La Dian realizará una subasta virtual de bienes decomisados en octubre

La entidad fiscal colombiana realizará una puja en línea de bienes incautados, permitiendo a los interesados adquirir productos de valor mediante un proceso transparente y seguro, según informaron medios nacionales - crédito Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció la realización de una subasta virtual Dian de bienes aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, que se llevará a cabo entre el miércoles 1 y el viernes 3 de octubre de 2025.

A través de la plataforma digital El Martillo Banco Popular, los ciudadanos podrán acceder a una variedad de artículos, entre los que se encuentran metales preciosos, relojes, maquinaria industrial, automotores y joyas, según información de la Dian.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La subasta se desarrollará completamente en línea mediante el portal www.elmartillo.com.co y estará abierta a cualquier persona interesada que cumpla con el proceso de registro previo.

De acuerdo con la Dian, el evento comenzará a las 8:00 a.m. del 1 de octubre y finalizará a las 10:30 a.m. del 3 de octubre de 2025.

Los bienes ofrecidos provienen de procedimientos de control y vigilancia fiscal, y representan una oportunidad para que la ciudadanía adquiera productos de valor a través de un mecanismo transparente y digital.

Participar subasta online: requisitos y procedimiento

Para participar, los interesados deben registrarse en la plataforma El Martillo, donde el sistema validará la inscripción mediante preguntas de seguridad, según detalló la Dian.

El evento, que se desarrollará del 1 al 3 de octubre, permitirá a los usuarios ofertar por lotes tras validar su inscripción y realizar un depósito virtual, con devolución garantizada para quienes no resulten ganadores - crédito captura de pantalla El Martillo

Precisa que es indispensable contar con una cuenta corriente o de ahorros en cualquier banco del país, habilitada para realizar pagos por PSE.

Una vez completado el registro, el usuario debe constituir un depósito virtual a través del botón de pagos seguros en línea, el cual quedará reflejado en la sección ‘Mi Cuenta’ tras la aprobación bancaria.

Durante el periodo de la subasta, los participantes podrán ingresar a la Sala de Subastas Virtuales, seleccionar el lote de su interés y realizar sus ofertas. El sistema indicará si la puja está “Ganando” o “Perdiendo” y mostrará un cronómetro con el tiempo restante para ofertar.

Al cierre del evento, la plataforma enviará el acta de adjudicación al ganador, quien deberá consignar el saldo del valor adjudicado en un plazo de cuatro días hábiles, ya sea mediante un pago virtual o una consignación en cualquier oficina del Banco Popular, según la Dian.

La próxima subasta digital de bienes decomisados por la DIAN representa un avance en la apertura institucional y en la adopción de mecanismos tecnológicos para fortalecer la confianza ciudadana en la administración pública - crédito Luisa González / Reuters

En cuanto a los depósitos de quienes no resulten adjudicatarios, El Martillo devolverá el monto consignado a la misma cuenta desde la cual se efectuó el pago. Tanto la Dian como el Banco Popular han advertido, según El Tiempo, que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero adicional a los participantes, por lo que recomiendan no atender solicitudes de este tipo para evitar fraudes.

Condiciones de los bienes decomisados y recomendaciones

Respecto a las condiciones de los bienes, la Dian y El Tiempo coinciden en que los artículos se entregan en el estado en que fueron encontrados, ya que forman parte de procesos de decomiso o abandono.

Por este motivo, se aconseja a los interesados revisar detenidamente las imágenes y especificaciones publicadas en el catálogo digital, así como asistir a las exhibiciones previas cuando estén disponibles, para asegurarse del estado real de los productos antes de ofertar.

Objetivo y relevancia de la subasta virtual Dian

El objetivo de estas subastas, según la Dian es doble: permitir la disposición transparente de bienes que han pasado a manos del Estado y generar ingresos alternos para la Nación.

Además, la iniciativa busca facilitar la participación ciudadana mediante herramientas digitales, fortaleciendo la confianza en la gestión pública y en la modernización de los procesos estatales.

De este modo, la DIAN impulsa la reutilización de bienes aprehendidos o decomisados y contribuye a la financiación estatal, al tiempo que refuerza su compromiso con la ciudadanía a través de mecanismos abiertos y accesibles.