Andrés Pastrana puso contra las cuerdas a Petro por su nacionalidad italiana: “¿Su dignidad no le da para cumplir su palabra?”

La promesa de Gustavo Petro sobre su ciudadanía italiana se mantiene sin cumplir, lo que provocó la reacción de Andrés Pastrana - crédito EFE - Presidencia

El expresidente Andrés Pastrana volvió a cuestionar duramente al actual mandatario Gustavo Petro. Esta vez, lo hizo tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la visa diplomática del jefe de Estado colombiano.

Pastrana, a través de su cuenta en la red social X, exigió a Petro que cumpla la promesa que hizo semanas atrás en territorio colombiano: renunciar a su ciudadanía italiana si Europa continuaba respaldando las acciones militares en Gaza.

“@petrogustavo ¿para cuándo su renuncia a la nacionalidad italiana, prometida hace poco? ¿Su dignidad no le da para cumplir su palabra?”, escribió Pastrana, al dejar clara su posición frente a lo que considera una falta de coherencia política y moral por parte del presidente.

El expresidente Andrés Pastrana recordó que Gustavo Petro prometió renunciar a su ciudadanía italiana si Europa respaldaba los ataques en Gaza - crédito @AndresPastrana_/X

El mensaje de Pastrana tomó fuerza luego de las declaraciones del mandatario colombiano en un acto público en Timbío, Cauca, el 11 de septiembre, donde habló sobre su ascendencia europea.

En ese espacio, Petro aseguró: “Tengo que decirle a Europa que si siguen apoyando las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo aquí públicamente renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia y la diversidad de la humanidad”.

El presidente relató que su linaje familiar proviene de una zona cercana a Milán, y que por motivos históricos y personales posee la nacionalidad italiana. A pesar de eso, declaró que no desea conservar ese pasaporte si los países europeos persisten en sus políticas de apoyo militar a Israel.

“No mantendré esa ciudadanía si significa legitimar una política de guerra que desconoce los derechos del pueblo palestino”, afirmó en su discurso.

La situación se agravó tras las declaraciones del presidente durante su paso por Nueva York el viernes 26 de septiembre. Allí, Petro pidió públicamente la conformación de un ejército internacional con el fin de, en sus palabras, “liberar a Palestina”.

También criticó las órdenes de Donald Trump sobre el uso de la fuerza en ese territorio y pidió a la comunidad internacional desobedecer cualquier mandato que atentara contra la población civil.

Estas afirmaciones generaron fuertes reacciones en distintos sectores. En Washington, fueron tomadas como una provocación, y poco tiempo después se conoció que el Departamento de Estado estadounidense había retirado la visa diplomática de Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige a los manifestantes pro palestinos, frente a la sede de la ONU - crédito Bing Guan/Reuters

Las palabras de Petro; sin embargo, no se tradujeron hasta ahora en una renuncia formal. Esa omisión fue el punto que aprovechó Pastrana para lanzar su señalamiento, puesto que para el expresidente, el retiro de la visa por parte de Estados Unidos deja al mandatario con una nacionalidad activa en Europa.

Pastrana acusó a Petro de actuar con “narcisismo y vanidad”

Ante el discurso de Petro en ‘La Gran Manzana’, Andrés Pastrana decidió intervenir con un mensaje crítico, en el que condenó lo que calificó como una incitación a la guerra por parte del presidente colombiano.

“Paradojas de la vida: mientras el Presidente Trump hace la propuesta de un gran acuerdo de paz para Gaza, Gustavo Petro, anuncia en simultáneo una propuesta de guerra para crear un ejército para la liberación de Palestina, el cual sería el primer paso para una conflagación a nivel global. Su narcisismo y vanidad, entre otros, cegaron su juicio”, escribió Pastrana en su cuenta de X.

Andrés Pastrana advirtió que la política exterior de Gustavo Petro puede llevar a Colombia a un conflicto internacional sin precedentes - crédito @AndresPastrana_/X

El exmandatario, que es una voz constante contra la administración Petro, elevó el tono al advertir sobre las consecuencias que podría traer una política exterior basada en lo que él considera una visión distorsionada del conflicto.

Su mensaje dejó en evidencia una preocupación por la imagen internacional del país, así como por el rumbo que toma la diplomacia colombiana bajo la actual administración.

Pastrana también aprovechó la oportunidad para contrastar la propuesta de Petro con los esfuerzos de otras figuras internacionales, mencionando directamente al jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, que, según él, está en busca de una salida pacífica al conflicto en Gaza.