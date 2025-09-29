Canciller Rosa Villavicencio afirmó que existen presiones de Estados Unidos para la salida de 33.000 migrantes colombianos

Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito @infopresidencia/X

En el encuentro internacional sobre La Vorágine del Migrante Colombiano en el Mundo, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, rechazó el trato que han recibido los colombianos indocumentados en Estados Unidos.

Según Rosa Villavicencio, existen presiones de Estados Unidos para la salida de 33.000 migrantes colombianos, que serían enviados a la prisión de Guantánamo en Cuba.

“De sentir permanentemente una espada de Damocles diciéndonos que si no sacamos rápidamente a los 33.000 migrantes colombianos con resolución de expulsión por indocumentados, los van a llevar a Guantánamo en Cuba”, afirmó la canciller colombiana.