Fue abatido ‘El Ecuatoriano’, cabecilla de Los Choneros, en una finca en Rionegro: ya había sido capturado en su país por “narcofiesta”

Durante el operativo en el que cayó 'El Ecuatoriano', las autoridades capturaron a tres personas y realizaron una incautación masiva - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Policía Nacional

Un operativo coordinado por la Policía Nacional, junto a la Fiscalía General de la Nación y autoridades ecuatorianas, culminó con la muerte de Jortman Robinson Suárez Molina, alias El Ecuatoriano, en el municipio de Rionegro, Antioquia.

En la operación conjunta se logró neutralizar a quien era considerado el enlace internacional de la organización criminal transnacional Los Choneros, de Ecuador, responsable de actividades de narcotráfico y de la financiación del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también denominado Clan del Golfo.

Según información obtenida por Infobae Colombia, se determinó que la trayectoria criminal de alias El Ecuatoriano incluía antecedentes en Ecuador por tentativa de homicidio y asociación ilícita. En 2024, las autoridades lo capturaron en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil durante una “narcofiesta” organizada por alias Celso, cabecilla de Los Choneros.

Las autoridades locales indicaron que los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la banda '20 de julio' se deben a conflictos por rentas criminales. Policía y Ejército despliegan operativos - crédito Colprensa

Tras su detención, Suárez Molina recuperó la libertad y, ese mismo año, ingresó de manera irregular a Colombia con el objetivo de fortalecer alianzas con el Clan del Golfo o EGC. Dichas alianzas estaban orientadas al envío de cocaína desde la región del Magdalena Medio hacia los Estados Unidos.

La investigación reveló que alias El Ecuatoriano utilizaba fincas en el departamento de Antioquia como centros de acopio de armas y para modificar vehículos, facilitando así el ocultamiento y transporte de estupefacientes.

Durante el operativo, que se llevó a cabo en una finca, las autoridades capturaron a tres personas y decomisaron dos camionetas, un fusil, tres pistolas, munición, equipos de comunicación, joyas y dinero en efectivo.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fiesta narco en la que había sido capturado ‘El Ecuatoriano’

Una intervención policial realizada el 10 de mayo de 2024, en una finca situada en el kilómetro 36,5 de la Vía a la Costa de Guayaquil, interrumpió una celebración que congregaba a figuras vinculadas al crimen organizado. En el operativo, que movilizó a cerca de 100 agentes de distintas unidades tácticas y de investigación, las autoridades detuvieron a 203 personas y decomisaron 32 pistolas en poder de los asistentes, además de hallar fusiles abandonados en los alrededores.

La magnitud del despliegue impidió cualquier intento de fuga o resistencia armada por parte de los presentes, según relató uno de los uniformados implicados en el operativo al Diario Extra de Ecuador.

La fiesta, que se desarrolló desde la noche del jueves 9 hasta la madrugada del viernes 10 de mayo, tenía como motivo el cumpleaños número 41 de Celso Miguel Moreira Heredia, señalado como presunto líder narco. El evento se realizaba en un espacio con múltiples ambientes, escenario, piscinas y áreas de recreación, alquilado habitualmente para celebraciones privadas. Durante la intervención, los agentes encontraron vehículos de alta gama y constataron que muchos de los asistentes presentaban signos de embriaguez.

El oficial que participó en el allanamiento explicó a Diario Extra que la acción coordinada de la Policía neutralizó rápidamente a quienes portaban armas.

De camisa amarilla y negro el narco Celso Moreira cuando fue capturado en el operativo en el que también cayó 'El Ecuatoriano' -crédito @entretenimientoec/Instagram

“No le dimos poder de reacción. Las 32 pistolas encontradas estaban en poder de los detenidos, es decir, había gente armada y por eso les dictaron prisión preventiva. En cambio, los fusiles los habían arrojado en los alrededores, quizás eran de quienes daban seguridad a estos delincuentes y es por eso que se retuvo a todos, para saber quién tenían en su poder esas armas de fuego de grueso calibre”, detalló el uniformado a ese medio.

Tras la verificación de identidades, las autoridades identificaron entre los presentes a personas requeridas por la justicia y a individuos con antecedentes penales.

“La gente estaba bastante tomada. A los que se encontraban armados lo neutralizamos. Luego se les pidió la documentación a todos, tanto hombres como mujeres. Al ver la identidad, nos dimos cuenta de que había personas requeridas por la justicia. Es gente de bastante poder económico, dinero obtenido de manera ilegal”, señaló el mismo agente a Diario Extra.

Entre los principales objetivos del operativo figuraban, además de Moreira, que en 2014 fue uno de los 14 capturados en la denominada Operación Pacífico —que desarticuló una red internacional de narcotráfico con vínculos con carteles mexicanos—, Rolando Federico Gómez Quinde, identificado como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal Los Águilas.

También estaban en la mira policial José Luis Cantuña Quilumba, exmiembro de la Policía con procesos judiciales por robo y enriquecimiento ilícito, y Edwin Andrés Macías Cobeña, detenido en 2019 por tráfico de droga.