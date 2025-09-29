Colombia

Cayó alias Rey, principal colaborador de ‘Iván Mordisco’, señalado de homicidios y ataques armados en Cauca

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de un jefe de milicias del frente Dagoberto Ramos, acusado de crímenes graves y ataques recientes, tras una intervención que incluyó incautación de armas y material logístico

Autoridades detuvieron en Corinto a uno de los principales colaboradores de alias Iván Mordisco, señalado por homicidios y ataques armados, debilitando la estructura criminal en el norte del departamento según fuentes oficiales

La reciente detención de alias Rey, considerado uno de los principales colaboradores de “Iván Mordisco” en el norte del Cauca, representa un avance significativo en la lucha contra las disidencias de las Farc.

Según el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, la captura de este cabecilla debilita de manera sustancial la estructura criminal que opera en la región, especialmente tras su vinculación con graves delitos, entre ellos el asesinato del subintendente José Yair Reyes Lucumí.

El operativo, realizado en el municipio de Corinto, permitió no solo la aprehensión de alias Rey, también la de su compañera sentimental. Durante la intervención, las autoridades incautaron dos pistolas, equipos de comunicaciones, un computador y material propagandístico, elementos que, de acuerdo con el informe oficial, formaban parte de la logística utilizada por la red de apoyo de las disidencias.

La captura de alias Rey
La captura de alias Rey debilita la estructura criminal de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca

El ministro de Defensa destacó la importancia de este resultado al afirmar: “Cada captura significa vidas protegidas y territorios recuperados. Avanzamos cerrando espacios al crimen y protegemos a la ciudadanía”, declaración publicada en su cuenta de X.

La trayectoria delictiva de alias Rey incluye una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, así como su presunta responsabilidad en el homicidio del subintendente, ocurrido el 25 de agosto.

Además, el ministro Sánchez señaló que el capturado lideró ataques con cilindros bomba en Corinto el 27 de mayo de 2025, hechos que dejaron dos uniformados lesionados. Entre los cargos que enfrenta también figuran hostigamientos a estaciones de Policía y el robo de $44 millones al Banco Agrario en los municipios de Corinto y Caloto.

Capturan a Rey, uno de
Capturan a Rey, uno de los principales socios de alias Iván Mordisco en el Cauca

La Policía Nacional confirmó a El País que alias Rey —identificado como uno de los jefes de las milicias del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc— es señalado como responsable del asesinato del uniformado, así como del líder social Jaime Becerra Castilla.

El comandante de la Policía en el Cauca, coronel Gerson Bedoya Piraquive, explicó: “En el mismo municipio de Corinto capturamos a este sujeto, quien fue una de las personas que atacó con arma de fuego, causándole la muerte al compañero y al representante social, en medio de un hecho que se presentó en el barrio Pedro León”, según declaraciones recogidas por El País.

El doble homicidio se produjo cuando las víctimas transitaban por el parque del sector. Según el relato policial, los milicianos interceptaron a los dos policías y al líder social, que también era funcionario de la Alcaldía de Candelaria, y los obligaron a identificarse.

Alias Rey, señalado por el
Alias Rey, señalado por el asesinato del subintendente Reyes Lucumí y el líder social Jaime Becerra Castilla, fue detenido en Corinto

En ese momento, el subintendente Reyes Lucumí, que vestía prendas de la Compañía Energética de Occidente (CEO), intentó defenderse, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Como resultado, el policía fue asesinado y Jaime Becerra Castilla resultó gravemente herido. El otro agente logró huir y dar aviso en la estación local, lo que permitió la llegada de refuerzos al lugar de los hechos.

Al llegar, los uniformados confirmaron la muerte del subintendente y trasladaron al líder social al hospital, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. Durante el enfrentamiento, uno de los milicianos también murió, quedando su cuerpo en el parque, lo que facilitó el inicio de la investigación judicial que culminó con la reciente captura.

Jaime Becerra Castilla era reconocido por su labor comunitaria y su candidatura al Concejo de Candelaria, además de desempeñarse como funcionario en la Alcaldía de ese municipio del Valle del Cauca, según confirmó Indepaz. Las autoridades anunciaron que se realizarán las diligencias judiciales ante un juez de control de garantías, con la posibilidad de que alias Rey sea enviado a prisión, dado el cúmulo de pruebas que lo vinculan con estos homicidios.

