Aida Victoria Merlano reaparece en una fiesta y con comentarios de despecho tras confirmar su separación de Juan David Tejada

La fiesta en la que Aida Victoria Merlano mencionó su separación con Juan David Tejada - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

La confirmación de la separación entre la influenciadora Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada no solo puso fin a semanas de especulaciones, sino que también generó una reacción pública de la barranquillera que no pasó desapercibida.

Después de la declaración oficial de Tejada sobre el fin de la relación, Merlano optó por responder con una historia en su perfil de Instagram, en la que indicó que, efectivamente, desde hacía varias semanas no estaba con el padre de su hijo y que había sido una decisión que tomó de manera madura. Por ello, trató de mantener la situación lejos del foco mediático porque, según sus palabras, “no quería un show”.

Sin embargo, en la noche del 26 de septiembre publicó otros videos en los que dejó ver que compartió un momento íntimo con amigos, acompañado de música en vivo, y donde abordó el tema de una manera más llamativa, lo que atrajo la atención de sus seguidores y de los medios.

La ruptura, que había sido objeto de rumores debido a la distancia que ambos comenzaron a mostrar en redes sociales, fue confirmada finalmente por las dos partes.

La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo - crédito @aidavictoriam/Instagram

El empresario Juan David Tejada publicó un comunicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una amplia audiencia. En el texto, aclaró que la decisión de separarse de Aida Victoria Merlano fue tomada de mutuo acuerdo y negó que la causa fuera una infidelidad, como había sugerido la también influenciadora Yina Calderón días antes.

Tejada subrayó su compromiso con el hijo que tuvo con Merlano, asegurando que, aunque la relación sentimental había terminado, seguiría presente en la vida del menor.

Por su parte, Aida Victoria Merlano reveló que la ruptura se produjo apenas tres días después del nacimiento de su hijo Emiliano, y que no había mencionado nada porque quería mantenerse alejada de la tensión mediática, ya que estaba centrada en el postparto y en su hijo recién nacido, algo que —según expresó— salió tal como esperaba.

Aida Victoria Merlano hizo fiesta con amigos y compartió comentarios sarcásticos sobre su situación sentimental - crédito @aidavictoriam/IG

El detalle que más llamó la atención de las imágenes publicadas por Merlano fue la elección de las canciones interpretadas, entre ellas Entrégame tu amor, de Los inquietos del vallenato, dedicada especialmente a Merlano por el vocalista con el mensaje: “Con mucho cariño para Aida, que anda despechada”.

A pesar del ambiente festivo y de las alusiones al despecho, Aida Victoria Merlano respondió con humor y desmintió estar atravesando ese estado emocional. En medio de risas, expresó: “Ay, ridículo, insulso, falta de respeto, te voy a echar de mi casa. Estoy en estos momentos separada, no despechada, son términos distintos. Mira, sigues con esa maricadita y te saco de mi casa”.

Después de eso, el cantante del grupo vallenato arrancó a interpretar otro tema y le dijo: “Bueno, esta sí es la tuya”, mientras que sonaba Entrégame tu amor, a lo que Aida reaccionó con cara de molestia y le contestó al artista: “Se pasó. Te voy a echar de mi casa”.

Con estas palabras, la influenciadora dejó claro que, aunque su relación sentimental con Juan David Tejada había concluido, no se encontraba afectada por el despecho, marcando así una diferencia entre el fin de una etapa y el inicio de otra en su vida personal.

Aida Victoria Merlano bromeó con su situación sentimental actual - crédito @aidavictoriam/IG

Además, aseguró estar pasando por un momento de tranquilidad, humor y felicidad junto a su hijo y sus seres queridos, sin necesidad de una pareja.