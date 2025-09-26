Incendio provocado por vendedores ambulantes interrumpe el servicio de Transmilenio en el centro de Bogotá

Usuarios de Transmilenio se ven afectados por la manifestación de vendedores ambulantes en la carrera 10 con calle 10, que obligó al cierre temporal de las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino - crédito Transmilenio

Varias estaciones de Transmilenio en el centro de Bogotá permanecieron cerradas temporalmente debido a una manifestación, que según los reportes, habría sido protagonizada por vendedores ambulantes en la intersección de la carrera 10 con calle 10.

Entre las estaciones afectadas se encontraban San Diego, Museo del Oro, Las Nieves y San Victorino, generando afectaciones en la movilidad de los usuarios y causando retrasos en distintas rutas del sistema.

El incidente, registrado a las 09:35 a. m., no estaba relacionado con la operación interna de Transmilenio, pero obligó a implementar medidas de contingencia para garantizar la circulación de los buses y la seguridad de los pasajeros.

Por este motivo, los servicios troncales Ruta fácil 2, MG47 y MH83 activaron retornos en la estación Bicentenario, evitando que los vehículos ingresaran a la zona bloqueada y reduciendo el impacto en la frecuencia de paso.

Enfrentamientos bloquean estaciones de Transmilenio en el centro - crédito @Pasa_enbogotá/Instagram

Por su parte, los servicios duales ML82 y ML81 desviaron su recorrido habitual por la calle 6, mientras que el servicio MF51 estableció su retorno en la estación La Mariposa.

La suspensión temporal de las estaciones buscaba proteger tanto a los usuarios como al personal operativo de Transmilenio, mientras las autoridades trabajaban para restablecer el orden en la vía pública. Se esperaba que las estaciones afectadas reanudaran su operación normal una vez se garantizara la seguridad en la zona.

El medio Alerta Bogotá precisó que los bloqueos se concentraron en las inmediaciones del centro comercial Gran San y fueron liderados por un grupo de ciudadanos extranjeros que protestaba en respuesta a operativos recientes en la zona.

El noticiero reportó que durante la manifestación se produjeron enfrentamientos y que varios comerciantes decidieron cerrar sus locales para proteger sus negocios. La presencia de las autoridades en el sector buscaba atender la contingencia y restablecer la movilidad, que continuaba restringida alrededor del Gran San.

En cuanto al balance operativo, el sistema reportó afectaciones en 10 rutas troncales, 4 duales y 51 zonales, sin impacto en los servicios alimentadores. El número de usuarios afectados ascendió a 21.117, y se registraron tres vehículos vandalizados (dos biarticulados y un dual con vidrios rotos) como consecuencia de los disturbios.

A las 10:49 a. m., Transmilenio anunció la reanudación de la circulación y la salida de los manifestantes de la intersección de la carrera 10 con calle 10.

Cierre de estaciones de Transmilenio por manifestación - crédito red social X

Se cancelaron los retornos y desvíos en las rutas troncales y de TransMiZonal, y se reabrieron las estaciones San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo del Oro y Las Aguas, restableciendo así la operación normal del sistema.

Accidente cardiovascular de pasajero de taxi genera congestión en Bogotá

Un incidente ocurrido en la avenida Ciudad de Cali con calle 26, en el occidente de Bogotá, provocó un considerable congestionamiento vehicular durante la mañana del 26 de septiembre de 2025, luego de que un pasajero de taxi sufriera un accidente cardiovascular en plena vía pública.

Según reportes no confirmados, el hombre habría fallecido en el lugar, aunque las autoridades de tránsito aún no han emitido información oficial al respecto.

El hecho se registró en las inmediaciones del puente de la calle 26, en sentido sur-norte, donde el pasajero recibió atención de emergencia sobre el andén. Imágenes difundidas en WhatsApp y redes sociales muestran la magnitud del trancón y la presencia de agentes de tránsito, así como ciudadanos que intentaron auxiliar al hombre.

Un hombre infartado en la avenida Cali con calle 26 - crédito suministrado a Infobae

Un mensaje que circuló en canales de movilidad señalaba: “901 —código para reportar una fatalidad— en la Cali antes del puente de la 26 sur-norte, al parecer pasajero del taxi le dio un infarto”.

Las autoridades de tránsito de Bogotá aún no se han pronunciado, y se espera un comunicado oficial que confirme el estado del pasajero y detalle la atención prestada.