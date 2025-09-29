Colombia

Colombiano en EE.UU que vive en su carro asegura que ahorra para construir cuatro apartamentos: “Me acerca a mi libertad”

El hombre asegura que lleva más de quinientos días en esa rutina y no parará hasta cumplir su meta de tener varias viviendas en Colombia

Por Julieth Cicua Caballero

Oswaldo comparte cada día de
Oswaldo comparte cada día de su travesía viviendo en el auto, esto lo hará hasta lograr su cometido

El afán por ahorrar cada dólar llevó a Oswaldo Sibaja, un joven colombiano, a tomar una decisión que pocos imaginarían: hacer de su carro su hogar en Estados Unidos mientras trabaja en un restaurante y avanza con un ambicioso proyecto inmobiliario en Colombia.

Su experiencia, que comparte en Tiktok bajo el usuario @oswaldo4vientos, retrata los desafíos y la determinación que implica perseguir una meta grande lejos de casa.

Desde hace más de quinientos días, Sibaja ha reducido sus gastos fijos al mínimo viviendo en su vehículo, con el fin de construir cuatro apartamentos en Colombia.

Actualmente lleva 515 días viviendo en el auto, desde allí comparte el avance de su proyecto a los seguidores - crédito @oswaldo4vientos / TikTok

“Hoy duermo incómodo aquí, pero no estoy sobreviviendo, estoy construyendo”, asegura, dejando claro que la decisión responde a una convicción personal, y no a una necesidad forzada.

Reconoce que no es fácil, pero afirma: “Me acerca a mi libertad” cada vez que ve avanzar su proyecto en Colombia.

El progreso de la obra también se puede seguir a través de sus publicaciones. Sibaja ya finalizó la primera etapa de sus futuros apartamentos y actualmente espera por el secado de la plancha de concreto que cubrirá dos de las unidades superiores, un proceso que requiere 21 días.

Una vez superado ese punto, podrá colocar el techo y acelerar el ritmo de construcción. Hasta el momento, ha invertido más de USD 1.500 (unos $5.850.915) en materiales básicos como madera, concreto, hierro, refuerzos, y una plancha de 12 x 7 metros, sin contar la mano de obra. Entre sus planes inmediatos figura sumar más trabajadores para agilizar los tiempos.

Sibaja identifica tres ventajas clave en su estilo de vida nómada. Por un lado, el ahorro dirigido: “Lo que otros gastan en alquiler, yo lo estoy invirtiendo en mis sueños”, afirma. Destaca además la libertad de poder dormir donde desee, sin depender de un lugar fijo.

Oswaldo responde a las dudas
Oswaldo responde a las dudas de sus seguidores que a veces no creen que este viviendo en un auto - crédito @oswaldo4vientos / TikTok

Y, como tercer punto, la disciplina: “Un espacio tan pequeño me obliga a ser organizado, productivo y enfocado”, explica, resaltando cómo el entorno compacto le ayuda a mantener el rumbo.

Para mantener sus cuentas bajo control, lleva un registro exacto de gastos básicos (gasolina, móvil, lavandería, comida e imprevistos) y destina el resto de sus ingresos directamente a su inversión en Colombia. “No necesito ni oficinas, ni lujo, solo necesito un cuaderno y un plan claro”, comenta sobre su método.

El día a día requiere también cierta creatividad. En materia de alimentación, gasta en promedio USD15 diarios. Aprovecha su empleo en un restaurante para comprar productos frescos y, siempre que puede, cocina ahí mismo. Cuando el trabajo se extiende, opta por comidas rápidas.

Dispone, además, de un conocido en una empresa cárnica que le ofrece precios preferenciales: compra carne, la almacena en el congelador del restaurante y la prepara según sus horarios.

Cada día Oswaldo sube un video, así hace el conteo de los días que lleva y los que faltan para su cometido - crédito @oswaldo4vientos / TikTok

El tema de la higiene lo resuelve gracias a la membresía de un gimnasio local, que le permite acceder a duchas y agua caliente, además de mantener una rutina de ejercicio que le ayuda a conservar la disciplina. Siempre lleva en su mochila los esenciales: shampoo, jabón, desodorante, cepillo dental, ropa limpia y toalla.

El relato de Sibaja contrasta con el de Jennifer Jamali, una estadounidense que, junto a su esposo colombiano y su hija, optó por mudarse de Austin, Texas, a Bogotá en mayo de 2025.

Para Jamali, uno de los mayores atractivos fue la posibilidad de criar a su hija en un entorno acompañado. “Tengo una bebé muy pequeña y enviarla a la escuela en Estados Unidos me aterrorizaba. Aquí, casi parece una fantasía”, cuenta, y resalta la diversidad y la dedicación que encuentra en los profesores y cuidadores de Bogotá.

Mientras Oswaldo Sibaja comparte en redes sociales cada avance y desafío de su rutina, sus seguidores lo llenan de preguntas sobre su día a día a la vez que piden consejo para emprender retos similares.

