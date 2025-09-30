Colombia

Jessi Uribe reveló cómo fue el proceso para escoger el nombre de su hija con Paola Jara: “Ella es la que manda”

Este acontecimiento no solo marca un punto de inflexión íntimo para la pareja, sino que también ha generado múltiples reacciones en redes sociales

Paola Jara ha sido protagonista de
Paola Jara ha sido protagonista de varias conversaciones en redes debido a la preparación para la llegada de su hija - crédito @paolajarapj/Instagram

La relación entre los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara se ha consolidado en los últimos años como una de las más seguidas y admiradas dentro del ámbito musical colombiano, particularmente en el género popular, donde ambos artistas gozan de una marcada influencia.

Además de sus carreras artísticas, la atención de sus fanáticos se centra en su vida personal, especialmente ahora que se encuentran en la antesala de uno de los momentos más emocionantes: la llegada de su primera hija en común.

Este acontecimiento no solo marca un punto de inflexión íntimo para la pareja, sino que también ha generado múltiples reacciones en redes sociales debido a particularidades curiosas, como el origen y la elección del nombre de la pequeña próxima a nacer.

El intérprete de La culpa respondió a
El intérprete de La culpa respondió a preguntas de sus seguidores y aclaró varios puntos sobre su vida familiar - crédito @paolajarapj / IG

Luego de dos años de matrimonio, la pareja ha alcanzado lo que consideran su máxima aspiración como familia para ampliar su hogar con la llegada de un bebé. En el caso de Jessi Uribe, este será el quinto hijo, ya que el cantante santandereano es padre de cuatro niños fruto de su relación anterior con Sandra Barrios.

Para Jara, reconocida intérprete de Apartadó, el reto de la maternidad se presenta por primera vez, ofreciendo una experiencia completamente nueva que ha compartido de manera abierta con sus seguidores, que han sido testigos de cada etapa de la gestación.

Una decisión indiscutible

La celebración reciente del baby shower de su hija reunió a familiares y amigos cercanos, marcando una pausa en las apretadas agendas de ambos artistas que, no obstante, han sabido equilibrar sus compromisos laborales con los preparativos para la llegada del bebé. A pesar de este ambiente festivo, la labor profesional de Uribe no se detuvo y el cantante viajó a Santa Cruz, Bolivia, donde continuó ofreciendo conciertos y mantuvo la comunicación con su público a través de dinámicas digitales.

Una decisión tomada por Paola
Una decisión tomada por Paola Jara - crédito @jessiuribe3 / IG

En una de estas jornadas, el intérprete de La culpa respondió a preguntas de sus seguidores y aclaró varios puntos sobre su vida familiar, entre ellos uno que ha generado bastante curiosidad, el proceso de elección del nombre para su hija. Con franqueza y humor, Jessi Uribe relató que la responsabilidad recayó totalmente en su esposa, mencionando: “Ella es la que manda”, lo cual dejó claro que fue Paola Jara quien tomó la iniciativa y la decisión final acerca del nombre Emilia para su bebé, un gesto que fue interpretado como un reflejo de la dinámica que predomina en la pareja, donde el mutuo respeto se combina con el cariño y la complicidad.

Por otro lado, Paola Jara ha sido protagonista de varias conversaciones en redes debido a la preparación para la llegada de su hija, evidenciando las dudas y expectativas propias de toda madre primeriza. Una de las cuestiones prácticas que más inquietud le ha causado ha sido la organización de la pañalera que la acompañará al hospital en el momento del parto.

Apoyo de la comunidad

Luego de dos años de
Luego de dos años de matrimonio, la pareja ha alcanzado lo que consideran su máxima aspiración como familia y así, ampliar su hogar con la llegada de un bebé - crédito @paolajarapj/Instagram

Decidida a contar con el apoyo de su comunidad, la artista pidió consejos a sus seguidoras más experimentadas sobre cuántos pañales debería llevar consigo, lo que generó una avalancha de respuestas diversas y hasta contradictorias. La cantante expresó públicamente su confusión ante las recomendaciones encontradas y comentó entre risas: “Mamás, me tienen confundida con sus respuestas. Unas me están diciendo que no me ponga a llevar demasiadas cosas; que solo lleve 5 pañales. Otras me dicen que lleve 30 pañales, ¿Qué hago? Se están contradiciendo en muchas cosas”. Así, la artista dejó ver tanto la expectativa como la ansiedad normal que acompañan a quienes inician el camino de la maternidad.

Este intercambio en redes ha permitido a la pareja reforzar su vínculo con los seguidores, quienes se han sentido identificados con los desafíos y anécdotas asociados al embarazo y la llegada de un nuevo integrante al hogar. Además, la accesibilidad y transparencia mostradas por Uribe y Jara han generado empatía y solidaridad, haciendo ver que, más allá de la fama, comparten dificultades, dudas y alegrías semejantes a las de innumerables familias en el país.

