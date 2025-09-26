Colombia

Daniel Quintero presentó su precandidatura y desmintió señalamientos contra el Pacto Histórico: “La consulta va”

Acompañado de la exministra de Salud Carolina Corcho, el exalcalde de Medellín destacó la importancia de la democracia y el derecho del pueblo a decidir quién será el próximo primer mandatario del país

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Daniel Quintero y la exministra Carolina Corcho inscribieron sus candidaturas presidenciales en un contexto marcado por la incertidumbre dentro del Pacto Histórico - crédito Cortesía Infobae Colombia

En medio de un clima de incertidumbre y tensiones internas dentro del Pacto Histórico, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, formalizó su inscripción como precandidato presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con miras a participar en la consulta que definirá al candidato de la coalición de izquierda en las elecciones presidenciales de 2026.

Acompañado la exministra Carolina Corcho ―quien también se inscribió como precandidata presidencial con la Colombia Humana―, Daniel Quintero se mostró firme en su decisión y criticó abiertamente a quienes, dentro de su propio partido, intentaron bloquear este proceso.

La inscripción de Quintero se produce luego de un fallo de tutela emitido por el Tribunal Superior de Bogotá, que suspendió provisionalmente la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había aprobado la creación de un nuevo partido político, excluyendo a importantes fuerzas dentro del Pacto Histórico, como Colombia Humana y Progresistas.

Carolina Corcho acompañó a Daniel
Carolina Corcho acompañó a Daniel Quintero para la inscripción oficial de su precandidatura presidencial ante la Registraduría Nacional, respaldados por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá - crédito Luisa González/Reuters

Dicho fallo despejó el camino para que los precandidatos pudieran inscribir sus nombres ante la Registraduría y continuar con el proceso de consulta.

Minutos antes de presentar su precandidatura, Quintero se mostró optimista y reafirmó su compromiso con el pueblo colombiano. “Nosotros no le tenemos miedo a la democracia. Le prometimos a la ciudadanía que no iba a ser con bolígrafo, que la gente decidiría quién sería el candidato, y hoy venimos aquí a ofrecer nuestro nombre”, afirmó el exalcalde de Medellín.

Con estas palabras, Quintero respondía indirectamente a quienes han expresado dudas sobre la viabilidad de la consulta y la falta de consenso dentro del Pacto Histórico.

Daniel Quintero inscribió oficialmente su
Daniel Quintero inscribió oficialmente su precandidatura presidencial ante la Registraduría Nacional, respaldados por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá - crédito Cortesía Infobae Colombia

La inscripción se da en un momento clave de la política colombiana, con el Pacto Histórico dividido sobre la estrategia a seguir. Si bien se había acordado, a mediados de este año, la realización de una consulta popular para elegir al candidato único de la izquierda, las decisiones recientes del CNE y la incertidumbre sobre la fusión de los movimientos que componen el Pacto Histórico han generado nuevas dudas.

Además, la exclusión de Colombia Humana del proceso ha complicado aún más las discusiones internas, ya que muchos miembros del partido consideran que esta división puede fracturar la unidad de la izquierda en Colombia.

Quintero también expresó su apoyo a la inscripción de Carolina Corcho, que, al igual que él, se basó en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá para registrar su candidatura. “Cualquiera que gane, yo estaré al lado como un soldado dando la batalla por ellos”, señaló el exalcalde de Medellín.

El Consejo Nacional Electoral (CNE)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) había aprobado la creación del Pacto Histórico, excluyendo a importantes fuerzas dentro del Pacto Histórico, como Colombia Humana y Progresistas - crédito Colprensa

“Espero lo mismo, que si son los ciudadanos los que nos escogen para liderar el cambio, entonces que me acompañen a construir un gran frente amplio para continuar con la lucha por el progreso y la justicia social”, añadió Quintero.

Con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que suspendió la resolución del CNE que excluía a Colombia Humana y Progresistas, se permitió la inscripción de precandidatos presidenciales; sin embargo, la interpretación legal del concepto emitido por la Misión de Observación Electoral (MOE) sobre la consulta presidencial ha generado dudas.

Según este concepto, si la consulta se considera como una selección de candidato presidencial, el ganador no podría participar en otra consulta interpartidista, lo que complicaría las intenciones de los precandidatos de participar en el Frente Amplio.

El Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá ha dado luz verde a la inscripción de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La inscripción de Quintero y Corcho fue también objeto de un incidente que alimentó la controversia. El periodista Ricardo Ospina publicó en su cuenta de X que ambos precandidatos no pudieron completar el trámite de inscripción, porque no presentaron el aval de ningún partido o movimiento político.

Esta información fue rápidamente desmentida por Quintero en la misma red social. “Falso. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Registraduría y al CNE avalar nuestra inscripción. Ya la hicimos entregando además el fallo de la juez y todos los documentos del Pacto Histórico que validan el cumplimiento de requisitos. ¡¡¡Hay consulta!!!”, escribió el precandidato, dejando claro su rechazo a lo que consideró un intento de desinformar al público.

Daniel Quintero desmintió las informaciones
Daniel Quintero desmintió las informaciones erróneas que señalaban que no había podido inscribirse en la Registraduría - crédito @QuinteroCalle/X

