Colombia

Canciller de Colombia anunció que renuncia a su visa para los Estados Unidos

Yolanda Villavicencio comunicó que deja voluntariamente su visa de ingreso a EE. UU., en medio de la polémica por la revocación del visado al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones en Nueva York

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La decisión de Yolanda Villavicencio
La decisión de Yolanda Villavicencio de abandonar su visa estadounidense se suma a la controversia generada por la medida contra el presidente, mientras figuras políticas expresan respaldo y el debate sigue abierto en Colombia - crédito Presidencia

Continua la controversia tras la anulación del visado del presidente Gustavo Petro, una medida adoptada luego de las declaraciones polémicas que realizó el 26 de septiembre en Times Square, en Nueva York, pocos días después de su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La controversia sigue vigente y el debate en torno a la decisión permanece abierto.

En ese contexto, Yolanda Villavicencio, canciller de Colombia, anunció en un mensaje en su cuenta de la red social X que renuncia a su visa para Estados Unidos. La decisión se produce mientras persisten las reacciones en torno a la anulación del visado del primer mandatario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Previamente, figuras como Daniel Quintero habían manifestado su apoyo al presidente. En el caso de Quintero comentó que “puede quedarse también con la mía”.

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Yolanda Villavicencio comunicó su decisión de renunciar al visado estadounidense, argumentando que se trata de un acto de dignidad ante la determinación de revocar la visa al presidente de Colombia. Destacó la importancia de la soberanía nacional y reiteró su posición frente a la medida adoptada por las autoridades de Estados Unidos.

“Como ministra de Relaciones Exteriores he decidido renunciar al visado estadounidense. Es un acto de dignidad frente a la inaceptable decisión de revocar el visado al Presidente de Colombia. Nuestra soberanía no se arrodilla. Colombia se respeta”, escribió en su mensaje de la red social X la funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro.

Yolanda Villavicencio renunció a
Yolanda Villavicencio renunció a su visa tras la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro - crédito @ryvillavicencio

La funcionaria también se refirió al tema durante una rueda de prensa ante varios medios de comunicación, en su intervención señaló: “La Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, es un escenario que otorga a los representantes de los países miembros esa participación sin ningún impedimento para poder desempeñar sus funciones con inmunidad de procedimiento judicial respecto a expresiones, opiniones, orales o escritas. En consecuencia, negar o revocar una visa como arma diplomática por disentir de las opiniones de uno de los miembros participantes atenta al espíritu de la carta de 1945”.

Durante la rueda de prensa, le consultaron si su decisión de renunciar a su visa implicaba un cierre en la comunicación diplomática con Estados Unidos.

Ella respondió a la anterior pregunta lo siguiente: “No. Aquí Estados Unidos tiene una representación diplomática. Nosotros dialogamos, incluso antes de ir para Estados Unidos, de forma permanente con el representante de la diplomacia norteamericana”.

Canciller Yolanda Villavicencio respondió en
Canciller Yolanda Villavicencio respondió en rueda de prensa a dudas luego de renunciar a su visa a Estados Unidos - crédito Prensa Cancillería

La canciller explicó que se está discutiendo el nuevo informe de la Agencia de Naciones Unidas sobre el delito contra las drogas. Señaló que “el capítulo cuarto aborda la interpretación y la descripción de todos los aspectos técnicos” y que “ellos van a ser invitados para que participen”. Agregó que “ese informe que hace esta agencia es auspiciado, es pagado por el Ministerio de Justicia y debe ser socializado”.

Añadió que “vamos a invitar también a la embajada norteamericana para que participe, escuche y pueda opinar y hacer sus sugerencias sobre la construcción de ese capítulo cuarto, que tiene que ver con el nuevo informe que se debe presentar en octubre”.

La canciller Villavicencio concluyó reconociendo que las relaciones diplomáticas atraviesan una situación tensa debido a la postura adoptada por el gobierno colombiano, especialmente por las declaraciones sobre el conflicto en Gaza.

“Evidentemente, las relaciones están tensas por estos motivos que hemos explicado, porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, comentó la funcionaria pública.

Yolanda Villavicencio habló del estado
Yolanda Villavicencio habló del estado de las relaciones de Estados Unidos y Colombia - crédito Cancillería

En la rueda de prensa, también le preguntaron cómo queda la relación entre Colombia y Estados Unidos tras estas tensiones, y qué respuesta daría a los gremios y sectores que calificaron de manera agresiva las declaraciones del presidente Petro.

La canciller afirmó que “respetamos la libertad de opinión” y destacó que “si hay partidos políticos, organizaciones empresariales o ciudadanos que no están de acuerdo con la postura de dignidad de un país frente a estos hechos, no podemos obligarles a que la asuman”.

Subrayó además que “la posición del Gobierno y de la mayoría de los ciudadanos es que no podemos bajar la cabeza frente a un genocidio” y que “por el hecho de plantear que hay necesidad de una intervención activa y de una diplomacia que realmente no mire para otro lado, se sanciona y se ejercen este tipo de actividades”.

Temas Relacionados

Cancillería de ColombiaYolanda VillavicencioVisa de la CancillerVisa de Gustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: conoce los números ganadores del sorteo de este lunes 29 de septiembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: conoce

Así puedes recuperar la velocidad de tu celular en segundos con estos dos simples trucos

Muchos teléfonos experimentan demoras, congelamientos y lentitud en la respuesta por la saturación de memoria, archivos innecesarios o problemas del sistema operativo

Así puedes recuperar la velocidad

Representante de Frisby España se refirió a la nueva polémica por malteada de Chocoramo: “De ninguna manera buscamos utilizarla para hacer publicidad”

Charles Dupont, portavoz de la compañía con sede en territorio europeo, aseguró que la inclusión del producto colombiano en su menú pretende su expansión por el mercado del viejo continente

Representante de Frisby España se

Tres muertos y siete heridos en ataque armado en Palestina, Huila: autoridades investigan

Un establecimiento nocturno en Samaria, zona rural del municipio huilense, fue escenario de un violento asalto cuando hombres armados abrieron fuego en el lugar

Tres muertos y siete heridos

Nataly Umaña confiesa que su infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue una decisión consciente: “si lo hice fue a propósito”

La actriz reveló en un pódcast que su polémica ruptura con Alejandro Estrada no fue un accidente, sino una elección personal tras un matrimonio que ya estaba desgastado

Nataly Umaña confiesa que su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña confiesa que su

Nataly Umaña confiesa que su infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue una decisión consciente: “si lo hice fue a propósito”

Marcela Reyes habló sobre la muerte de B King y las supuestas amenazas que habría hecho en contra del artista: “Me hubiera denunciado”

Marcela Reyes tomó importante decisión tras el crimen de su exesposo B King en México: “Hoy decido empezar”

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Marcela Reyes reveló cómo afronta la muerte de B King y quién es el hombre que la ha apoyado: “Es necesario recibir un abrazo”

Deportes

Camila Osorio reincide en sus

Camila Osorio reincide en sus problemas físicos y se quedó por fuera del WTA 1000 de Beijing contra Iga Świątek

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: siga aquí el debut de la Tricolor en el grupo F de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Jorman Campuzano, referente de Atlético Nacional, explicó foto con la camiseta de Millonarios: “Uno no piensa”

Los colombianos Kevin Castaño y Miguel Borja fueron silbados por la hinchada de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

Envigado con un pie en la B y el Deportivo Cali sigue en riesgo: así quedó la tabla del descenso tras la fecha 13 en la Liga BetPlay