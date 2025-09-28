Colombia

Usuarios del MIO en Cali podrán pagar con tarjetas bancarias: así funciona el nuevo modelo

La actualización tecnológica del sistema de transporte facilita transacciones rápidas y seguras, ofreciendo nuevas alternativas de pago y fortaleciendo la transparencia en el recaudo

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
La renovación tecnológica del MIO
La renovación tecnológica del MIO forma parte del Plan de Desarrollo Distrital de Cali - crédito Metro Cali MIO

A partir del 29 de septiembre, los usuarios del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO), Cali, podrán pagar su pasaje directamente con tarjetas de crédito y débito sin contacto de las franquicias Mastercard y Visa.

De acuerdo con las autoridades distritales la posibilidad de acceder a buses, estaciones y terminales del MIO usando medios digitales representa un avance impulsado por la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (Utryt), la empresa concesionaria que gestiona el sistema junto a Metro Cali, en alianza con Credibanco.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La renovada plataforma tecnológica introduce mecanismos caracterizados por su rapidez y seguridad, mejorando la experiencia de viaje y fortaleciendo tanto la eficiencia como la transparencia en los procesos de recaudo. Desde su cuenta de X el alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó:

“La tecnología es uno de los pilares de nuestra gestión, por eso reconocemos este avance liderado por Metro Cali y la Utryt en beneficio de los caleños; así también se contribuye a recuperar a Cali. Y quiero agradecer a Mastercard, Visa y Credibanco por apoyarnos y sumarse a nuestro propósito de mejorar la movilidad en nuestra ciudad”.

El sistema de circuito abierto
El sistema de circuito abierto facilita el acceso a buses, estaciones y terminales con tarjetas bancarias - crédito Metro Cali MIO

La clave de este avance está en la adopción de la tecnología de circuito abierto. Este modelo permite validar el pasaje de manera similar a una compra en supermercados o restaurantes, solo acercando la tarjeta bancaria sin contacto al lector. La validación se realiza con la protección de los estándares internacionales EMV, aumentando la confiabilidad de cada transacción y robusteciendo la seguridad de los pagos.

El director General de Utryt, Arturo Villarreal Navarro, explicó que el sistema de recaudo fue diseñado para priorizar la experiencia de los usuarios. “Hemos transformado la forma en que los caleños se mueven, creando una experiencia más rápida, segura y, sobre todo, con un nivel de autonomía sin precedentes. Es un gran logro como empresa y agradecemos a nuestros partners tecnológicos por ser parte de este magno proyecto, que se traduce en el beneficio de la movilidad de Cali, pero que a su vez nos posiciona como los pioneros a nivel nacional en los pagos abiertos en los sistemas de transporte masivo”.

La modernización tecnológica del MIO
La modernización tecnológica del MIO mejora la experiencia de viaje y la seguridad en los pagos - crédito Metro Cali MIO

Cómo el proceso para hacer uso del nuevo modo de pago

El proceso para los usuarios es sencillo: basta con acercar la tarjeta Mastercard o Visa (crédito o débito con tecnología sin contacto) a los validadores ubicados en buses, estaciones y terminales, igual que actualmente se hace con la tarjeta MIO. No se requiere trámites adicionales ni habilitaciones previas en el banco.

Además, aquellos que cuenten con billeteras digitales en dispositivos móviles o relojes inteligentes podrán acceder al sistema acercando el dispositivo, siempre y cuando tenga una de estas tarjetas registrada. La modernización contempló la renovación total de los equipos de validación y recarga, permitiendo la interoperabilidad y el respaldo de las transacciones tanto en línea como fuera de línea.

Para quienes prefieren seguir usando la tradicional tarjeta MIO, el sistema también realizó una modernización de las máquinas de recarga, que ahora permiten autenticar la tarjeta, validar la cuenta, insertar el dinero y recibir la actualización de saldo en tiempo real tras la confirmación en el switch transaccional.

La actualización de equipos permite
La actualización de equipos permite validar pagos con billeteras digitales y dispositivos inteligentes - crédito Metro Cali MIO

Desde Metro Cali, Álvaro Rengifo, presidente de la entidad, explicó que la directriz de mejorar el servicio contempló la renovación de plataformas tecnológicas y la actualización de hardware, lo cual se fijó como meta en el Plan de Desarrollo Distrital. Gracias al trabajo conjunto con Utryt durante 2024 y 2025, se reemplazaron y actualizaron equipos de validación, lo que permitió que a partir de ahora el sistema ofrezca mayor autonomía, rapidez y confiabilidad para los usuarios, descongestionando a la vez los canales tradicionales y facilitando el pago mediante múltiples opciones.

Con la integración de pagos abiertos en Cali, el MIO avanza hacia una movilidad urbana más inteligente, moderna y segura, alineando su servicio con las tendencias globales y beneficiando tanto a residentes como a visitantes de la ciudad, según destacó la administración.

Temas Relacionados

MIO Metro Cali Mastercard Visa Movilidad urbana Pagos digitales Credibanco Alejandro EderPagos MIO CaliMovilidad CaliColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Judicializan a un profesor de artes acusado de abuso sexual contra dos estudiantes en Boyacá

Este hombre habría aprovechado su posición de autoridad y de cercanía con la familia de las víctimas para realizar actos de índole sexual

Judicializan a un profesor de

Mujer de 78 años falleció tras ser impactada por un rayo en zona rural de San Gil, Santander

La víctima regresaba de la casa de una familiar, cerca de su lugar de residencia, cuando se registró el accidente que la tuvo algunos días bajo el cuidado de especialistas

Mujer de 78 años falleció

Salario mínimo de 2026: ministro del Trabajo dio mala noticia para quienes esperan un gran aumento porque cifra “no existe”

La negociación enfrenta posturas divergentes y expectativas de un ajuste que podría superar la inflación, en medio de lo que puede ser el impacto a nivel nacional para trabajadores y empresas

Salario mínimo de 2026: ministro

María Fernanda Cabal afirmó que el próximo gobierno debe eliminar el Ministerio de la Igualdad: “¿Dónde están las obras?"

La senadora y precandidata presidencial sumó a su publicación una crítica dirigida a Juan Carlos Florián, titular de ese ministerio

María Fernanda Cabal afirmó que

A recoger agua: varias localidades de Bogotá y cuatro municipios de Cundinamarca no tendrán servicios por cerca de 27 horas

La ejecución de empalmes, cambios de hidrantes y mantenimiento en la red de acueducto dejará a miles de hogares sin servicio durante varias horas en diferentes sectores de la ciudad y alrededores

A recoger agua: varias localidades
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a renunciar

Yina Calderón volvió a renunciar a la pelea con Andrea Valdiri en medio de una aparición pasada de tragos

Nueva tutela de Epa Colombia: así busca la libertad tras su pacto con TransMilenio

La inesperada estrategia de Yina Calderón: así sacrificó su amistad con Karina García por los números en el ‘reality’

Ex reinas de belleza de pronuncian sobre la participación de mujeres transgénero en ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Shakira sorprendió al mundo al presentarse en el Global Citizen 2025 en Nueva York: “Estoy feliz de estar aquí”

Deportes

Así se jugará la Copa

Así se jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: rivales de Colombia, sistema de campeonato y fechas de los partidos

Marino Hinestroza le tocó los genitales de jugador de Millonarios y generó polémica en redes: “Le perdonaron la expulsión”

Entradas para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026 pueden ser adquiridas antes del sorteo: así puede comprarlas

Colombia vs. Arabia Saudita: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Juan Carlos Osorio estuvo en el Atanasio viendo Nacional vs. Millonarios y los hinchas pidieron su regreso