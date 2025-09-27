Colombia

Aida Victoria Merlano se pronunció acerca de su ruptura con Juan David Tejada: “Simplemente me separé”

La barranquillera se refirió por primera vez al final de su relación con el empresario, de la que se venía especulando desde hace varios días

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Horas después de conocerse el
Horas después de conocerse el final de su relación con Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano se refirió por primera vez al tema - crédito @aidavictoriam/Instagram

Luego de varios días de rumores sobre el estado de la relación entre la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, debido a que no aparecían juntos en las publicaciones más recientes de ambos, finalmente se conoció que la pareja decidió dar por terminada su historia de amor.

El propio Tejada fue el encargado de anunciarlo en primera instancia, afirmando que “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Horas después, Aida Victoria se pronunció a través de sus historias de Instagram. “No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, inició.

Luego, la barranquillera reveló que la decisión de separarse de Tejada se tomó poco después del nacimiento de su hijo Emiliano: “Yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”.

La barranquillera afirmó que tomó
La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

En desarrollo...

Temas Relacionados

Aida Victoria MerlanoJuan David TejadaRuptura entre Aida Victoria y Juan David TejadaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

La serie española ha logrado posicionarse dentro del ranking de las más vistas de la plataforma desde su estreno el 19 de septiembre

El refugio atómico, la serie

Juan Pablo Montoya habló de la crisis de resultados de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1: aportó una posible solución

El colombiano, en un nuevo episodio de su pódcast, dejó ver que no hay un esfuerzo en Maranello para adaptarse al estilo de manejo del británico

Juan Pablo Montoya habló de

Eduardo Montealegre podría ser suspendido de su cargo como ministro de Justicia: la Defensoría del Pueblo hizo la solicitud y expuso las razones

La entidad presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda para anular el decreto que designó al exfiscal en la cartera del Gobierno

Eduardo Montealegre podría ser suspendido

Ministro de Defensa lanzará chatbot para denuncias anónimas y negó que grupos armados tengan capacidad tecnológica

Pedro Sánchez también expuso un balance de seguridad en Antioquia, al destacar la reducción en delitos como homicidios, masacres, secuestros y desplazamientos

Ministro de Defensa lanzará chatbot

Pacho Santos ‘estalló’ contra Netanyahu y Juan Manuel Santos, al compararlos: “Ganaron batallas, pero perdieron la guerra”

En un extenso pronunciamiento, el exvicepresidente cuestionó los resultados de las gestiones del primer ministro de Israel e hizo un paralelo con el proceso de paz colombiano, asegurando que en ambos casos los costos políticos y sociales superaron los logros militares

Pacho Santos ‘estalló’ contra Netanyahu
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

El refugio atómico, la serie

El refugio atómico, la serie de ciencia ficción y suspenso que arrasa en Netflix Colombia

Jorge Rausch, de ‘MasterChef’, reveló cómo fue su primer encuentro con su joven novia: “Es tremenda niña linda”

Hermana de B King reveló quién hizo el reconocimiento de su cuerpo: “Mi hermano no merecía morir así”

Silvestre Dangond y Fonseca brillan con la nueva versión de ‘La Indiferencia’ en los Premios Juventud 2025

Juan David Tejada confirmó su separación de Aida Victoria Merlano: “Siempre estaré para mi hijo”

Deportes

Siguen los rechazos para Atlético

Siguen los rechazos para Atlético Nacional: otro técnico extranjero le habría dicho que no

Juan Pablo Montoya habló de la crisis de resultados de Lewis Hamilton con Ferrari en la Fórmula 1: aportó una posible solución

Presidente del Pasto ahora arremetió contra su exentrenador por casos de apuestas: “Ellos tenían conocimiento de todo”

América de Cali se pronunció por la sanción a Rodrigo Holgado: esta fue la decisión de los Diablos Rojos

Camilo Ayala explicó la razón de su renuncia al Deportivo Pasto: “Lo de las apuestas está en investigación”