Carolina Corcho aseguró que es “una de las solteras más cotizadas” de Colombia: “Siempre hay alguien”

La precandidata explicó que la persona que llegue a su vida debe estar de acuerdo con su aspiración a la Presidencia y su forma de vida - crédito Desnúdate con Eva/YouTube

La exministra de Salud y precandidata presidencial Carolina Corcho se sumó a la contienda por el cargo más importante del país, esperando continuar con la línea progresista y de izquierda que hoy encarna el mandatario Gustavo Petro. Espera ser la candidata elegida del Pacto Histórico.

En conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, la ex jefa de cartera se abordó temas más allá de la política. Sin dar muchos detalles, explicó que está separada y que es una mujer soltera que, según su experiencia personal, suele tener atención de varias personas.

En sus palabras, aseguró que es una de las mujeres más cotizadas de Colombia. Sin embargo, no reveló si está interesada en tener una relación o si ha tenido citas con algunas personas. Prefirió abstenerse de revelar mayor información al respecto.

La exministra Carolina Corcho aseguró que es una mujer separada - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

“Yo soy la soltera más cotizada en este momento… una de las solteras más cotizadas de este país”, confesó.

Indicó que “siempre hay alguien” en su vida. Eso implica que esta persona, cualquiera que sea, debe acoplarse a su estilo de vida política. Según explicó, además de ajustarse a sus condiciones laborales y, ahora, a sus aspiraciones de cara a la Presidencia, la persona que la acompañe debe estar de acuerdo con ella en esos aspectos.

“Imagínate tú asumir un reto tan grande como es gobernar un país como Colombia. Significa que quienes me rodean íntegramente se comprometan con esto”, detalló.

Los hijos y la maternidad: la decisión de Carolina Corcho

Por otro lado, contó que hace varios años decidió no ser madre y es una determinación que, hasta hoy, mantiene. De acuerdo con su relato, entre los 20 y 30 años analizó lo que implicaba tener hijos, siendo consciente de la responsabilidad que hay detrás de maternar. Por eso, prefirió no tener hijos.

Carolina Corcho decidió no ser madre - crédito Pexels

Aclaró que, aunque no desea ser madre, le gustan los niños y disfruta compartir con ellos. Incluso, reveló que está a la espera del nacimiento de una sobrina. No obstante, ese cariño que siente por los niños y niñas no la hizo cambiar de opinión.

En alguna ocasión, hubo una persona que intentó hacerla cambiar de parecer al respecto. Alcanzó a dudar y a contemplar la posibilidad de tener hijos. Sin embargo, no fue así. “Ya eso fue hace muchos años”, precisó.

Un debate sobre el aborto: ¿qué piensa Corcho?

Saliendo del entorno personal, Corcho expuso su posición con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un tema sumamente álgido y controvertido, sobre todo, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esa decisión es considerada un resultado óptimo de las luchas de las mujeres por el control sobre sus cuerpos, pero también es rechazada por ser, para algunos, un aval para el asesinato de bebés que tienen esperanza de nacer, crecer y tener una vida.

“Lo que hay que hacer es respetar los fallos y los avances de la jurisprudencia”, explicó la ex ministra de salud, asegurando que el hecho de que se haya despenalizado el aborto y de que se inste a los actores del sistema de salud a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo a las usuarias que lo soliciten, no significa que las mujeres estén obligadas a abortar.

Carolina Corcho aseguró que la despenalización del aborto debe respetarse, debido a que fue establecida por la Corte Constitucional - crédito Jesús Aviles/Infobae

“La mujer que decide tomar esa decisión no se le puede constreñir, no se le puede estigmatizar, pero, aparte de eso, no puede haber objeción de conciencia institucional”, detalló, indicando que los profesionales de la salud sí pueden abstenerse de practicar procedimientos abortivos por objeción de conciencia, sin que eso signifique que toda una clínica y hospital pueda hacerlo.

A su juicio, el debate sobre el aborto y sobre otros temas controversiales es complejo teniendo en cuenta que, desde su perspectiva, la extrema derecha ha manipulado la moral y el miedo en Colombia.

“Estoy absolutamente en contra de la instrumentalización de asuntos morales y asuntos emocionales como el miedo para la obtención de votos y eso es lo que hace la extrema derecha”, aseveró.