Lina Garrido se agarró con el influencer Beto Coral por la revocatoria de la Visa de Gustavo Petro: “Cómprese un pañal. Lo veo muy asustado y calladito”

La congresista Lina Garrido y el influencer Beto Coral protagonizaron un cruce en redes tras la revocación del visado estadounidense al presidente colombiano, intensificando el debate político en el país

El retiro del visado a Gustavo Petro generó un fuerte intercambio entre la congresista Lina Garrido y el creador de contenido Beto Coral, quienes discutieron públicamente sobre las implicaciones del caso - crédito Colprensa

Sigue el flujo de reacciones tras la revocación de la visa de Gustavo Petro, presidente de Colombia, situación provocada por sus afirmaciones polémicas emitidas el 26 de septiembre en Times Square, emblemático lugar de la ciudad de Nueva York, poco tiempo después de su intervención en la Asamblea General de la ONU.

En ese contexto, la congresista del partido Cambio Radical Lina Garrido y el generador de contenido que apoya al Gobierno de Gustavo Petro intercambiaron opiniones en redes sociales respecto a la revocatoria del visado. Durante uno de los momentos del debate, Garrido dirigió al creador de contenido la frase: “Cómprese un pañal. Lo veo muy asustado y calladito”.

La controversia empezó cuando Garrido, después de la revocación de la visa de Gustavo Petro, comentó lo siguiente en su cuenta de la red social X: “¿Qué pensará @Betocoralg del retiro de la Visa americana a @petrogustavo? No lo he visto pronunciarse frente al tema. ¿Está asustado?… Es que ser socialista en debe ser muy vacano!!“.

En ese contexto, la congresista del partido Cambio Radical Lina Garrido y el generador de contenido que apoya al gobierno de Gustavo Petro intercambiaron opiniones en redes sociales respecto a la revocatoria del visado - crédito @linamariagarri1

Beto Coral no se quedó callado y le sugirió ala representante enfocarse en su labor parlamentaria y cuestionó su postura política, señalando que antes favorecía al mandatario, pero cambió de posición al no recibir beneficios concretos, según él. Además, descalificó la coherencia ideológica de Garrido y utilizó calificativos peyorativos hacia ella.

“Representante: en lugar de darme la importancia que no merezco, póngase a trabajar que bastante se le paga por su mediocre labor. Que raro que antes @petrogustavo no le parecía socialista, bastante lambía, pero como no le dieron los puestos y los contratos que quería, cambió de bando. Muy ridículo el que sea de derecha y se coma su cuento barato. Payasa”, contestó el creador de contenido.

Beto Coral no se quedó callado y le sugirió ala representante enfocarse en su labor parlamentaria y cuestionó su postura política, señalando que antes favorecía al mandatario, pero cambió de posición al no recibir beneficios concretos, según él - crédito @Betocoralg

La congresista Lina Garrido replicó a Beto Coral sugiriendo que evitaba responder la pregunta principal debido a temor. Garrido insistió en que Coral manifestara públicamente su posición sobre la cancelación de la visa del presidente Gustavo Petro, y le desafió a expresar una postura clara frente a la decisión de Estados Unidos. “Tranquilo Betico, todos sabemos que está asustado. Por eso NO respondió lo que le pregunté, repito: ¿Qué opina de la cancelación de la visa que le hizo el gobierno de los Estados Unidos a @petrogustavo? Haga pública su respuesta, una posición contundente contra 🇺🇸, demuestre su berraquera”, dijo.

A lo anterior agregó: “Usted huele a cobardía, Betico... ¿le tiemblan las piernas de pensar en perder la visa, cierto? No es capaz de defender sus convicciones, Usted es muy flojo. Le fascina el socialismo desde la comodidad capitalista que ofrece Los Estados Unidos. ¿Está asustado, verdad?“.

Coral contestó de regreso desestimando sus señalamientos y negando sentir temor por la situación de la visa, ya que, según explicó, no posee ese permiso desde hace años. Además, cuestionó el conocimiento político de la congresista y restó importancia a sus exigencias, sugiriendo que solo busca protagonismo.

¿Se da cuenta como es de ignorante señora? No tengo miedo a perder la visa porque sencillamente hace muchos años no tengo visa. No sabe que es socialismo, progresismo, liberalismo, no sabe ni dónde está parada. Además, usted es absolutamente nadie importante para exigirme de que o que no debo hablar. Siga su show", contestó.

Ante esta respuesta, Lina Garrido ironizó sobre la actitud de Beto Coral con el siguiente comentario: “Cómprese un pañal. Lo veo muy asustado y calladito”.

Lina Garrido continuó su discusión con Beto Coral en redes sociales - crédito @linamariagarri1

La polémica surgió luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro, atribuyendo la decisión a su “conducta imprudente e incendiaria” en el marco de su visita oficial a Nueva York. De acuerdo con esta comunicación, Petro participó en manifestaciones contra la guerra en Gaza y expresó abiertamente su oposición a las medidas impulsadas por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

