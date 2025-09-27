Padrastro habría abusado y asesinado de su hijastra de 9 años en Mosquera, Cundinamarca

Imagen de referencia | Abuso sexual a menores| crédito Colprensa

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, fue escenario de un hecho que estremeció a la comunidad el pasado 14 de septiembre, cuando una niña de 9 años perdió la vida tras ser atacada en su propia vivienda por su padrastro.

De acuerdo con el informe de Noticias RCN, la menor recibió múltiples heridas con arma blanca y, antes del homicidio, habría sido víctima de abuso sexual.

El caso ocurrió en el barrio El Recodo. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el hombre, de 33 años, se encontraba en la residencia únicamente con dos niñas: su hija de 10 años y su hijastra de 9. En ese contexto, el señalado tomó un cuchillo y arremetió contra la menor, ocasionándole 49 lesiones en distintas zonas del cuerpo.

La entidad acusadora señaló que el ataque se habría producido en medio de un acto de represalia contra la madre de la víctima. Los investigadores describieron lo ocurrido como un episodio de violencia con rasgos de ensañamiento. En el proceso judicial se resaltó que la víctima intentó defenderse y que sus gritos, sumados a los de su hermana, alertaron a vecinos del sector.

Cuando la madre llegó a la vivienda se encontró con la escena del crimen. Una vecina relató a Noticias RCN: “La señora empezó a gritar que la niña y la niña, pues, nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo”. Los pedidos de auxilio permitieron la llegada de las autoridades al lugar.

Al ingresar, uniformados de la Policía hallaron a la menor sin signos vitales. El hombre, al notar la presencia de los agentes, se propinó más de diez heridas con el mismo cuchillo en un intento de quitarse la vida. “Fueron alrededor de 49 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo y del sujeto agresor más de 10 autolesiones que se realizan al percatarse de la presencia de la Policía Nacional”, reportó la Fiscalía en audiencia, citado por Noticias RCN.

El agresor fue trasladado de urgencia al hospital de Facatativá, donde permaneció bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos y con custodia policial. Una vez estabilizado, el ente investigador avanzó con la imputación de cargos en su contra.

Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía reveló que la niña fue víctima de abuso sexual antes del homicidio. En consecuencia, al hombre se le atribuyeron los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.

En la audiencia preliminar, el procesado no aceptó responsabilidad en los hechos que se le señalan. Sin embargo, un juez de control de garantías determinó que debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso en su contra.

El reporte de las autoridades indica que el crimen generó conmoción en la comunidad de El Recodo, donde vecinos relataron los momentos de angustia vividos durante la tarde del ataque. Los gritos de las niñas, la reacción de la madre al descubrir lo sucedido y la intervención policial marcaron la secuencia de los acontecimientos.

La investigación continuará a cargo de la Fiscalía, que recopila pruebas relacionadas con el asesinato y el abuso sexual. El objetivo será presentar el caso ante un juez de conocimiento para que se determine la responsabilidad penal del procesado y se emita una sentencia acorde a la gravedad de los delitos imputados.

El informe de Noticias RCN destacó que el caso ha sido calificado por los investigadores como un hecho de crueldad extrema, tanto por el número de heridas causadas a la menor como por el abuso previo al ataque. La combinación de estos elementos configuró los cargos más graves dentro de la tipificación penal.

Mientras avanza el proceso, el hombre permanece recluido y bajo vigilancia estricta. La Fiscalía anunció que pedirá la máxima sanción contemplada por la ley frente a los delitos de feminicidio y abuso sexual agravado.