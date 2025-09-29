Calendario lunar: cuándo depilarse o cortarse el cabello en octubre 2025

Las fechas clave del ciclo lunar influyen en la salud capilar y corporal - crédito Freepik

La influencia de las fases lunares en el cuidado del cabello y la depilación continúa ganando popularidad a través de las redes sociales, especialmente entre aquellos que buscan optimizar los resultados de sus rutinas de belleza.

El calendario lunar utilizado para determinar los momentos más propicios para cortar el cabello o depilarse se basa en el calendario biodinámico, una herramienta tradicionalmente empleada por los agricultores para identificar los mejores periodos de siembra, según la posición y fase de la Luna.

Durante la Luna Creciente, el crecimiento del cabello se acelera, mientras que la Luna Llena favorece la fortaleza capilar. En contraste, la Luna Menguante ralentiza el crecimiento, y la Luna Nueva se asocia con una mayor fragilidad, por lo que no se aconsejan cambios drásticos en el cabello bajo esta fase.

Cabe mencionar que el calendario biodinámico también tiene en cuenta los días raíz, hoja, flor y fruto, cada uno con recomendaciones específicas:

Los días raíz son ideales para cortes que fortalezcan y den forma al cabello.

Los días hoja resultan óptimos para tratamientos nutritivos.

En los días flor se recomienda buscar volumen y brillo, pero evitar el corte.

Los días fruto son propicios para aquellos que desean estimular un crecimiento más rápido.

Cuándo cortar el cabello para que crezca sano y fuerte en octubre

En octubre de 2025, el calendario lunar señala fechas concretas para quienes desean aprovechar estos ciclos. Para fortalecer el cabello, el día 15, el 18 y el 22 de octubre, preferentemente en horas de la tarde, se presentan como las mejores oportunidades para lograr una melena fuerte y con volumen.

Cuándo cortar el cabello para que crezca rápido en octubre

Si el objetivo es estimular un crecimiento rápido, los días 6 y 7, así como el 29 de octubre, se destacan como los más favorables.

Cuándo depilarse en octubre

La depilación también es tenida en cuenta en el calendario lunar. Para obtener resultados más duraderos y ralentizar el crecimiento del vello, los días recomendados en octubre de 2025 son del 13 al 14 y del 23 al 24. En estos periodos, la eliminación del vello corporal puede ofrecer una mayor eficacia y prolongar el tiempo entre sesiones.

El calendario lunar para cortar el cabello en octubre de 2025 sugiere realizar pequeños cortes cada tres meses para mantener un crecimiento fuerte, abundante, brillante y rápido.

La Luna Llena, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de octubre, es especialmente recomendada para cortes en cualquier momento del día, ya que se asocia con un crecimiento vigoroso.

Por el contrario, durante el Cuarto Menguante, los días 12, 13 y 14 de octubre, el crecimiento del cabello se ralentiza considerablemente , por lo que quienes no buscan un crecimiento acelerado pueden optar por cortar en esta fase.

La Luna Nueva, que será los días 20, 21 y 22 de octubre, no es aconsejable para cortes de cabello debido a la mayor susceptibilidad al daño , ya que la ausencia de luz lunar se asocia con una mayor fragilidad capilar. En cambio, este periodo resulta adecuado para la depilación, ya que el vello tiende a debilitarse y su crecimiento se reduce.

Finalmente, el Cuarto Creciente, los días 28, 29 y 30 de octubre, se considera el momento más favorable para quienes desean un crecimiento acelerado del cabello. Durante esta fase, el corte puede realizarse en cualquier horario, y se espera que el cabello crezca con rapidez y vitalidad.

Todas estas recomendaciones son aplicables tanto para hombres como para mujeres, adaptándose a las necesidades de cada persona según sus objetivos de cuidado capilar y corporal.