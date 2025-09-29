Intercambio de disparos entre presuntos fleteros y Policía deja un herido en Castilla, Medellín

La Policía frustró un intento de hurto en la comuna 5 y recuperó un arma abandonada tras la huida de uno de los sospechosos. - crédito archivo Colprensa

Un intento de hurto terminó en un enfrentamiento armado entre la Policía y presuntos fleteros en la comuna 5 Castilla de Medellín. La rápida intervención de los uniformados impidió que los delincuentes lograran su cometido, aunque el hecho dejó a uno de los atacantes gravemente herido y generó gran alarma en la comunidad.

Según información publicada por Q’HUBO, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encontraba realizando patrullajes preventivos cuando, alrededor de las 9:30 de la mañana, observó a dos sujetos que intentaban atracar a un ciudadano que transitaba en su motocicleta por la carrera 71 con calle 96. Al notar la presencia policial, uno de los presuntos ladrones abrió fuego contra la patrulla, lo que desató un intercambio de disparos en plena vía pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el enfrentamiento, uno de los sospechosos resultó herido de gravedad, mientras que su compañero huyó del lugar y dejó abandonada el arma de fuego supuestamente empleada. El herido recibió los primeros auxilios por parte de los policías y fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación.

La rápida intervención de la Policía Metropolitana generó una respuesta inmediata entre los vecinos, quienes se vieron obligados a refugiarse por el temor al cruce de disparos. De acuerdo con Q’HUBO, en el sitio se vivieron escenas de pánico ante la intensidad de la acción policial y el posterior operativo para acordonar la zona.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del sospechoso fugitivo y continúan la investigación del caso. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras el incidente surgió la versión de que el sospechoso lesionado habría fallecido; sin embargo, el medio logró confirmar con fuentes judiciales que, hasta ese momento, el individuo continuaba en estado de recuperación bajo atención médica. La Policía aseguró la zona, recuperó el arma abandonada e inició las diligencias de inspección para recabar pruebas que permitan avanzar en la investigación.

Las autoridades mantienen activo un dispositivo de búsqueda para localizar al segundo implicado, quien logró escapar del perímetro. Según información recogida por Q’HUBO, la investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad cercanas y el despliegue de labores de inteligencia para dar con la identidad y el paradero del fugitivo.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá exhortó a la ciudadanía a contribuir con información que facilite el seguimiento de los autores del hecho, resaltando la importancia de la denuncia en la lucha contra el fleteo.

El sector fue asegurado mientras continúa la búsqueda del responsable prófugo. - Freepik

Antecedentes recientes en el área metropolitana

Este incidente se suma a otros episodios similares reportados en el área metropolitana de Medellín en las últimas semanas. El pasado 10 de septiembre, una situación comparable tuvo lugar en el parque principal de Itagüí, donde un presunto fletero falleció y otro resultó herido tras un tiroteo durante un intento de robo a una camioneta que transportaba una elevada suma de dinero.

En ese caso, la intervención policial impidió el hurto y derivó en la recuperación de un revólver utilizado por los asaltantes, así como en la incautación de una motocicleta con placa alterada. El hecho obligó al cierre temporal de la vía principal para las respectivas diligencias judiciales.

Frente a este tipo de hechos, la Policía Metropolitana ha anunciado el fortalecimiento de sus patrullajes en sectores identificados con mayor incidencia de hurtos bajo la modalidad de fleteo. El arma incautada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para apoyar las investigaciones y esclarecer la posible participación de los implicados en otros casos similares.

Agentes aseguraron la zona tras el fallido intento de robo, mientras equipos especializados inspeccionaron el área y recolectaron pruebas para avanzar en la investigación. - crédito Colprensa

Por el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los presuntos fleteros ni del ciudadano afectado en el intento de hurto. La comunidad y las entidades de seguridad aguardan nuevas actualizaciones sobre el avance del caso y el estado de salud del herido, mientras continúa el esfuerzo policial para dar con el responsable que permaneció prófugo.