Colombia

Descubren fósiles de un tiburón prehistórico de hace 114 millones de años en Villa de Leyva, es uno de los mejores ejemplares

El fósil de un tiburón gigante de 6.6 metros, el más antiguo y completo de su tipo hallado, salió a la luz en el municipio boyacense gracias a la labor de la Universidad Nacional

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Equipo de trabajo e investigación
Equipo de trabajo e investigación - crédito Cristian David Benavides Cabra / Universidad Nacional

Un tiburón gigante de 6.6 metros, el más antiguo y completo de su tipo jamás hallado, salió a la luz en Villa de Leyva, Boyacá, gracias a la labor de la Universidad Nacional.

Este fósil, perteneciente a la especie Protolamna ricaurtei, representa un hito para la paleontología mundial y refuerza el valor patrimonial de la región y de Colombia en el estudio de los grandes depredadores marinos del pasado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hallazgo se remonta a 1993, cuando un habitante de la vereda Cañuela, en Villa de Leyva, encontró fragmentos de roca que contenían vértebras y dientes.

La comunidad local entregó estos restos a la Fundación Santa Teresa de Ávila, que los custodió hasta que investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) y del Servicio Geológico Colombiano (SGC) asumieron su estudio. Lo que en un principio parecía un fósil más de la reconocida Formación Paja terminó revelando uno de los tiburones más enigmáticos y mejor conservados del Cretácico Temprano.

Investigadores hallaron en Villa de
Investigadores hallaron en Villa de Leyva un ejemplar de Protolamna ricaurtei de 6,6 metros, el más antiguo y mejor conservado, lo que redefine el conocimiento sobre depredadores marinos prehistóricos y métodos de estimación de tamaño - crédito Cristian David Benavides Cabra, magíster en Geología de la Unal

El ejemplar de Protolamna ricaurtei destaca por su estado de conservación excepcional. Reúne al menos 107 vértebras, más de un centenar de dientes, restos de cartílago y, de manera poco común en tiburones fósiles, fragmentos de piel, dentículos dérmicos y fibras musculares.

Esta riqueza de elementos es inusual, ya que los tiburones están formados principalmente por cartílago, un tejido que rara vez se fosiliza. Por lo general, solo los dientes, la parte más mineralizada, sobreviven al paso del tiempo.

El geólogo Cristian David Benavides Cabra, magíster en Geología de la Unal, lideró el análisis científico del fósil bajo la guía de la profesora María Páramo. El equipo de la Universidad Nacional aplicó una combinación de técnicas avanzadas: midió más de un centenar de vértebras para estimar la longitud y el crecimiento del animal, utilizó microscopía electrónica de barrido para examinar los dentículos dérmicos y restos de tejido blando, y comparó la morfología dental con la de otros tiburones de la época.

Uno de los resultados más llamativos del estudio fue la desproporción entre el tamaño corporal y los dientes del tiburón. Aunque el animal alcanzaba los 6.6 metros de longitud, sus dientes eran pequeños, lo que contradice la fórmula tradicional utilizada para estimar la talla de los tiburones fósiles.

Durante décadas, los paleontólogos calcularon el tamaño de estos animales a partir de la altura de sus dientes, bajo la premisa de que un tiburón grande tendría dientes grandes. Sin embargo, el caso de Protolamna ricaurtei demuestra que existieron tiburones gigantes con dentaduras modestas, lo que obliga a revisar los métodos y a reconsiderar estimaciones previas sobre otras especies extintas.

El descubrimiento de Protolamna ricaurtei
El descubrimiento de Protolamna ricaurtei en Colombia obliga a revisar teorías sobre la evolución y el tamaño de los tiburones, situando a la región como epicentro de la paleontología mundial - crédito Cristian David Benavides Cabra, magíster en Geología de la Unal

El análisis de los dientes y escamas también permitió comprender aspectos de la ecología y la reproducción de este depredador.

Sus piezas dentales, puntiagudas y con pequeñas cúspides laterales, eran adecuadas para desgarrar presas medianas, como peces, calamares, crustáceos e incluso pequeños tiburones, aunque no para triturar huesos grandes. La piel, cubierta por dentículos de formas aerodinámicas, indica que era un nadador activo, aunque menos veloz que los tiburones blancos actuales.

Además, el estudio reveló que las crías de Protolamna ricaurtei nacían vivas y medían cerca de 1.5 metros, un dato novedoso que solo fue posible conocer gracias al excelente estado de conservación del fósil. “Estamos ante el registro más antiguo de un tiburón lamniforme gigante”, afirmó Benavides Cabra en declaraciones recogidas por la Universidad Nacional.

“Gracias a su descubrimiento entendemos su reproducción, sus crías nacían vivas y medían cerca de 1,5 m. Esto es una novedad, pues antes solo se hablaba de la dieta por no tener especímenes tan bien conservados”, añadió el investigador.

El hallazgo de este tiburón gigante tiene profundas implicaciones para la paleontología. Demuestra que los linajes de tiburones grandes surgieron mucho antes de lo que se pensaba, en pleno Cretácico Temprano, y que estos depredadores ya compartían los océanos con reptiles marinos como plesiosaurios, ictiosaurios y cocodrilos marinos.

La doctora María Eurídice Páramo
La doctora María Eurídice Páramo Fonseca fue una científica de la Unal que dejó un legado igual de gigante a este tiburón prehistórico - crédito Cristian David Benavides Cabra, magíster en Geología de la Unal

Además, la necesidad de revisar los métodos de estimación de tamaño en tiburones fósiles podría modificar la comprensión de la evolución de estos animales y de los ecosistemas marinos prehistóricos.

Más allá de su relevancia científica, el fósil de Protolamna ricaurtei posee un enorme valor patrimonial y cultural. Colombia, y en particular Villa de Leyva, se consolida como un referente mundial para el estudio de la vida del Cretácico. La Formación Paja, célebre por la abundancia y calidad de sus fósiles, ha proporcionado restos de reptiles marinos, tortugas, peces y ahora el tiburón lamniforme más antiguo y completo conocido. Este entorno se ha convertido en un laboratorio natural donde se reconstruye la historia de los mares prehistóricos, capa por capa.

El ejemplar se conserva actualmente en la Fundación Santa Teresa de Ávila y forma parte del Inventario Nacional Geológico y Paleontológico de Colombia.

Temas Relacionados

Protolamna ricaurteiTiburón gigante fósilVilla de LeyvaUniversidad Nacional de ColombiaFormación PajaPaleontología en ColombiaMaría PáramoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados El Dorado Mañana: los números ganadores del sorteo de este viernes

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana: los

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó habilitar la consulta presidencial del Pacto Histórico, mientras que Petro afirma que “el pueblo tiene derecho de elegir a sus candidatos”

Ante el fallo, Carolina Corcho y Daniel Quintero formalizaron sus precandidaturas, y el presidente Petro instruyó públicamente la realización de la consulta, desafiando la suspensión decretada por el comité político de la coalición

El Tribunal Superior de Bogotá

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU durante discurso de Benjamín Netanyahu: “Colombia no será cómplice del silencio”

Representantes colombianos, liderados por Francia Márquez y Rosa Villavicencio, se retiraron en señal de protesta mientras el primer ministro israelí intervenía

Delegación colombiana abandonó Asamblea de

Profesor de la Universidad Nacional denunció que aparecieron grafitis de las Farc en las instalaciones de la sede de Bogotá

En las imágenes que compartió Torres, se puede ver que en paredes blancas se menciona a la organización terrorista y a algunos de sus miembros

Profesor de la Universidad Nacional
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Artículo de The Economist sobre

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

ENTRETENIMIENTO

Natti Natasha compartió emotivo video

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Luisfer Hoyos vuelve a ‘MasterChef Celebrity’ después de polémica por su larga ausencia: “Lo que piensen me tiene sin cuidado”

Crece la preocupación por la salud de Heredero: el cantante aclaró los rumores después de practicarse una biopsia

‘MasterChef Celebrity’ confirmó que uno de los eliminados volverá al programa: así se elegirá cuál

Natti Natasha hizo la revelación del sexo de su segundo bebé en los premios Juventud: así fue la reacción de Marc Anthony en vivo

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Exportero colombiano analizó el error de Kevin Mier con Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico del fútbol colombiano por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Luis Díaz busca otro partido estelar en la Bundesliga: hora y dónde ver Bayern Múnich vs. Werder Bremen