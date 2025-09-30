Natalia París asegura que tiene autismo tras diagnóstico que le dio ChatGPT: lo descubrió haciendo un ‘test’

La modelo y DJ colombiana compartió que, tras realizar un test extenso en una plataforma de inteligencia artificial, identificó rasgos de autismo en su comportamiento, aunque aclaró que no tiene diagnóstico médico formal - crédito montaje @nataliaparisartist/Instagram - Imagen Ilustrativa Infobae

El reciente testimonio de Natalia París sobre su autopercepción dentro del espectro autista ha generado un debate mediático.

La modelo y DJ colombiana, reconocida por su trayectoria en el modelaje y su incursión en la música electrónica, compartió en una entrevista con Eva Rey para el canal Desnúdate con Eva que, tras realizar un extenso test en la plataforma de inteligencia artificial Chatgpt, identificó comportamientos que asocia con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo. No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a ChatGPT y haces un test largo y, sobre todo, en el autismo tenemos algo que muy bueno, termina siendo muy bueno, que es el hiperfoco, en un tema que tú te obsesionas con el tema tanto que te vuelve muy bueno”, expresó París durante la conversación.

La revelación de París no se basa en un diagnóstico médico formal, sino en la interpretación personal de los resultados obtenidos a través de la inteligencia artificial.

La artista enfatizó que no ha recibido confirmación profesional sobre su condición, sino que su autodiagnóstico surgió tras consultar a ChatGPT y realizar un cuestionario extenso. En sus palabras, el rasgo del hiperfoco, característico del TEA, le ha permitido desarrollar habilidades excepcionales en áreas de su interés, especialmente en su carrera musical.

Durante la entrevista, París también abordó su experiencia con el déficit de atención, una dificultad que ha enfrentado a lo largo de su vida y que, según relató, la llevó a buscar alternativas para mejorar su concentración. En este contexto, la modelo confesó que recurre al consumo regular de microdosis de hongos, práctica que, según ella, le ha resultado beneficiosa para mantenerse enfocada, especialmente en su faceta como DJ de afro house y música espiritual. “He intentado mejorar mi concentración para sentirme más aquí en este mundo”, afirmó.

No obstante, su acercamiento a otras sustancias ancestrales no fue igual de positivo. París relató que su experiencia con el yagé resultó adversa, describiéndola como “la peor sensación de la vida”. Detalló que durante la vivencia experimentó una sensación de muerte, visiones de túneles de colores y episodios de vómito, por lo que desaconseja su uso y prefiere métodos como la meditación para la conexión espiritual.

En el plano personal, la artista compartió que atraviesa una etapa de soltería prolongada, la más extensa de su vida, y se definió como demisexual, es decir, que solo experimenta deseo sexual cuando existe una conexión emocional profunda. París explicó que, debido a su nivel de exigencia afectiva, actualmente se siente como si fuera asexual, ya que no piensa en sexo ni siente atracción por ningún hombre. “No le hace falta, no le gusta ningún hombre”, puntualizó.

El testimonio de París ha suscitado reacciones encontradas en redes sociales y medios de comunicación, especialmente por el uso de herramientas de inteligencia artificial para autodiagnosticarse. Diversas fuentes subrayaron que ChatGPT no está capacitado para emitir diagnósticos médicos, y que ante la sospecha de un trastorno mental es imprescindible acudir a un profesional de la salud.

Finalmente, París manifestó que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, disfrutando de su soltería, sus proyectos musicales y un proceso de autoconocimiento que, según sus palabras, la ha llevado a evolucionar y aprender de las experiencias vividas. “A todos nos va puliendo”, concluyó durante la entrevista con Eva Rey para Desnúdate con Eva.