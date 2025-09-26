Colombia

El laberinto judicial que pone en suspenso la extradición a Chile de “Larry Changa”, el fundador del Tren de Aragua capturado en Colombia

La justicia colombiana debe resolver un obstáculo inesperado antes de entregar al fundador del Tren de Aragua; su caso se convirtió en un desafío internacional

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
La Fiscalía colombiana impuso extinción
La Fiscalía colombiana impuso extinción de dominio sobre nueve bienes vinculados a "Larry Changa", entre ellos un lote de 1.200 metros cuadrados en Circasia - crédito Policía Nacional/Dijín

La reciente captura de Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, en el Quindío, no solo representa un golpe a la estructura del Tren de Aragua, sino que abre un intrincado proceso judicial que podría prolongarse en el tiempo.

El líder criminal enfrenta múltiples pedidos de extradición desde Chile, lo que complica las decisiones de las autoridades colombianas y genera dudas sobre cuál será el camino jurídico a seguir.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación adquiere mayor relevancia porque su testimonio podría comprometer a una red transnacional de cómplices y revelar las rutas utilizadas por la organización para operar en varios países de la región.

Un capo con doble pedido desde Chile

El proceso parecía claro en un inicio: la Corte Suprema de Justicia concedió la extradición de “Changa” a Chile, en respuesta a una orden de la Corte de Apelaciones de Iquique por asociación criminal y tráfico de drogas.

Sin embargo, en septiembre de 2024 apareció un nuevo obstáculo: la Corte de Apelaciones de La Serena presentó otra solicitud de extradición por asociación ilícita y dos secuestros consumados.

Este cruce de procesos ha generado un escenario enredado, según El Tiempo.

El magistrado Fernando Bolaños, en un documento oficial, advirtió que se trataba de hechos distintos, con autoridades y soportes documentales diferentes, pero que terminaron acumulándose en un mismo trámite por gestión del Ministerio de Justicia.

Resolución Gobierno Petro Extradición de
Resolución Gobierno Petro Extradición de alias Larry Changa - crédito Captura de Pantalla El Tiempo

Esto obliga a la Corte a definir qué solicitud tiene prelación y bajo qué marco legal debe cumplirse la entrega.

El pulso entre la justicia colombiana y la chilena

La extradición de “Changa” no solo es un asunto jurídico, sino también un desafío de cooperación internacional.

En Chile, su presencia es reclamada con urgencia: las autoridades lo consideran pieza clave para desmantelar las operaciones del Tren de Aragua en ese país, donde la banda se consolidó después su llegada en 2018.

Colombia, por su parte, debe garantizar que la entrega respete el debido proceso y las formalidades diplomáticas.

La Corte Suprema se encuentra en medio de un debate que podría extenderse semanas, mientras el gobierno de Gustavo Petro ya ha manifestado su voluntad de autorizar la extradición.

Un entramado de poder y dinero en Colombia

Larry Changa fue capturado en
Larry Changa fue capturado en Colombia - crédito redes sociales

La situación se complejiza aún más con los hallazgos financieros en Colombia.

“Changa” utilizó criptoactivos y testaferros para lavar millones y adquirir bienes en el Eje Cafetero, entre ellos, terrenos, apartamentos y camionetas de lujo.

La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre nueve propiedades valoradas en más de dos mil millones de pesos, lo que refleja la magnitud de sus operaciones.

Estos bienes, ahora bajo investigación, refuerzan la idea de que Changa buscaba establecerse en Colombia no solo como refugio, sino también como nuevo centro de expansión criminal.

Un proceso que puede marcar precedente

El caso de “Larry Changa” se ha convertido en un precedente delicado para la justicia colombiana.

La Corte deberá decidir si envía al líder criminal por el primer pedido de Iquique, si prioriza el de La Serena o si establece un mecanismo que permita atender ambos requerimientos en tiempos distintos.

Mientras tanto, su captura ha despertado expectativas entre agencias de seguridad regionales, que esperan obtener información sobre otros cabecillas como Héctor “Niño” Guerrero Flores, aún prófugo.

Héctor Guerrero Flores, más conocido
Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero, es el número uno del Tren de Aragua y actualmente es buscado en todo Sudamérica crédito composición Infobae Perú)

La complejidad de este proceso también refleja las limitaciones de los Estados para responder a organizaciones criminales que operan sin fronteras y que han demostrado gran capacidad de adaptación.

El Ministerio de Defensa colombiano envió un mensaje contundente tras la detención: “seguiremos persiguiéndolos hasta que los capturemos para que paguen por sus crímenes”.

Sin embargo, la realidad muestra que llevar a juicio a un líder de esta envergadura no será un proceso rápido.

Por ahora, su destino queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver un rompecabezas judicial con implicaciones internacionales y que podría sentar un precedente para futuros casos de cooperación contra el crimen organizado en la región.

Temas Relacionados

Larry ChangaExtradición Larry ChangaTren de AraguaCaptura en ColombiaExtradición CHile Larry ChangaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno congeló nuevos subsidios de Mi Casa Ya y replantea su política de vivienda para el 2025: esto pasará con los beneficiarios

La ministra de Vivienda, Helga Rivas, afirmó que la meta de subsidios ya fue cubierta y que los recursos asignados se agotaron

Gobierno congeló nuevos subsidios de

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Beneficiarios de Renta Ciudadana perderán el beneficio del Estado si no cumplen con los nuevos compromisos: ¿cuáles son?

Prosperidad Social verificará el cumplimiento de corresponsabilidades para garantizar la entrega de transferencias monetarias a las personas que más lo necesitan

Beneficiarios de Renta Ciudadana perderán

Fenavi alertó que precios del huevo y el pollo subirán hasta tres veces en Bogotá, por cierre de la vía al Llano

Los sobrecostos en el transporte por cuenta del cierre de la carretera comienzan a reflejarse ya van a comenzar a reflejarse en el valor final de los productos alimenticios en la capital del país

Fenavi alertó que precios del

Por consumo de alimentos menores resultaron intoxicados en Soledad, Atlántico

Los menores de entre los 5 y 10 años de edad fueron llevados al Centro de Salud Las Misericordias, de la urbanización La Central, y luego remitidos a otra institución, desde donde confirmaron que los niños están estables

Por consumo de alimentos menores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Artículo de The Economist sobre

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

‘MasterChef Celebrity’ confirmó el reintegro

‘MasterChef Celebrity’ confirmó el reintegro de un eliminado: los candidatos serán sometidos a votación

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Madre de B King conmovió con sentido mensaje después del asesinato del cantante en México: “Te amaré hasta la eternidad”

La ex señorita Colombia María Fernanda Aristizábal se casa: compartió imágenes de su pedida de mano

Las 10 de canciones más escuchadas en Spotify Colombia este día

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Escándalo en Fenerbahce con Jhon Jáder Durán: denuncian pagos “por debajo de la mesa” y poca claridad con su lesión