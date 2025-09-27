Aida Victoria Merlano se pronunció acerca de su ruptura con Juan David Tejada: “Simplemente me separé”

Horas después de conocerse el final de su relación con Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano se refirió por primera vez al tema - crédito @aidavictoriam/Instagram

Luego de varios días de rumores sobre el estado de la relación entre la influencer Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, debido a que no aparecían juntos en las publicaciones más recientes de ambos, finalmente se conoció que la pareja decidió dar por terminada su historia de amor.

El propio Tejada fue el encargado de anunciarlo en primera instancia, afirmando que “no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella”.

Horas después, Aida Victoria se pronunció a través de sus historias de Instagram. “No hay ningún comunicado que hacer. Simplemente, me separé y maduré lo suficiente como para no querer hacer de mi ruptura un show mediático”, inició.

Luego, la barranquillera reveló que la decisión de separarse de Tejada se tomó poco después del nacimiento de su hijo Emiliano: “Yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”.

La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

En desarrollo...