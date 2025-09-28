Colombia

Vicky Dávila propuso un paro de mujeres contra Gustavo Petro tras polémicos comentarios con sus funcionarias: “Se cree un príncipe azul y bien feo que es”

La precandidata presidencial cuestionó nuevamente el episodio entre el mandatario nacional y la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, donde lo acusó de tener comportamientos misóginos, machistas y morbosos contra las mujeres

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

La precandidata presidencial criticó el comportamiento del jefe de Estado con algunas de sus funcionarias - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

La precandidata presidencial Vicky Dávila siguió en sus críticas hacia el presidente Gustavo Petro, en referencia al polémico episodio junto a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, durante el evento del Pacto Territorial en el Cauca, el 11 de septiembre de 2025, un acto que fue calificado como misógino y machista.

En diálogo con un medio de comunicación, subido a su perfil de Instagram, la aspirante presidencial lanzó una propuesta para la población femenina colombiana, que consiste en un paro nacional contra las declaraciones del primer mandatario de los colombianos, al considerar que denigra las capacidades de las mujeres para liderar las acciones estatales.

Incluso, recordó episodios en los que, según ella, el presidente estaría bajo la influencia del alcohol durante varios discursos públicos.

Quien está en la presidencia tiene una vida desordenada, es una persona incumplida, es una persona que se rodea mal, de corrupción, es una persona que no le importa, que sale con tragos hablando en televisión. Nadie le dice que no se tome un trago. Pues si quiere tomar un trago el presidente que esté, pues que lo tome, pero que lo tome cuando no esté trabajando, que no se lo tome cuando está frente a las cámaras, que no hable de la manera tan asquerosa como habla”, explicó la periodista.

Vicky Dávila propone paro de mujeres contra Petro - crédito @vickydavilah/Instagram

Posteriormente, la precandidata presidencial rememoró la polémica de Petro con Gloria Miranda, y lanzó su propuesta en favor de la población femenina en Colombia, y cuestionó a las funcionarias que, para ella, no han cuestionado la actitud del presidente.

“Yo no entiendo cómo las mujeres de este país no le hacemos un paro a Petro. ¿Qué tal la forma como se refiere a las mujeres, que tenemos que conectar eso con esto? O sea, por favor, que es esa falta de respeto, eso no se lo dice a un hombre, porque él es misógino, es machista y aparte de eso, es morboso“, criticó.

Además, Dávila aseveró que esta no ha sido la única vez que ha visto al presidente Petro con dichos comportamientos. “Yo he visto esa cosa de estar brazuqueteando (sic) a las niñas del gobierno y estar diciendo que es que dicen que son novias de él”, agregó.

Por último, Vicky Dávila mencionó: “Así que no va a venir aquí a estar manoseando con las palabras a las funcionarias. De verdad, es que se cree que es un príncipe azul. No, bien feo es”.

El presidente señaló la belleza de directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos y con sus palabras y gesto provocó criticas en su contra - crédito @infopresidencia/X

Defensa de Petro

El episodio, ocurrido el 11 de septiembre durante el evento del Pacto Territorial en el Cauca, ocurrió cuando el presidente Gustavo Petro, al término de la intervención de Gloria Miranda sobre la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos, se acercó a la funcionaria y le comentó:

Gloria, como todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías”, mencionó en su momento.

La reacción de Miranda fue una risa nerviosa, seguida de la expresión: “¿Qué tal?”. Petro añadió: “Resulta que se acaba de casar hace un mes, o sea que la perdimos”, a lo que Miranda replicó: “Más bien me feliciten, porque encontrar el amor no es fácil”.

Petro rechazó las acusaciones de
Petro rechazó las acusaciones de misoginia y defendió su postura sobre la equidad de género en su administración - crédito Ovidio González/Presidencia

Ante la magnitud de las críticas, Gustavo Petro abordó el tema de manera pública durante la transmisión oficial del Consejo de Ministros el 15 de septiembre. En su intervención, el mandatario rechazó de forma categórica las acusaciones y cuestionó la motivación de quienes las promovieron.

“Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia. Me va a explicar la ministra. Porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos aquí misóginos, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino?”, expresó el presidente en tono serio.

Petro criticó a feministas que cuestionaron actitudes con Gloria Miranda - crédito Presidencia de Colombia

El jefe de Estado no solo negó la etiqueta de misógino, sino que dirigió críticas a ciertos movimientos que, según él, se autodenominan feministas, pero actúan en función de intereses políticos y no en defensa de todas las mujeres.

“Esas son las campañas que nos arman feministas de la derecha. Que ser feminista de derechas no es ser feminista, porque la feminista de derechas está peleando, es porque como aspiran los altos cargos públicos sea la mitad para ellas, pelea que yo he acompañado. Pero no que la mujer sea igual, entonces le importa un bledo las mujeres trabajadoras, las mujeres de los tintos, las mujeres que salen en minifalda a las calles de noche, señaló Petro.

