Colombia

Incendio provocado por vendedores ambulantes interrumpe el servicio de Transmilenio en el centro de Bogotá

Una protesta, presuntamente protagonizada por vendedores ambulantes en la carrera 10 con calle 10, obligó a cerrar temporalmente las estaciones San Diego, Museo del Oro, Las Nieves y San Victorino

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Usuarios de Transmilenio se ven
Usuarios de Transmilenio se ven afectados por la manifestación de vendedores ambulantes en la carrera 10 con calle 10, que obligó al cierre temporal de las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino - crédito Transmilenio

Varias estaciones de Transmilenio en el centro de Bogotá permanecieron cerradas temporalmente debido a una manifestación, que según los reportes, habría sido protagonizada por vendedores ambulantes en la intersección de la carrera 10 con calle 10.

Entre las estaciones afectadas se encontraban San Diego, Museo del Oro, Las Nieves y San Victorino, generando afectaciones en la movilidad de los usuarios y causando retrasos en distintas rutas del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente, registrado a las 09:35 a. m., no estaba relacionado con la operación interna de Transmilenio, pero obligó a implementar medidas de contingencia para garantizar la circulación de los buses y la seguridad de los pasajeros.

Por este motivo, los servicios troncales Ruta fácil 2, MG47 y MH83 activaron retornos en la estación Bicentenario, evitando que los vehículos ingresaran a la zona bloqueada y reduciendo el impacto en la frecuencia de paso.

Enfrentamientos bloquean estaciones de Transmilenio en el centro - crédito @Pasa_enbogotá/Instagram

Por su parte, los servicios duales ML82 y ML81 desviaron su recorrido habitual por la calle 6, mientras que el servicio MF51 estableció su retorno en la estación La Mariposa.

La suspensión temporal de las estaciones buscaba proteger tanto a los usuarios como al personal operativo de Transmilenio, mientras las autoridades trabajaban para restablecer el orden en la vía pública. Se esperaba que las estaciones afectadas reanudaran su operación normal una vez se garantizara la seguridad en la zona.

El medio Alerta Bogotá precisó que los bloqueos se concentraron en las inmediaciones del centro comercial Gran San y fueron liderados por un grupo de ciudadanos extranjeros que protestaba en respuesta a operativos recientes en la zona.

El noticiero reportó que durante la manifestación se produjeron enfrentamientos y que varios comerciantes decidieron cerrar sus locales para proteger sus negocios. La presencia de las autoridades en el sector buscaba atender la contingencia y restablecer la movilidad, que continuaba restringida alrededor del Gran San.

En cuanto al balance operativo, el sistema reportó afectaciones en 10 rutas troncales, 4 duales y 51 zonales, sin impacto en los servicios alimentadores. El número de usuarios afectados ascendió a 21.117, y se registraron tres vehículos vandalizados (dos biarticulados y un dual con vidrios rotos) como consecuencia de los disturbios.

A las 10:49 a. m., Transmilenio anunció la reanudación de la circulación y la salida de los manifestantes de la intersección de la carrera 10 con calle 10.

Cierre de estaciones de Transmilenio por manifestación - crédito red social X

Se cancelaron los retornos y desvíos en las rutas troncales y de TransMiZonal, y se reabrieron las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo del Oro y Las Aguas, restableciendo así la operación normal del sistema.

Accidente cardiovascular de pasajero de taxi genera congestión en Bogotá

Un incidente ocurrido en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, en el occidente de Bogotá, provocó un considerable congestionamiento vehicular durante la mañana del 26 de septiembre de 2025, luego de que un pasajero de taxi sufriera un accidente cardiovascular en plena vía pública.

Según reportes no confirmados, el hombre habría fallecido en el lugar, aunque las autoridades de tránsito aún no han emitido información oficial al respecto.

El hecho se registró en las inmediaciones del puente de la calle 26, en sentido sur-norte, donde el pasajero recibió atención de emergencia sobre el andén. Imágenes difundidas en WhatsApp y redes sociales muestran la magnitud del trancón y la presencia de agentes de tránsito, así como ciudadanos que intentaron auxiliar al hombre.

Un hombre infartado en la avenida Cali con calle 26 - crédito suministrado a Infobae

Un mensaje que circuló en canales de movilidad señalaba: “901 —código para reportar una fatalidad— en la Cali antes del puente de la 26 sur-norte, al parecer pasajero del taxi le dio un infarto”.

Las autoridades de tránsito de Bogotá aún no se han pronunciado, y se espera un comunicado oficial que confirme el estado del pasajero y detalle la atención prestada.

Temas Relacionados

Estaciones TransmilenioVendedores ambulantesCentro de BogotáEstación San VictorinoIncendios TransmilenioColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: los números ganadores del sorteo de este viernes

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: los

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó habilitar la consulta presidencial del Pacto Histórico, mientras que Petro afirma que “el pueblo tiene derecho de elegir a sus candidatos”

Ante el fallo, Carolina Corcho y Daniel Quintero formalizaron sus precandidaturas, y el presidente Petro instruyó públicamente la realización de la consulta, desafiando la suspensión decretada por el comité político de la coalición

El Tribunal Superior de Bogotá

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU durante discurso de Benjamín Netanyahu: “Colombia no será cómplice del silencio”

Representantes colombianos, liderados por Francia Márquez y Rosa Villavicencio, se retiraron en señal de protesta mientras el primer ministro israelí intervenía

Delegación colombiana abandonó Asamblea de

Profesor de la Universidad Nacional denunció que aparecieron grafitis de las Farc en las instalaciones de la sede de Bogotá

En las imágenes que compartió Torres, se puede ver que en paredes blancas se menciona a la organización terrorista y a algunos de sus miembros

Profesor de la Universidad Nacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Artículo de The Economist sobre

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha compartió emotivo video

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Luisfer Hoyos vuelve a ‘MasterChef Celebrity’ después de polémica por su larga ausencia: “Lo que piensen me tiene sin cuidado”

Crece la preocupación por la salud de Heredero: el cantante aclaró los rumores después de practicarse una biopsia

‘MasterChef Celebrity’ confirmó que uno de los eliminados volverá al programa: así se elegirá cuál

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Exportero colombiano analizó el error de Kevin Mier con Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen