Por qué una familia estadounidense abandonó el ‘sueño americano’ y se mudó de Texas a Bogotá: “Ansiaba más aventura y comunidad”

El cambio de país permitió a la familia Jamali ahorrar US$5.000 mensuales en gastos - crédito Luisa González/REUTERS/Captura video

El cambio radical en el costo de vida y la posibilidad de generar ingresos en dólares mientras se reside en el extranjero han transformado la vida de Jennifer Jamali y su familia.

Esta estadounidense de 34 años, junto a su esposo colombiano y su hija, decidió dejar atrás su rutina en Austin, Texas, para establecerse en Bogotá, donde ahora disfrutan de una vida más conectada y económicamente ventajosa.

La decisión de mudarse surgió tras años de monotonía y aislamiento en un barrio suburbano de Austin.

Jamali, originaria de Houston, relató a Business Insider que, después de nueve años en la ciudad texana, la falta de interacción social y la rutina diaria la llevaron a buscar un entorno diferente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

“Me sentía atrapada en mi barrio suburbano. Todo parecía igual, era muy tranquilo y apenas se veía a nadie afuera. Me sentía aislada y ansiaba más aventura y comunidad”, expresó en el medio mencionado.

La rutina de Jamali consistía en llevar a su hija a la guardería, trabajar en su propio negocio como asesora financiera y profesional, acudir al gimnasio y regresar a casa.

La familia Jamali alquila su casa en Austin y genera ingresos en dólares desde Colombia - crédito firstjennmoney/Instagram

La pérdida de seres queridos y la sensación de estancamiento impulsaron a la familia a tomar la decisión de mudarse a Bogotá en mayo de 2025.

El traslado supuso un giro completo en su estilo de vida. Ahora residen en el centro de la capital colombiana, una ciudad que Jamali describió como “la Nueva York de Colombia”.

Según sus palabras a Business Insider, “es una ciudad densa, transitable y con parques por todas partes. Además, está creciendo rápidamente. Muchas de las casas originales se están demoliendo para construir grandes edificios de apartamentos”.

El traslado supuso un giro completo en su estilo de vida. Ahora residen en el centro de la capital colombiana, una ciudad que Jamali describió como “la Nueva York de Colombia”. Según sus palabras a Business Insider, “es una ciudad densa, transitable y con parques por todas partes. Además, está creciendo rápidamente. Muchas de las casas originales se están demoliendo para construir grandes edificios de apartamentos”.

El cambio de país permitió a la familia Jamali ahorrar US$5.000 mensuales en gastos - crédito firstjennmoney/Instagram

Uno de los cambios más significativos para la familia ha sido la cercanía con los parientes del esposo de Jamali, quienes colaboran en el cuidado de la niña y les permiten compartir tiempo a diario.

La estadounidense manifestó su tranquilidad respecto a la educación de su hija en Colombia: “Tengo una bebé muy pequeña y enviarla a la escuela en Estados Unidos me aterrorizaba. Aquí, casi parece una fantasía”, afirmó. Además, destacó la diversidad y el compromiso de los profesores en Bogotá.

El sentido de comunidad también ha marcado la experiencia de la familia. “Bogotá tiene una cultura cálida y centrada en el ser humano”, señaló Jamali a Business Insider. Añadió que sus días están “llenos de microconexiones, donde saludo a mis vecinos y ellos me reconocen. Siento que formo parte de una verdadera comunidad aquí y tengo la suerte de formar parte de ella”.

En el plano económico, la familia disfruta de ventajas notables. Viven sin pagar alquiler en un apartamento propiedad de los padres del esposo colombiano. “Definitivamente, sabemos que es un privilegio. Nos mudamos a una casa más pequeña, y a veces extraño mi patio trasero, pero viviendo aquí me doy cuenta de que no necesitamos tanto espacio”, explicó Jamali.

La familia Jamali alquila su casa en Austin y genera ingresos en dólares desde Colombia- crédito Arriendo.com

La situación financiera de la familia se ha visto fortalecida por el alquiler de su antigua vivienda en Austin, que gestionan a través de Airbnb y contratos de medio plazo. “Está completamente reservada desde julio. Nuestro inquilino actual se quedará de agosto a octubre, y hemos ganado casi US $4000 con su estancia”, detalló Jamali a Business Insider.

El impacto en los gastos mensuales ha sido considerable. Según Jamali, los costos de la familia descendieron de US$7000 en Austin a US$2000 en Bogotá. “A veces me pregunto cómo no nos mudamos antes”, reconoció.

Además, destacó que la educación, la atención médica y los alimentos resultan mucho más accesibles en Colombia que en Estados Unidos. “La mayor reducción en nuestros gastos mensuales ha sido en el cuidado de la niña: la guardería pasó de US$1200 al mes a US$300”, detalló al medio mencionado.