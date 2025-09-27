Colombia

Padrastro habría abusado y asesinado de su hijastra de 9 años en Mosquera, Cundinamarca

Las autoridades judiciales le imputaron feminicidio agravado y abuso sexual agravado

Por Mauricio Villamil

Guardar
Imagen de referencia | Abuso
Imagen de referencia | Abuso sexual a menores| crédito Colprensa

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, fue escenario de un hecho que estremeció a la comunidad el pasado 14 de septiembre, cuando una niña de 9 años perdió la vida tras ser atacada en su propia vivienda por su padrastro.

De acuerdo con el informe de Noticias RCN, la menor recibió múltiples heridas con arma blanca y, antes del homicidio, habría sido víctima de abuso sexual.

Abuso sexual. Foto: Colprensa
Abuso sexual. Foto: Colprensa

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El caso ocurrió en el barrio El Recodo. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el hombre, de 33 años, se encontraba en la residencia únicamente con dos niñas: su hija de 10 años y su hijastra de 9. En ese contexto, el señalado tomó un cuchillo y arremetió contra la menor, ocasionándole 49 lesiones en distintas zonas del cuerpo.

La entidad acusadora señaló que el ataque se habría producido en medio de un acto de represalia contra la madre de la víctima. Los investigadores describieron lo ocurrido como un episodio de violencia con rasgos de ensañamiento. En el proceso judicial se resaltó que la víctima intentó defenderse y que sus gritos, sumados a los de su hermana, alertaron a vecinos del sector.

Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

Cuando la madre llegó a la vivienda se encontró con la escena del crimen. Una vecina relató a Noticias RCN: “La señora empezó a gritar que la niña y la niña, pues, nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo”. Los pedidos de auxilio permitieron la llegada de las autoridades al lugar.

Al ingresar, uniformados de la Policía hallaron a la menor sin signos vitales. El hombre, al notar la presencia de los agentes, se propinó más de diez heridas con el mismo cuchillo en un intento de quitarse la vida. “Fueron alrededor de 49 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo y del sujeto agresor más de 10 autolesiones que se realizan al percatarse de la presencia de la Policía Nacional”, reportó la Fiscalía en audiencia, citado por Noticias RCN.

El agresor fue trasladado de urgencia al hospital de Facatativá, donde permaneció bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos y con custodia policial. Una vez estabilizado, el ente investigador avanzó con la imputación de cargos en su contra.

Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía reveló que la niña fue víctima de abuso sexual antes del homicidio. En consecuencia, al hombre se le atribuyeron los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.

En la audiencia preliminar, el procesado no aceptó responsabilidad en los hechos que se le señalan. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó que debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

Capturado | Crédito: Colprensa
Capturado | Crédito: Colprensa

El reporte de las autoridades indica que el crimen generó conmoción en la comunidad de El Recodo, donde vecinos relataron los momentos de angustia vividos durante la tarde del ataque. Los gritos de las niñas, la reacción de la madre al descubrir lo sucedido y la intervención policial marcaron la secuencia de los acontecimientos.

La investigación continuará a cargo de la Fiscalía, que recopila pruebas relacionadas con el asesinato y el abuso sexual. El objetivo será presentar el caso ante un juez de conocimiento para que se determine la responsabilidad penal del procesado y se emita una sentencia acorde a la gravedad de los delitos imputados.

El informe de Noticias RCN destacó que el caso ha sido calificado por los investigadores como un hecho de crueldad extrema, tanto por el número de heridas causadas a la menor como por el abuso previo al ataque. La combinación de estos elementos configuró los cargos más graves dentro de la tipificación penal.

Mientras avanza el proceso, el hombre permanece recluido y bajo vigilancia estricta. La Fiscalía anunció que pedirá la máxima sanción contemplada por la ley frente a los delitos de feminicidio y abuso sexual agravado.

Temas Relacionados

MosqueraCundinamarcaFeminicidioHijastraColombia-noticias

Más Noticias

Daniel Quintero celebra la consulta del Pacto Histórico y la llama “un triunfo para el progresismo”

El precandidato presidencial Daniel Quintero habló sobre la decisión del Pacto Histórico de realizar una consulta interna en octubre y destacó la importancia del proceso

Daniel Quintero celebra la consulta

Consejo de Estado ordena a Petro retractarse por llamar “criminal” al presidente de Keralty

El alto tribunal determinó que el presidente Gustavo Petro deberá rectificar en una alocución oficial sus afirmaciones sobre Joseba Grajales, directivo de Keralty

Consejo de Estado ordena a

Venta de casas y carros: así funciona en Colombia el pago de la retención en la fuente para el vendedor

La venta de un inmueble o un vehículo incluye la obligación de pagar retención en la fuente, requisito indispensable para cerrar el trámite

Venta de casas y carros:

Así puede cambiar los topes de transferencia en Nequi desde la app paso a paso

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Así puede cambiar los topes

Pronóstico del clima en Medellín este sábado: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Medellín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

“Peacemaker” encabeza el top 10

“Peacemaker” encabeza el top 10 de series en HBO Max Colombia hoy 26 de septiembre

Mánager de B King está en aprietos, confesó que fue amenazado: “Estoy escondido desde que se supo lo de la muerte”

Shakira, Karol G y Morat, entre los ganadores de los Premios Juventud 2025

Hija de Mario Yepes reveló si su belleza en el rostro fue gracias a las cirugías: “Así me tienen que querer”

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

Deportes

Así se encuentra Néiser Villarreal

Así se encuentra Néiser Villarreal para el Mundial de Chile con la selección Colombia sub-20: técnico César Torres dio detalles

Jhon Lucumí fue espiado por un equipo de la Premier League: lo quiere como su fichaje estelar

Selección Colombia sufriría en el Mundial de 2026: Donald Trump lanzó dura advertencia por situaciones “peligrosas”

Jose Mourinho salió en defensa de Richard Ríos por su desempeño con el Benfica: “Veo razones para ayudarlo mucho”

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no