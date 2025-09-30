Colombia

Qué pasa si transita con las luces dañadas en Colombia: esto es lo que exige la ley y las sanciones a las que se arriesga

Conozca cómo identificar fallas, cuándo reemplazar los bombillos y qué precauciones tomar para evitar sanciones y garantizar la seguridad en la vía

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Revisar periódicamente las luces del
Revisar periódicamente las luces del carro, incluso antes de viajes largos, ayuda a evitar comparendos y accidentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia manejar sin luces en perfecto estado no es un simple descuido: es una infracción que puede costarle caro.

Aunque parezca un detalle menor, el artículo 86 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) es muy claro: todos los vehículos deben circular con las luces reglamentarias funcionando correctamente.

Esto incluye faros delanteros y traseros, luces de freno, direccionales, antiniebla e, incluso, las luces de la placa.

Si se funde una luz y sigue circulando, se expone a un comparendo que, según el artículo 131, equivale a 1.200.000 pesos.

Y no se trata solo de un golpe al bolsillo: en situaciones graves, como transitar de noche o por carretera sin luces, su vehículo incluso podría ser inmovilizado hasta que repare la falla.

¿Cuándo debe cambiar las luces?

Un vehículo circulando con una
Un vehículo circulando con una luz delantera fundida puede generar multas de hasta $1.200.000 y poner en riesgo la seguridad vial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La ley no da tiempo de gracia. Apenas una luz se funda, la responsabilidad recae sobre usted. Lo ideal es reemplazarla antes de continuar circulando.

Si la falla ocurre mientras se desplaza por la ciudad o en carretera, lo recomendable es encender las luces de emergencia para advertir a los demás y dirigirse cuanto antes a un taller o estación de servicio.

Además, tenga en cuenta que la revisión técnico-mecánica no perdona: si alguna luz está fundida, su carro no pasa. Por eso, es mejor prevenir que lamentar.

Casos específicos que merecen atención

Luces delanteras (alta o baja): Aunque parezca que con una sola funciona, la norma exige que ambas estén en perfecto estado. Circular con un solo faro es una infracción.

En caso de falla, cambiar
En caso de falla, cambiar inmediatamente los bombillos en talleres o estaciones de servicio evita multas y asegura la visibilidad en la vía - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luz de freno: Fallar una luz de freno es considerado de alto riesgo. Imagine que viene alguien detrás de su vehículo y no se da cuenta de que está reduciendo velocidad. Puede derivar en un accidente grave.

Direccionales: Girar sin una direccional funcionando es interpretado como maniobra peligrosa. Así que si va a doblar y una falla, lo mejor es advertir con las luces de emergencia hasta que pueda repararla.

Luces de placa: Aunque muchos no lo crean, estas también son obligatorias. Circular sin ellas puede generar multa y, en caso extremo, inmovilización.

Consejos prácticos para no tener problemas

  1. Revisión periódica: Verifique sus luces al menos cada 15 días. Hacerlo es rápido y puede salvarle un susto en carretera.
  2. Bombillos de repuesto: Especialmente si va a hacer viajes largos, llevar un par de bombillos extra puede ahorrarle un mal rato.
  3. Evite luces no autorizadas: LED azules, estrobos y similares no solo son ilegales, sino que pueden ocasionar inmovilización inmediata. Mejor cumpla con lo que la ley exige.
  4. Reemplace inmediatamente: Si detecta que una luz está fundida, cámbiela de inmediato. No espere a llegar a casa ni a la próxima ciudad; su seguridad y la de los demás está primero.
  5. Conducción preventiva: Aunque tenga todas las luces funcionando, conduzca siempre atento a las condiciones de visibilidad. La seguridad vial no depende solo de la normativa, sino también de su comportamiento en la vía.
Luces de freno y direccionales
Luces de freno y direccionales en perfecto estado son clave para la seguridad en carretera y para cumplir con la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una rutina simple que puede evitarle dolores de cabeza

No es necesario que su revisión de luces sea un evento especial: mientras lava su carro, revise que todas las luces respondan. Si alguna no prende, sustitúyala en ese mismo momento.

Así, además de cumplir con la ley, reduce el riesgo de accidentes y la posibilidad de recibir un comparendo costoso.

En pocas palabras, una luz fundida no es un detalle menor: es un riesgo y un incumplimiento de la ley.

Mantener sus luces en perfecto estado no solo le evita multas y problemas en la revisión técnico-mecánica, sino que también protege su vida y la de quienes comparten la vía.

La próxima vez que note que una luz no funciona, recuerde: apague la curiosidad de “total, no pasa nada” y encienda la responsabilidad. Su seguridad y la de todos depende de ello.

