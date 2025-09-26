Yina Calderón enfrenta a Marlon por comentarios insensibles tras la muerte de B King

Yina Calderón arremete contra Marlon por comentarios tras muerte de B King - crédito @yinacalderóntv y @marlonsolorzanoz/IG

La reciente muerte de B King, joven cantante hallado sin vida en México, ha generado conmoción en el entorno digital colombiano.

En medio de la sensibilidad que rodea el caso, Yina Calderón, figura de las redes sociales, dirigió duras críticas a Marlon por sus comentarios sobre la tragedia y la situación de Marcela Reyes, amiga cercana de Calderón.

La reacción de Yina, que cuestionó la falta de sensibilidad en las opiniones de Marlon, ha avivado el debate sobre los límites del chisme y el respeto en situaciones delicadas.

El contexto de la tragedia ha sido especialmente doloroso para Marcela Reyes, quien, según Calderón, se encuentra profundamente afectada por la pérdida de B King.

Yina Calderón abre Debate sobre respeto y chisme tras tragedia de B King en México - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Yina expresó en entrevista con Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia en el programa del Canal RCN, ¿Qué hay pa’ dañar?, que Marcela “está mal, mal. No está mandando ni al niño al colegio, encerrada en la casa. Entonces, es un tema que es mejor no tocarlo porque a nosotros no nos importa”, subrayando la gravedad del momento y la necesidad de evitar convertirlo en tema de polémica o morbo.

La conversación reflejó la preocupación de la creadora de contenido frente al impacto de los comentarios públicos en medio de una situación tan sensible; y fue en ese escenario que Marlon Solórzano se convirtió en el centro de la controversia, ya que decidió publicar una historia que fue mal recibida por los internautas.

Valentina Taguado, otra de las voces presentes en la discusión, señaló: “Está pasando algo muy grave. Hace poquitos días se encontraron en México a dos personas sin vida. Y a una persona de La casa de los famosos, le están dando pan y chimbo porque hizo una historia muy imbécil, que es Marlon”.

La publicación de Marlon, que aludía a la imposibilidad de opinar sobre mujeres sin enfrentar consecuencias, fue vista por algunos como una falta de empatía hacia la familia de B King y hacia Marcela Reyes.

Taguado añadió: “Lo que puso fue: ‘Para que vean el porqué uno a veces prefiere no mencionar a mujeres mal relacionadas y el porqué parece que hoy en día uno no puede ni dar su opinión sobre una mujer, porque termina uno como B King, el joven cantante desaparecido en México. Mucha fuerza para la familia del artista, lo único que quería era brillar como artista. Tengo la esperanza de que todo esto sea marketing, así no sea la cultura”.

Yina Calderón defendió memoria de B King y pidió respeto por su amiga Marcela Reyes tras comentarios de Marlon Solórzano - crédito @quehaypadanaroficial/IG

La respuesta de Yina Calderón fue contundente, aunque reconoció su amistad con Marlon, enfatizó al señalar que existen límites que no deben cruzarse en el afán de generar contenido.

“A veces en el afán de querer llamar la atención, la cagan”, afirmó.

Calderón defendió la importancia de distinguir entre temas que pueden tratarse en tono de chisme y aquellos que exigen silencio y respeto.

“Hay temas que tú los puedes convertir en morbo, en chisme, en polémica. Y hay otros donde tienes que callarte el hocico y no meterte lo que no te importa, porque no es un tema para reírnos, no es un tema normal, es algo grave”, indicó la influenciadora.

En esta ocasión, Yina coincidió con la opinión de Karina García, a pesar de no mantener una relación cercana con ella: “Esta vez le voy a hallar la razón a Karina García, que no es amiga mía. Marlon es un pato”.

Yina Calderón le dijo a Marlón que era un "pato" por comentarios sobre situación de B King - crédito cortesía del Canal RCN

La postura de Calderón también incluyó un llamado a la responsabilidad de los creadores de contenido, incluso cuando existe una relación de amistad.

“Yo siento que a una persona así no hay que darle larga línea, porque es que sale con esas estupideces que hasta mí, que soy su amiga, digo: Ey, marica, ya. Patos es lo que hay. Los amigos también tenemos que decirle a los amigos: Ey, ya párala”, sostuvo, aludiendo a la necesidad de poner límites cuando se trata de temas delicados.

Aunque reconoció que Marlon es una buena persona no dudó en señalarlo fuertemente por los comentarios que hizo, especialmente por tirarle “indirectas” a su amiga, la DJ Marcela Reyes.

“Él es una buena persona, no es malo. Pero que saque contenido tan bobo, o sea, eso es fuera de contexto. El tema de B King, créeme que es algo muy grave. O sea, Marcela está mal, mal. ¿Me entiendes? Además, qué va a ser marketing. Y aparte de eso, cómo se atreve él a culpar a Marcela y a mandarle indirectazo a Marcela. Es que acaso él no sabe que está jugando con una familia. Ay, no, no, no", puntualizó evidentemente molesta Calderón.