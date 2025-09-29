“Le puso una almohada encima”: mujer de 24 años fue asesinada por su pareja mientras dormía; agresor habría confesado el crimen en una carta

La joven Yolanda Arias fue remitida a un centro médico, donde los médicos constataron síntomas compatibles con asfixia mecánica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Red Social Facebook

Como Yolanda Estefany Arias Santos fue identificada la joven de 24 años que fue encontrada sin vida dentro de su domicilio del barrio La Manga, en el suroccidente de Barranquilla, durante la madrugada del domingo 28 de septiembre de 2025.

Según el relato de sus familiares, la víctima habría sido asfixiada mientras dormía, en un hecho que ha conmocionado a la comunidad local.

La reconstrucción de los hechos se basó en el testimonio de Iris de Jesús Abad Terán, madrastra de la víctima, recogido por El Heraldo: la pariente de la joven contó que la noche anterior al asesinato, Yolanda se encontraba en casa de su suegra, participando en un asado familiar junto a su pareja, con quien mantenía una relación de dos años.

“No tengo muy claro todo, pero creo que estaban donde la mamá de él compartiendo en familia, en un asado por allá, ayer en la noche. Cuando yo llegué aquí, cogí para la manga y allá me avisaron y me confirmaron que estaba muerta”, contó Jesús Abad Terán al citado medio

La madrastra de la joven relató que fue su esposo quien la alertó telefónicamente sobre la muerte de la joven: “Mi esposo fue el que me llamó por teléfono diciéndome que le habían matado a la hija. Ella vivía con el muchacho, tenía como dos años con él… El muchacho siempre se veía muy bueno, todos aquí decían que era muy buena persona, y nosotros también lo creíamos, porque eso era lo que se veía.”, afirmó la mujer a El Heraldo.

El hallazgo del cuerpo de Yolanda estuvo a cargo de su hermano, Jainer Arias, que, tras regresar de su trabajo en vigilancia, acudió a la vivienda y encontró a la joven envuelta en una sábana, con una almohada sobre su rostro e inconsciente.

“Me dicen que la asfixió, que le puso una almohada encima, la asfixió y por eso murió. Cuando se dieron cuenta ya había pasado como una hora. Su hermano Jainer, que trabaja en vigilancia, fue el que la encontró. Él llegó como a la hora porque siempre en la mañana le traía un ‘dedito’, dice él, y cuando la fue a llamar la encontró con las almohadas en la cara.”, declaró Abad Terán al citado medio.

Tras el hallazgo, Yolanda Arias fue trasladada de inmediato al centro asistencial Camino La Manga, donde los médicos constataron síntomas compatibles con asfixia mecánica. La joven falleció pocos minutos después de ser atendida, según la información proporcionada por sus familiares.

El sospechoso del crimen intentó fugarse en la moto de su víctima

La investigación policial permitió identificar rápidamente al presunto responsable, Jairo Samuel Páez Muñoz, que huyó en la motocicleta de la víctima. El rastreo del vehículo fue facilitado por el GPS instalado en la motocicleta de Yolanda Arias, mismo vehículo en el que la víctima intentó darse a la fuga.

Este fue el detalle clave que condujo a las autoridades hasta las playas de Salgar, donde se produjo la captura. La madrastra de la víctima también explicó a El Heraldo que, al momento de ser localizado, Páez Muñoz había dejado una carta en la que pedía perdón y admitía su responsabilidad en el asesinato.

“Él se había dado a la huida en una moto que es de Yolanda, pero la moto tiene GPS, fue así como lo siguieron hasta Salgar. Según entendí, cuando a él (Andrés Muñoz) lo encuentran, ya había escrito una carta donde estaba pidiendo perdón y confirmando que la había matado”, declaró Jesús Abad Terán.

La detención de Páez Muñoz se produjo horas después del crimen, cerrando así una jornada marcada por la consternación y el dolor de la familia de Yolanda Estefany Arias Santos.