mantenerse enfocada, especialmente en su faceta como DJ de afro house y música espiritual. “He intentado mejorar mi concentración para sentirme más aquí en este mundo”, afirmó.

No obstante, su acercamiento a otras sustancias ancestrales no fue igual de positivo. París relató que su experiencia con el yagé resultó adversa, describiéndola como “la peor sensación de la vida”. Detalló que durante la vivencia experimentó una sensación de muerte, visiones de túneles de colores y episodios de vómito, por lo que desaconseja su uso y prefiere métodos como la meditación para la conexión espiritual.

En el plano personal, la artista compartió que atraviesa una etapa de soltería prolongada, la más extensa de su vida, y se definió como demisexual, es decir, que solo experimenta deseo sexual cuando existe una conexión emocional profunda. París explicó que, debido a su nivel de exigencia afectiva, actualmente se siente como si fuera asexual, ya que no piensa en sexo ni siente atracción por ningún hombre. “No le hace falta, no le gusta ningún hombre”, puntualizó.

El testimonio de París ha suscitado reacciones encontradas en redes sociales y medios de comunicación, especialmente por el uso de herramientas de inteligencia artificial para autodiagnosticarse. Diversas fuentes subrayaron que ChatGPT no está capacitado para emitir diagnósticos médicos, y que ante la sospecha de un trastorno mental es imprescindible acudir a un profesional de la salud.

Finalmente, París manifestó que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su soltería, sus proyectos musicales y un proceso de autoconocimiento que, según sus palabras, la ha llevado a evolucionar y aprender de las experiencias vividas. “A todos nos va puliendo”, concluyó durante la entrevista con Eva Rey para Desnúdate con Eva.

Temas Relacionados

Natalia París autismoNatalia ParísautismoTest de autismoautismo Chat GPTChatGPTColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Esta es la millonaria razón por la que Yeferson Cossio fue hasta Corea del Sur por su novia: “Para mí una relación no solamente se trata de sexo”

El creador de contenido tomó un vuelo exprés para cumplir un deseo de su pareja: enfrentó aventuras inesperadas y aprendió sobre rituales de belleza

Esta es la millonaria razón

Qué es Polymarket, la plataforma que promueve apuestas sobre las elecciones en Colombia: Coljuegos solicitó su bloqueo

Precandidatos como Abelardo de la Espriella y Vicky Dávila han utilizado los resultados de la plataforma para destacar sus nombres entre los candidatos favoritos

Qué es Polymarket, la plataforma

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

El ciclista del Ineos Grenadiers sigue siendo el mejor colombiano, mientras que Harold Tejada, el único que terminó el circuito en el Mundial, fue el que más posiciones subió

Egan Bernal mejoró su posición

Colombiana que regresó a Colombia tras quedarse sin visado contó en redes su experiencia: “Dentro de mis opciones no estaba el quedarme ilegal”

La joven estuvo tres años en Estados Unidos como parte de un intercambio cultural, pero cuando se quiso quedar no pudo renovar su visa: “A mí me gusta hacer las cosas bien”

Colombiana que regresó a Colombia

Este es el CDT con mejor rendimiento para el mes de octubre de 2025: estos son los cálculos

Expertos destacan que elegir correctamente la entidad emisora del Certificado de Depósito a Término puede marcar una diferencia significativa en las ganancias

Este es el CDT con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidentes de las Farc requisaron

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez desfiló en la

Daniela Álvarez desfiló en la pasarela de L’Oréal 2025 en La Semana de la Moda de París y posó junto a Kendall Jenner: “Un sueño cumplido”

El gesto que tuvo Wendy Guevara en apoyo a Altafulla tras robo en Medellín

Hermana de B King se refirió a Marcela Reyes, la exesposa del cantante asesinado: “No tengo comunicación alguna”

Jorge Herrera fue reincorporado a ‘MasterChef Celebrity’, pero enfrenta sanción por ausencia en su primer reto: este es el castigo que recibirá

Valentina Taguado aclaró qué pasó en los ‘Impresentables’ y su relación con Roberto Cardona: “Todo se acaba”

Deportes

Egan Bernal mejoró su posición

Egan Bernal mejoró su posición en el ránking UCI, a pesar de la mala jornada en el Mundial de Ciclismo en Ruanda

Dura denuncia de jugador de selección Colombia Sub-20: “No me llamaron de la Federación”

Primeras palabras del nuevo DT de León sobre James Rodríguez: “Es un ser humano al que tengo que saber llegarle”

Revelan la millonada que ganan los equipos de la Liga BetPlay por derechos de televisión

Chelsea vs. Benfica: hora y dónde ver a Richard Ríos en el partido de la Champions League en Stamford Bridge