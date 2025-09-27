Hermana de B King reveló quién hizo el reconocimiento de su cuerpo: “Mi hermano no merecía morir así”

Stefania Agudelo concedió una entrevista en la que habló del crimen de B King y detalles del reconocimiento del cuerpo - crédito @bkingoficial y @stefania_agudeloo/Instagram

Desde que los artistas colombianos DJ Regio Clown y B King fueron encontrados desmembrados en bolsas blancas a las afueras de Ciudad de México el pasado 22 de septiembre, las autoridades del país adelantan una investigación para esclarecer el crimen.

La atención mediática que rodea el crimen es total, y Stefanía Agudelo, hermana de B King, concedió una entrevista al programa Siéntese quien pueda, de Univisión, conducido por el español Alex Rodríguez. Allí reveló algunos detalles del drama familiar que inició con el anuncio de desaparición de este y de DJ Regio Clown, tras conocerse que salieron de un gimnasio de Ciudad de México, el 16 de septiembre.

Aunque las autoridades encontraron los cuerpos desmembrados un día después, solo hasta el 22 de septiembre la familia de B King fue citada por la Comisión de Búsqueda para identificar el cadáver. Fue tal el dolor de Stefanía que no pudo participar en el proceso de identificación, motivo por el que fue su madre quien asumió esa responsabilidad.

Stefania reveló que reconocieron el cadáver de su hermano gracias a sus tatuajes - crédito Instagram/Stefania Agudelo

“Mi mamá lo reconoció, yo no fui capaz. Fue a través de los tatuajes”, contó en el programa, subrayando la dificultad emocional que enfrentó en ese momento.

La hermana del artista también compartió el impacto emocional que le produjo la noticia y el proceso posterior.

“Tenía mucho dolor, mucha rabia y estaba buscando culpables, porque a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza en ese momento. Mi hermano no merecía morir así, no lo acepto de verdad”, expresó.

Una vez se cumplió el reconocimiento y tras la publicación del comunicado oficial de la Fiscalía, Stefania utilizó la red social Threads para compartir un mensaje dirigido a su hermano: “Mi bebé, te amaré siempre”. En declaraciones recientes, también manifestó que “no se muere una persona que nunca se olvida”.

Las investigaciones sobre la muerte de B-King y Regio Clown continúan en curso, mientras la familia y el entorno cercano de los artistas enfrentan el duelo y la búsqueda de respuestas.

Fue dejada en libertad Angie Miller, la modelo que vio con vida por última vez a B King y DJ Regio Clown

La actriz y supuesta pareja de B King al momento de su muerte, fue requerida por las autoridades al ser la última en verlo con vida - crédito X

Como parte del proceso de esclarecimiento del crimen, se conoció que las autoridades mexicanas capturaron el 23 de septiembre a Angélica Torrini, nombre de pila de la modelo venezolana y creadora de contenido para adultos conocida como Angie Miller. Inicialmente, fue reportada como desaparecida, pero tras indagaciones de Infobae México se conoció que estaba en poder de las autoridades.

El motivo de su detención se originó en que la mujer de 29 años (y supuesta pareja de B King), fue la última persona que vio con vida a los colombianos, por lo que el objetivo de la Fiscalía era conocer su versión de los hechos, particularmente acerca de la forma en que se produjo la contratación para el show que tenían los artistas antes de ser asesinados.

| Facebook / Comisión de Búsqueda CDMX

Miller, que apareció en videos junto a los artistas promocionando dos fechas en México, participó activamente en redes sociales para ubicarlos, hecho que la volvió de interés para las autoridades. Finalmente, durante la tarde del viernes 26 de septiembre, se reportó de manera preliminar la liberación de Miller, en varios medios mexicanos.

De momento, las investigaciones preliminares señalan que los dos artistas colombianos fueron contratados por un hombre identificado como Christopher, conocido como “El Comandante”, que se encargó del traslado de los artistas en un vehículo Mercedes Benz, con el pretexto de una reunión de negocios.

Según reportó el periodista Alex Rodríguez, el entorno de Miller y el equipo de B King atraviesan una situación de extrema tensión, pues el mánager de la actriz se encuentra desesperado y ha manifestado temor a hablar públicamente sobre el caso.

El mismo comunicador indicó que el mánager de B King no puede regresar a Colombia y estaría gestionando una solicitud de asilo político, motivado por el temor a represalias de una organización criminal vinculada al caso.